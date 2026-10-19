KUTSU: Media-aamu Joensuussa 4.11. – Ajankohtaisia terveysaiheita Pohjois-Karjalassa
22.10.2026 14:56:07 EEST | Mehiläinen | Kutsu
KUTSU TOIMITUKSILLE
Aika: Keskiviikko 4.11. klo 9.00–10.15, aamiaista tarjolla klo 8.45 alkaen
Paikka: Mehiläinen Joensuu, Rantakatu 24, 80100 Joensuu
Marraskuun flunssakausi ruuhkauttaa lapsiperheiden arjen, sydämentykytykset huolettavat ja ihomuutosten tarkistaminen mietityttää monia. Samaan aikaan suun terveydenhuollossa eletään murrosta: moderni digitaalitekniikka korvaa perinteisiä hoitotapoja ja tekee hammaslääkärikäynnistä aiempaa sujuvampaa ja miellyttävämpää.
Lämpimästi tervetuloa Joensuun Mehiläisen media-aamuun kuulemaan, mikä pohjoiskarjalaisia lääkärin vastaanotolla mietityttää sekä haastattelemaan paikallisia asiantuntijoita! Tilaisuus tuo yhteen ajankohtaiset, pohjoiskarjalaisten arjessa toistuvat terveyskysymykset lasten talvisista infektiokierteistä sydän- ja iho-oireisiin sekä hammashoidon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.
Aamun teemat ja asiantuntijat
Milloin sydämen muljahtelusta tai rintakivuista pitää olla huolissaan?
Mitä sydämen tykytyksestä ja rytmihäiriöistä tulisi tietää, ja milloin oireet vaativat tutkimuksia?
Jerry Tervo, kardiologian erikoislääkäri
Taas sairaana! Miten selvitä marraskuun infektiokierteestä?
Pitkittynyt yskä, korvatulehdukset ja flunssat – vinkit vanhemmille oireiden seurantaan ja siihen, milloin on syytä suunnata lääkäriin.
Sara Sipilä, lastentautien erikoislääkäri
Muuttunut luomi vai vaaraton ihomuutos?
Mistä tunnistaa hälyttävät merkit ihossa ja milloin ihomuutos kannattaa tutkituttaa?
Joel Björkman, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri
Nopeampaa, tarkempaa ja mukavampaa hammashoitoa
Miten digitaalitekniikkaa hyödynnetään Joensuun Hammas Mehiläisessä aina tarkemmasta diagnostiikasta sujuvampaan hoitokokemukseen?
Kalle Merkku, hammaslääkäri
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus tutustua lääkärikeskuksen ja Hammas Mehiläisen tiloihin yksikönjohtaja Päivi Kaksosen, vastaava lääkäri Anu Meriläisen, palvelupäällikkö Veera Happosen sekä hampaan tiimiesihenkilö Piukku Koivusen johdolla.
Ilmoittautumiset Mehiläisen viestintään Salla Tähtiselle maanantaihin 2.11. klo 12 mennessä sähköpostitse salla.tahtinen@mehilainen.fi tai puhelimitse 050 554 3832.
Lämpimästi tervetuloa!
Mehiläinen Joensuu sijaitsee Joensuun keskustassa osoitteessa Rantakatu 24. Toimipiste tarjoaa yleis- ja erikoislääkäripalveluita, työterveyspalveluita, fysioterapiaa sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluita. Lääkärikeskuksessa tehdään myös polikliinisiä toimenpiteitä.
Samassa osoitteessa toimiva Hammas Mehiläinen Joensuu tarjoaa perushammashoidon lisäksi muun muassa protetiikan ja suukirurgian palveluita.
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