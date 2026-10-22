Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
23.10.2026 07:20:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 22.10.2026 - 23.10.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävien koosteet
Pelastuslaitoksen ilta oli rauhallinen ja pelastustehtäviä ei ollut.
klo. 01:54:14 Ihmisen pelastaminen; Vedestä
Pelastuslaitos sai hälytyksen Laukaaseen, jossa epäiltiin, että henkilö olisi veden varassa tai joutumassa veden varaan. Pelastuslaitokselta hälytettiin tehtävälle yhteensä 7 yksikköä. Lähempänä ollut poliisipartio tavoitti kohteen ensimmäisenä ja selvisi, että ketään ei ollut veden varassa. Tältä osin pelastuslaitokselle ei ollut kohteessa tehtävää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2026 19:23:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä Öljyvahinko, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 08:00:07 Karstula, rekasta vuotanut hydrauliikkaöljyä tielle. Kuljettaja hoitanut torjuntatoimet. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 08:58:57 Laukaa, yrityksen pihassa liikuteltu vanhoja polttoainesäiliöitä ja näistä tullut pieni vuoto maahan. Yrityksen henkilöstö hoitanut torjuntatoimet itsenäisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Rakennuspalo, Keskisuuri tehtäviä ollut 1 kappale: 11:06:35 Jyväskylä, liikekiinteisössä loisteputkivalaisimen kuristin kärähtänyt ja aiheuttanut savunmuodostusta. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti tilat. Toiminta jatkui kohteessa normaalisti. Rakennuspalo, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 12:10:20 Jyväskylässä, ruuanlaitosta johtuva palovaroittimen piippaus kerrostalohuoneistossa. Kohteessa ei paloa. 12:1
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Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 Klo. 11:06:35 Rakennuspalo, Keskisuuri Jyväskylä Savonmäentiellä olevassa kokoontumistilassa tapahtui loisteputkivalaisimen vikaantuminen. Tämän johdosta loisteputken kuristin kärysi ja aiheutti savun muodostusta. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Kohteessa ei ollut paloa ja pelastuslaitos tuuletti tilat. Kohteen toiminta pystyi jatkumaan normaalisti tapahtuman jälkeen. Ketään ei loukkaantunut onnettomuudessa. Pelastuslaitokselta hälytettiin kohteeseen 7 yksikköä.
Sairaala Novan joukkorokotuspäivään lauantaina 24.10. kannattaa varata aikaa22.10.2026 10:02:25 EEST | Tiedote
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