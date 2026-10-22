Sofia Virta jää sairaslomalle leikkauksen vuoksi
22.10.2026 12:11:37 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta jää sairaslomalle. Virta on kärsinyt ääniongelmista, joiden vuoksi hänet operoidaan tänään torstaina. Leikkauksen jälkeen Virta jää sairaslomalle ja on puhekiellossa näillä näkymin korkeintaan pari viikkoa.
Virran sairasloman päättymisestä tiedotetaan myöhemmin.
– Edessä on sairasloma, puhekielto ja kuntoutus. Yritän päästä pian takaisin mutta onneksi meillä on kova vihreä joukkue, joka pitää huolta, että opposition ääni kuuluu ja toivoa rakennetaan, vaikka puheenjohtaja joutuukin hetken olemaan hiljaa, Virta on kommentoinut asiaa omassa Instagram-julkaisussaan.
Yhteyshenkilöt
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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