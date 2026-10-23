MTK vaatii ruokaketjulta neuvotteluja: poikkeuksellinen kustannusnousu on huomioitava sopimuksissa
23.10.2026 11:21:11 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet voimakkaasti ja nopeasti. MTK vaatii elintarvikeketjun yrityksiä avaamaan sopimusneuvottelut, kun viljelijät tai muut heikommassa neuvotteluasemassa olevat tavarantoimittajat sitä pyytävät. Kesäkuussa voimaan tulleen elintarvikemarkkinalain 3 a pykälän neuvottelumekanismin on MTK:n mukaan toimittava käytännössä ja johdettava aitoihin neuvotteluihin.
Elintarvikemarkkinalain muutokset tulivat voimaan 22.6.2026. Uudella 3 a pykälällä on varauduttu juuri tilanteisiin, joissa olosuhteet muuttuvat sopimuskauden aikana poikkeuksellisesti ja sopimuksen noudattamisesta sellaisenaan voi aiheutua kohtuuttomia seurauksia heikommalle sopimusosapuolelle, käytännössä usein viljelijälle.
Maatalousyritysten taloustilanne on heikentynyt nopeasti. Erityisesti energian, polttoaineiden ja sähkön sekä lannoitteiden kallistuminen on kasvattanut tuotantokustannuksia tavalla, jota pitkäkestoisia sopimuksia tehtäessä ei ole voinut ennakoida. Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-verkkopalvelussa lokakuussa julkaiseman ennusteen mukaan maatalouden tuotantokustannukset olisivat kasvamassa vuonna 2026 noin 482 miljoonalla eurolla eli 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Tuottojen ennustetaan kasvavan samaan aikaan vain noin 252 miljoonaa euroa, joten maatalouden kannattavuus heikkenee entisestään.
MTK kehottaa viljelijöitä ja muita elintarvikeketjun tavarantoimittajia arvioimaan omia sopimuksiaan muuttuneita olosuhteita vasten ja esittämään tarvittaessa perustellun neuvottelupyynnön. Jos poikkeuksellinen ja ennakoimaton muutos on olennaisesti horjuttanut sopimuksen taloudellista tasapainoa, muutosta ei voi jättää yksin viljelijän kannettavaksi.
Elintarvikemarkkinalakia ei uudistettu vain paperille, vaan se on elettävä todeksi ruokaketjun arjessa. Lakiin kirjattiin mahdollisuus vaatia sopimusneuvotteluja juuri tällaisia poikkeuksellisia tilanteita varten.
”Kun kustannukset nousevat nopeasti ja ennakoimattomasti, riskiä ei voi jättää yksin ketjun heikoimman osapuolen kannettavaksi. Nyt koko ruokaketjulta tarvitaan valmiutta neuvotella”, sanoo MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä.
MTK pitää tärkeänä, että elintarvikemarkkinavaltuutettu valvoo aktiivisesti uuden säännöksen toteutumista ja ohjeistaa ketjun toimijoita sen soveltamisessa. Lain vaikuttavuus ratkaistaan siinä, käyvätkö yritykset tosiasiallisesti neuvotteluja silloin, kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Kyse on myös huoltovarmuudesta: kotimainen ruoantuotanto edellyttää, että tilat selviävät poikkeuksellisista kustannusnousuista ja että koko elintarvikeketju kykenee reagoimaan muuttuneisiin olosuhteisiin.
Lisätietoja:
Kimmo Tammi, juristi, MTK, 050 570 4405
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
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