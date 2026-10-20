Nimlas kasvattaa teollisuusosaamistaan – Teollisuusasennus P. Kaskenviita liittyy konserniin
23.10.2026 13:00:00 EEST | Nimlas | Tiedote
Teollisuuden putkisto- ja laiteasennuksiin, modernisointeihin ja konepajavalmistukseen erikoistunut Teollisuusasennus P. Kaskenviita Oy liittyy Nimlakseen. Yhtiö tuo Nimlakselle lisää osaamista erityisesti lääke- ja prosessiteollisuudesta sekä vesihuollosta. Kauppa jatkaa Nimlaksen teollisuusosaamisen kasvattamista aiemmin tänä vuonna konserniin liittyneen Speweld Servicen rinnalla ja avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia muun muassa datakeskuksissa, sähköistyksessä ja teollisuusautomaatiossa.
Teollisuusasennus P. Kaskenviita toteuttaa teollisuuden putkisto- ja laiteasennuksia sekä kunnossapito-, seisokki- ja projektitöitä eri puolilla Suomea. Yhtiön osaamiseen kuuluvat muun muassa prosessiputkistot, pumppujen, lämmönvaihtimien ja säiliöiden asennukset, teräsrakenteet, laitekokoonpanot sekä vaativat hitsaustyöt.
Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa, ja se työllistää kahdeksan henkilöä. Sen pitkäaikaisia asiakkuuksia on erityisesti lääke- ja prosessiteollisuudessa sekä vesihuollossa.
Putkistojen esivalmistuksesta uusia mahdollisuuksia myös datakeskuksiin
Nimlaksen yhtiöt ovat mukana useissa datakeskushankkeissa eri puolilla Suomea. Kaskenviidan konepajaosaaminen täydentää tätä kokonaisuutta: Parkanossa sijaitsevalla konepajalla voidaan esivalmistaa putkistoja ja muita kokonaisuuksia hallituissa olosuhteissa ennen niiden kuljettamista ja asentamista työmaalla.
– Speweld Service toi meille vahvaa osaamista teollisuuden mekaanisista asennuksista ja kunnossapidosta, ja Kaskenviita täydentää kokonaisuutta vaativilla prosessiputkistoilla ja konepajavalmistuksella. Näemme paljon mahdollisuuksia yhdistää yhtiöidemme osaamista niin teollisuudessa kuin datakeskushankkeissa, sanoo Nimlaksen Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Mikko Sahikallio.
– Kaskenviidan asiakkuuksissa on kysyntää myös sähkö- ja automaatio-osaamiselle. Nimlaksessa esimerkiksi Mesielillä, JT-Sähkötekniikalla ja Paikallis-Sähköllä on vahvaa kokemusta teollisuuden sähkötöistä, ja teollisuusautomaation osaamista ja liiketoimintaa haluamme puolestaan kasvattaa. Myös Calton sairaalakaasuosaaminen tuo yhteistyömahdollisuuksia. Tässä on monta hyvin konkreettista kohtaa, joissa yhtiömme voivat hyötyä toisistaan, Sahikallio jatkaa.
”Ensimmäisessä tapaamisessa se iski kuin miljoona volttia”
Yrityksen perusti vuonna 1989 yrittäjäveljesten isä Pentti Kaskenviita. Nykyisin yritystä vetävät veljekset Rainer ja Harri. Rainer toimii toimitusjohtajana ja vastaa erityisesti työmaista ja työnjohdosta. Harri on puolestaan vastannut pitkälti yhtiön hallinnosta. Nimlaksen konsernipalveluiden myötä hänelle vapautuu jatkossa enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakastyöhön.
– Ensimmäisessä tapaamisessa se iski kuin miljoona volttia. Huomasimme heti, että kemiat pelasivat ja tämän porukan kanssa oli todella luonteva jutella. Nyt saamme ympärillemme porukkaa, jonka osaamista voimme yhdistää omaamme. Meille tulee jo nyt kyselyitä esimerkiksi sähköstä ja automaatiosta putkisto- ja laiteasennusten rinnalle, mutta niitä emme ole aiemmin yksin pystyneet tarjoamaan, Harri Kaskenviita sanoo.
Teollisuusasennus P. Kaskenviita jatkaa yrityskaupan jälkeen omalla nimellään ja nykyisen johdon vetämänä Nimlaksen mallin mukaisesti.
Kaskenviidan kaupan myötä Nimlas on ostanut tai sopinut ostavansa tänä vuonna 11 yritystä sekä perustanut yhden uuden yhtiön. Lisäksi konserni on tehnyt yhden liiketoimintakaupan. Yritysostojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on yli 70 miljoonaa euroa. Kaikkien sovittujen kauppojen toteuduttua Nimlakseen kuuluu Suomessa 58 paikallisesti johdettua yhtiötä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri Kaskenviita, Teollisuusasennus P. Kaskenviita Oy, 050 092 6290, harri.kaskenviita@tapkoy.fi
Mikko Sahikallio, Liiketoimintajohtaja, Väli-Suomi, Nimlas Finland Oy, 050 477 0707, mikko.sahikallio@nimlas.fi
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Nimlas Finland Oy
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista teknisten asennusten ja palveluiden toimijoista. Suomessa konserniin kuuluu yli 50 paikallisesti johdettua yhtiötä, joissa työskentelee yli 2 000 ammattilaista. Nimlaksen yhtiöt tarjoavat projekteja ja palveluita muun muassa sähkö-, LVI-, automaatio-, kylmä-, palo- ja turvatekniikan, tietoliikenneverkkojen sekä teollisuusasennusten ja kunnossapidon aloilla eri puolilla Suomea. Yhtiöt toimivat omilla nimillään ja yhdistävät paikallisen yrittäjyyden suuren konsernin vahvuuksiin. Nimlas on osa pohjoismaista konsernia, joka laajenee myös muualle Eurooppaan. Vuonna 2025 Nimlaksen liikevaihto Suomessa oli noin 334 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoja: nimlas.fi
Teollisuusasennus P. Kaskenviita Oy
Teollisuusasennus P. Kaskenviita Oy on vuonna 1989 perustettu teollisuuden putkisto- ja laiteasennuksiin, modernisointeihin sekä konepajavalmistukseen erikoistunut yritys. Yhtiö palvelee asiakkaita eri puolilla Suomea, ja sillä on vahvaa kokemusta erityisesti lääke- ja prosessiteollisuudesta sekä vesihuollosta. Palveluihin kuuluvat putkisto- ja laiteasennusten lisäksi kunnossapito-, seisokki- ja projektityöt sekä konepajalla tehtävät esivalmisteet, teräsrakenteet ja laitekokoonpanot. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa, ja se työllistää kahdeksan henkilöä sekä aliurakoitsijaverkoston.
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