Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

23.10.2026 07:20:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 22.10.2026 - 23.10.2026

Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävien koosteet

Pelastuslaitoksen ilta oli rauhallinen ja pelastustehtäviä ei ollut.

klo. 01:54:14 Ihmisen pelastaminen; Vedestä

Pelastuslaitos sai hälytyksen Laukaaseen, jossa epäiltiin, että henkilö olisi veden varassa tai joutumassa veden varaan. Pelastuslaitokselta hälytettiin tehtävälle yhteensä 7 yksikköä. Lähempänä ollut poliisipartio tavoitti kohteen ensimmäisenä ja selvisi, että ketään ei ollut veden varassa. Tältä osin pelastuslaitokselle ei ollut kohteessa tehtävää.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2026 19:23:42 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä Öljyvahinko, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 08:00:07 Karstula, rekasta vuotanut hydrauliikkaöljyä tielle. Kuljettaja hoitanut torjuntatoimet. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 08:58:57 Laukaa, yrityksen pihassa liikuteltu vanhoja polttoainesäiliöitä ja näistä tullut pieni vuoto maahan. Yrityksen henkilöstö hoitanut torjuntatoimet itsenäisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Rakennuspalo, Keskisuuri tehtäviä ollut 1 kappale: 11:06:35 Jyväskylä, liikekiinteisössä loisteputkivalaisimen kuristin kärähtänyt ja aiheuttanut savunmuodostusta. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti tilat. Toiminta jatkui kohteessa normaalisti. Rakennuspalo, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 12:10:20 Jyväskylässä, ruuanlaitosta johtuva palovaroittimen piippaus kerrostalohuoneistossa. Kohteessa ei paloa. 12:1

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2026 11:40:05 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 Klo. 11:06:35 Rakennuspalo, Keskisuuri Jyväskylä Savonmäentiellä olevassa kokoontumistilassa tapahtui loisteputkivalaisimen vikaantuminen. Tämän johdosta loisteputken kuristin kärysi ja aiheutti savun muodostusta. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Kohteessa ei ollut paloa ja pelastuslaitos tuuletti tilat. Kohteen toiminta pystyi jatkumaan normaalisti tapahtuman jälkeen. Ketään ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta hälytettiin kohteeseen 7 yksikköä.

Sairaala Novan joukkorokotuspäivään lauantaina 24.10. kannattaa varata aikaa22.10.2026 10:02:25 EEST | Tiedote

Sairaala Novassa (Hoitajantie 3) järjestetään lauantaina 24. lokakuuta influenssa- ja koronarokotusten joukkorokotuspäivä, henkilöille, jotka ovat Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen suositusten mukaan oikeutettuja influenssa- ja koronarokotukseen. Ensimmäisenä joukkorokotuspäivänä lauantaina 24.10.2026 Sairaala Novassa rokotetaan 75 vuotta täyttäneet ja 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset kello 9–16. Rokotukset alkavat Sairaala Novassa kello 9, ja ovet avataan jo kello 8.45. Sairaala Novassa varaudutaan lauantaina 24.10. suureen kävijämäärään muun muassa aulaohjauksella ja pysäköintialueen liikenteenohjauksella. Sairaala Novan rokotuksiin voi saapua kummastakin ulko-ovesta, Nova 1 tai Nova 2 kautta. Rokotukset annetaan ensimmäisessä kerroksessa, ja tarvittaessa Nova 2 kautta saapuvat voivat käyttää asiakashissiä.

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