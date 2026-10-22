Sairaala Novan joukkorokotuspäivään lauantaina 24.10. kannattaa varata aikaa 22.10.2026 10:02:25 EEST | Tiedote

Sairaala Novassa (Hoitajantie 3) järjestetään lauantaina 24. lokakuuta influenssa- ja koronarokotusten joukkorokotuspäivä, henkilöille, jotka ovat Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen suositusten mukaan oikeutettuja influenssa- ja koronarokotukseen. Ensimmäisenä joukkorokotuspäivänä lauantaina 24.10.2026 Sairaala Novassa rokotetaan 75 vuotta täyttäneet ja 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset kello 9–16. Rokotukset alkavat Sairaala Novassa kello 9, ja ovet avataan jo kello 8.45. Sairaala Novassa varaudutaan lauantaina 24.10. suureen kävijämäärään muun muassa aulaohjauksella ja pysäköintialueen liikenteenohjauksella. Sairaala Novan rokotuksiin voi saapua kummastakin ulko-ovesta, Nova 1 tai Nova 2 kautta. Rokotukset annetaan ensimmäisessä kerroksessa, ja tarvittaessa Nova 2 kautta saapuvat voivat käyttää asiakashissiä.