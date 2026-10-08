Ylioppilaslehden ideakilpailun voitti visio yhteisöllisestä toimittajakoulutuksesta
23.10.2026 09:08:14 EEST | Ylioppilaslehti | Tiedote
Kilpailun voittajatyön mukaan opiskelijamedian tulevaisuus ei ratkea pelkästään uusilla sisällöillä, alustoilla tai liiketoimintamalleilla, vaan yhtä tärkeää on rakentaa opiskelijoiden ja lehden välille vahvempi suhde sekä tarjota mahdollisuus osallistua lehden tekemiseen.
Ylioppilaslehden ideakilpailun voittajaksi on valittu Lumia Lammin ehdotus Ysälli.
Työn keskeinen havainto on, että opiskelijamedian tulevaisuus ei ratkea pelkästään uusilla sisällöillä, alustoilla tai liiketoimintamalleilla. Yhtä tärkeää on rakentaa opiskelijoiden ja lehden välille vahvempi suhde sekä tarjota mahdollisuus osallistua lehden tekemiseen.
Tuomariston mukaan ehdotus erottui finalistien joukosta yhdistämällä yhteisöllisyyden, journalismin ja osaamisen kehittämisen saman vision alle.
– Ysälli tarjoaa konkreettisen mallin sille, miten Ylioppilaslehti voi samanaikaisesti kasvattaa uusia tekijöitä, vahvistaa yhteyttään opiskelijayhteisöön ja rakentaa tulevaisuuden journalismia. Ehdotuksen vahvuus on siinä, että se tunnistaa ihmiset Ylioppilaslehden tärkeimmäksi voimavaraksi, tuomaristo perustelee valintaansa.
Ehdotuksen mukaan Ysälliin valittaisiin vuosittain joukko opiskelijoita, jotka osallistuisivat toimitukselliseen työhön, sosiaalisen median tekemiseen sekä uusien sisältömuotojen kehittämiseen. Samalla he saisivat käytännön kokemusta journalismista ja toimitustyöstä.
Tuomaristo näki työssä myös vahvan yhteyden Ylioppilaslehden historiaan. Lehti on vuosikymmenten ajan ollut monelle toimittajalle ja mediavaikuttajalle ensimmäinen paikka harjoitella journalismin tekemistä. Ysälli pyrkii päivittämään tämän perinteen 2020-luvulle.
Kilpailun voittanut ehdotus palkittiin 1 000 eurolla. Voittajan valitsi tuomaristo, johon kuuluivat Esa Mäkinen, Vappu Kaarenoja, Antti Pikkanen ja Veikko Eranti. Myös Helsingin yliopiston ylioppilaskuntan edustajisto osallistui finalistien arviointiin antamalla kilpailuun yhteisen tuomariäänensä.
Tuomaristo myönsi lisäksi kolme kategoriapalkintoa:
- Teknologia, data ja palvelut: Yhteisöjournalismin Ylkkäri
- Sisältö ja tavoittaminen: Yhteistyö
- Yhteisöllisyys ja liiketoimintamalli: Ylioppilaslehti goes capitalism
Kategoriapalkinnoilla haluttiin nostaa esiin kilpailutöitä, jotka tarjosivat erityisen kiinnostavia näkökulmia opiskelijamedian tulevaisuuden keskeisiin kysymyksiin.
Ylioppilaslehden ideakilpailussa etsittiin syksyllä 2026 uusia näkökulmia opiskelijamedian tulevaisuuteen. Kilpailutöissä käsiteltiin muun muassa yhteisöllisyyttä, liiketoimintaa, median jakelua, opiskelijoiden mediankäyttöä ja uusia sisältömuotoja. Finalistit valittiin ehdotusten toteuttamiskelpoisuuden, omaperäisyyden ja tulevaisuusnäkemyksen perusteella.
Ideakilpailu toteutettiin osana käynnissä olevaa Ylioppilaslehden uudistusprojektia. Kilpailun järjesti Ylioppilaslehden Kustannus Oy, jonka omistaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY). Uudistusprojektia rahoittaa Helsingin Sanomain Säätiö.
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Yhteyshenkilöt
Sara HärmäläProjektipäällikkö, vt. päätoimittajaYlioppilaslehtiPuh:0405897819sara.harmala@ylioppilaslehti.fi
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