Nimlas kasvattaa teollisuusosaamistaan – Teollisuusasennus P. Kaskenviita liittyy konserniin

Teollisuusasennus P. Kaskenviita toteuttaa teollisuuden putkisto- ja laiteasennuksia sekä kunnossapito-, seisokki- ja projektitöitä eri puolilla Suomea. Yhtiön osaamiseen kuuluvat muun muassa prosessiputkistot, pumppujen, lämmönvaihtimien ja säiliöiden asennukset, teräsrakenteet, laitekokoonpanot sekä vaativat hitsaustyöt.

Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa, ja se työllistää kahdeksan henkilöä. Sen pitkäaikaisia asiakkuuksia on erityisesti lääke- ja prosessiteollisuudessa sekä vesihuollossa.

Putkistojen esivalmistuksesta uusia mahdollisuuksia myös datakeskuksiin

Nimlaksen yhtiöt ovat mukana useissa datakeskushankkeissa eri puolilla Suomea. Kaskenviidan konepajaosaaminen täydentää tätä kokonaisuutta: Parkanossa sijaitsevalla konepajalla voidaan esivalmistaa putkistoja ja muita kokonaisuuksia hallituissa olosuhteissa ennen niiden kuljettamista ja asentamista työmaalla.

– Speweld Service toi meille vahvaa osaamista teollisuuden mekaanisista asennuksista ja kunnossapidosta, ja Kaskenviita täydentää kokonaisuutta vaativilla prosessiputkistoilla ja konepajavalmistuksella. Näemme paljon mahdollisuuksia yhdistää yhtiöidemme osaamista niin teollisuudessa kuin datakeskushankkeissa, sanoo Nimlaksen Väli-Suomen liiketoimintajohtaja Mikko Sahikallio.

– Kaskenviidan asiakkuuksissa on kysyntää myös sähkö- ja automaatio-osaamiselle. Nimlaksessa esimerkiksi Mesielillä, JT-Sähkötekniikalla ja Paikallis-Sähköllä on vahvaa kokemusta teollisuuden sähkötöistä, ja teollisuusautomaation osaamista ja liiketoimintaa haluamme puolestaan kasvattaa. Myös Calton sairaalakaasuosaaminen tuo yhteistyömahdollisuuksia. Tässä on monta hyvin konkreettista kohtaa, joissa yhtiömme voivat hyötyä toisistaan, Sahikallio jatkaa.

”Ensimmäisessä tapaamisessa se iski kuin miljoona volttia”

Yrityksen perusti vuonna 1989 yrittäjäveljesten isä Pentti Kaskenviita. Nykyisin yritystä vetävät veljekset Rainer ja Harri. Rainer toimii toimitusjohtajana ja vastaa erityisesti työmaista ja työnjohdosta. Harri on puolestaan vastannut pitkälti yhtiön hallinnosta. Nimlaksen konsernipalveluiden myötä hänelle vapautuu jatkossa enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakastyöhön.

– Ensimmäisessä tapaamisessa se iski kuin miljoona volttia. Huomasimme heti, että kemiat pelasivat ja tämän porukan kanssa oli todella luonteva jutella. Nyt saamme ympärillemme porukkaa, jonka osaamista voimme yhdistää omaamme. Meille tulee jo nyt kyselyitä esimerkiksi sähköstä ja automaatiosta putkisto- ja laiteasennusten rinnalle, mutta niitä emme ole aiemmin yksin pystyneet tarjoamaan, Harri Kaskenviita sanoo.

Teollisuusasennus P. Kaskenviita jatkaa yrityskaupan jälkeen omalla nimellään ja nykyisen johdon vetämänä Nimlaksen mallin mukaisesti.

Kaskenviidan kaupan myötä Nimlas on ostanut tai sopinut ostavansa tänä vuonna 11 yritystä sekä perustanut yhden uuden yhtiön. Lisäksi konserni on tehnyt yhden liiketoimintakaupan. Yritysostojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on yli 70 miljoonaa euroa. Kaikkien sovittujen kauppojen toteuduttua Nimlakseen kuuluu Suomessa 58 paikallisesti johdettua yhtiötä.