Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
22.10.2026 11:40:05 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 22.10.2026
Klo. 11:06:35 Rakennuspalo, Keskisuuri Jyväskylä
Savonmäentiellä olevassa kokoontumistilassa tapahtui loisteputkivalaisimen vikaantuminen. Tämän johdosta loisteputken kuristin kärysi ja aiheutti savun muodostusta. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Kohteessa ei ollut paloa ja pelastuslaitos tuuletti tilat. Kohteen toiminta pystyi jatkumaan normaalisti tapahtuman jälkeen.
Ketään ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta hälytettiin kohteeseen 7 yksikköä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Sairaala Novan joukkorokotuspäivään lauantaina 24.10. kannattaa varata aikaa22.10.2026 10:02:25 EEST | Tiedote
Sairaala Novassa (Hoitajantie 3) järjestetään lauantaina 24. lokakuuta influenssa- ja koronarokotusten joukkorokotuspäivä, henkilöille, jotka ovat Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen suositusten mukaan oikeutettuja influenssa- ja koronarokotukseen. Ensimmäisenä joukkorokotuspäivänä lauantaina 24.10.2026 Sairaala Novassa rokotetaan 75 vuotta täyttäneet ja 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset kello 9–16. Rokotukset alkavat Sairaala Novassa kello 9, ja ovet avataan jo kello 8.45. Sairaala Novassa varaudutaan lauantaina 24.10. suureen kävijämäärään muun muassa aulaohjauksella ja pysäköintialueen liikenteenohjauksella. Sairaala Novan rokotuksiin voi saapua kummastakin ulko-ovesta, Nova 1 tai Nova 2 kautta. Rokotukset annetaan ensimmäisessä kerroksessa, ja tarvittaessa Nova 2 kautta saapuvat voivat käyttää asiakashissiä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2026 07:25:46 EEST | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä 21.10-22.10.2026 Jyväskylässä klo: 19:32 pieni öljyvahinko, jossa työkoneesta valunut öljyä ajoradalle. Pelastuslaitos imeytti öljyn. Jyväskylässä klo: 19:36 rakennuspalo kesisuuri, jossa rakennuksen seinällä oleva led-valomainos syttyi palamaan. Kohteessa suoritettiin onnistuneesti alkusammutusta ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Jyväskylässä klo: 21:26 pieni tieliikenneonnettomuss, jossa henkilöauto ajautunut liukkauden vuoksi ulos tieltä. Auto hinattu takaisin tielle ja kuljettaja pääsi jatkamaan matkaa. Ei henkilövahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.10.2026 20:33:24 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.10.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Hannikaisenkatu Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Hannikaisenkadulle klo: 19:35. Tehtävälle hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa rakennuksen seinällä oleva led-valomainos syttynyt palamaan. Kohteessa suoritettu onnistuneesti alkusammutusta ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Toiminta kohteessa päättynyt. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.10.2026 19:03:01 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste 21.10.2026 Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivän tehtävistä. Klo: 11:47 tarkastustehtävä muurame, ysitie. Kohteessa Iphone-puhelin lähettänyt hätäilmoituksen ja puhelin paikannettu ajoradan viereen. Tapahtuneesta ei aiheutunut pelastuslaitokselle toimia. Klo: 15:00 rakennuspalo pieni; Äänekoski. Kohteessa aikaisemmin palaneen rakennuksen rauniot savuttaneet, alue kasteltu. Klo: 17:32 vahingontorjuntatehtävä Jämsä. Kohteessa Tampereentien poikki menevä purettava voimalinja ja sen osia oli pudonnut ajoradalle ja aiheuttanut väliaikaisen liikennekatkon. Ei henkilövahinkoja. Klo: 18:25 tieliikenneonnettomuus Uurainen. Kyseessä hirvikolari, josta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.10.2026 18:47:53 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.10.2026 Vahingontorjunta; Tampereentie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen vahingontorjuntatehtävälle Jämsään Tampereentielle. Tampereentien poikki menevä purettava voimalinja ja sen osia oli pudonnut ajoradalle ja aiheuttanut liikennekatkon. Voimalinja ja sen osat raivattu tieosuudelta ja liikenne kulkee normaalisti. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme