Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
22.10.2026 19:23:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 22.10.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä
Öljyvahinko, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta:
08:00:07 Karstula, rekasta vuotanut hydrauliikkaöljyä tielle. Kuljettaja hoitanut torjuntatoimet. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
08:58:57 Laukaa, yrityksen pihassa liikuteltu vanhoja polttoainesäiliöitä ja näistä tullut pieni vuoto maahan. Yrityksen henkilöstö hoitanut torjuntatoimet itsenäisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
Rakennuspalo, Keskisuuri tehtäviä ollut 1 kappale:
11:06:35 Jyväskylä, liikekiinteisössä loisteputkivalaisimen kuristin kärähtänyt ja aiheuttanut savunmuodostusta. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti tilat. Toiminta jatkui kohteessa normaalisti.
Rakennuspalo, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta:
12:10:20 Jyväskylässä, ruuanlaitosta johtuva palovaroittimen piippaus kerrostalohuoneistossa. Kohteessa ei paloa.
12:16:07 Jämsä, kiinteistössä tehty remonttitöitä. Remonttipöly aiheuttanut hälytyksen palovaroitin järjestelmään. Kohteessa ei paloa.
Vahingontorjunta, Pieni tehtäviä 1 kappale:
13:16:30 Äänekoski, Tehtaankadulla tieosuudella lasinsirpaleita ja muita roskia aiheuttamassa vaaraa tiealueella. Pelastuslaitos siivosi nämä pois ja varmisti, ettei näistä aiheudu vaaraa ohikulkijoille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakastyytyväisyys edelleen erittäin hyvällä tasolla22.10.2026 14:10:47 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakaspalautteissa korostuu tyytyväisyys palveluihin. Tammi–syyskuussa palautteita saatiin lähes 47 000. Vastaajista 88 prosenttia koki, että asioiden hoitaminen hyvinvointialueen palveluissa oli helppoa.
E-lasku helpottaa arkea ja säästää hyvinvointialueen kustannuksia22.10.2026 13:49:35 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue kannustaa asiakkaitaan ottamaan käyttöön e-laskun. E-lasku on helppo ja turvallinen tapa hoitaa asiakasmaksuja, ja samalla se vähentää paperilaskutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. E-laskun voi tilata myös silloin, kun hoitaa toisen henkilön laskuasioita.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2026 11:40:05 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 Klo. 11:06:35 Rakennuspalo, Keskisuuri Jyväskylä Savonmäentiellä olevassa kokoontumistilassa tapahtui loisteputkivalaisimen vikaantuminen. Tämän johdosta loisteputken kuristin kärysi ja aiheutti savun muodostusta. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Kohteessa ei ollut paloa ja pelastuslaitos tuuletti tilat. Kohteen toiminta pystyi jatkumaan normaalisti tapahtuman jälkeen. Ketään ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta hälytettiin kohteeseen 7 yksikköä.
Sairaala Novan joukkorokotuspäivään lauantaina 24.10. kannattaa varata aikaa22.10.2026 10:02:25 EEST | Tiedote
Sairaala Novassa (Hoitajantie 3) järjestetään lauantaina 24. lokakuuta influenssa- ja koronarokotusten joukkorokotuspäivä, henkilöille, jotka ovat Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen suositusten mukaan oikeutettuja influenssa- ja koronarokotukseen. Ensimmäisenä joukkorokotuspäivänä lauantaina 24.10.2026 Sairaala Novassa rokotetaan 75 vuotta täyttäneet ja 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset kello 9–16. Rokotukset alkavat Sairaala Novassa kello 9, ja ovet avataan jo kello 8.45. Sairaala Novassa varaudutaan lauantaina 24.10. suureen kävijämäärään muun muassa aulaohjauksella ja pysäköintialueen liikenteenohjauksella. Sairaala Novan rokotuksiin voi saapua kummastakin ulko-ovesta, Nova 1 tai Nova 2 kautta. Rokotukset annetaan ensimmäisessä kerroksessa, ja tarvittaessa Nova 2 kautta saapuvat voivat käyttää asiakashissiä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2026 07:25:46 EEST | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä 21.10-22.10.2026 Jyväskylässä klo: 19:32 pieni öljyvahinko, jossa työkoneesta valunut öljyä ajoradalle. Pelastuslaitos imeytti öljyn. Jyväskylässä klo: 19:36 rakennuspalo kesisuuri, jossa rakennuksen seinällä oleva led-valomainos syttyi palamaan. Kohteessa suoritettiin onnistuneesti alkusammutusta ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Jyväskylässä klo: 21:26 pieni tieliikenneonnettomuss, jossa henkilöauto ajautunut liukkauden vuoksi ulos tieltä. Auto hinattu takaisin tielle ja kuljettaja pääsi jatkamaan matkaa. Ei henkilövahinkoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme