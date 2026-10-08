Ylioppilaslehden ideakilpailun voitti visio yhteisöllisestä toimittajakoulutuksesta

Kilpailun voittajatyön mukaan opiskelijamedian tulevaisuus ei ratkea pelkästään uusilla sisällöillä, alustoilla tai liiketoimintamalleilla, vaan yhtä tärkeää on rakentaa opiskelijoiden ja lehden välille vahvempi suhde sekä tarjota mahdollisuus osallistua lehden tekemiseen.