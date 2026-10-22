Sofia Virta jää sairaslomalle leikkauksen vuoksi

Hyrkkö: Perussuomalaisten leikkauslista on rehellinen versio kokoomuksen sopeutuspaketista 22.10.2026 11:12:00 EEST | Tiedote

Vihreän eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pitää perussuomalaisten sopeutuslistaa kovana ja epäoikeudenmukaisena. Hyrkön mukaan perussuomalaisia ja kokoomusta yhdistävä ideologinen verokauhu johtaa siihen, että sopeutuksen laskun maksavat suomalaiset heikkenevien palveluiden muodossa.