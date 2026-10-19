MEKOn aluetukut tukevat korjaamojen arkea – varaosia haetaan jopa useita kertoja päivässä

Varaosan saatavuus voi ratkaista, valmistuuko korjaus saman päivän aikana vai jääkö ajoneuvo odottamaan. Raision aluetukku vahvistaa MEKOn palvelua Varsinais-Suomessa tuomalla varaosat ja paikallisen asiantuntemuksen lähemmäs korjaamoja.

– Olin Raision avajaisissa ja keskustelin useiden asiakkaiden kanssa. Keskusteluissa nousi esiin, kuinka tärkeää on saada varaosat nopeasti läheltä, jotta työt pääsevät etenemään. Yksi asiakas kertoi hakevansa meiltä osia 1–7 kertaa viikossa. Toinen kertoi käyvänsä useamman kerran päivässä ja sanoi, että tämä palvelu mahdollistaa heidän työnsä, kertoo MEKO Finlandin Brand and Concept Director Terhi Hauskamaa.

Varaosien odottaminen vaikuttaa koko työpäivään





Raision aluetukku on osa MEKOn alueellisen palveluverkoston kehittämistä. Tavoitteena on tukea korjaamojen työn sujuvuutta myös silloin, kun varaosan tarve selviää vasta korjauksen aikana.

– Korjaamolle varaosan odottaminen voi tarkoittaa keskeytynyttä työtä ja asiakkaalle pidempää aikaa ilman ajoneuvoa. Avajaisissa kuulemamme palaute konkretisoi sen, miksi paikalliseen saatavuuteen kannattaa panostaa. Kun tarvittava osa saadaan nopeasti, korjaamo pystyy viemään työtään eteenpäin ja palvelemaan omaa asiakastaan paremmin, Hauskamaa sanoo.

Raision avajaisissa asiakkaat pääsivät tutustumaan aluetukun tiloihin, valikoimaan ja palveluun sekä tapaamaan MEKOn asiantuntijoita.

Lahden aluetukun avajaiset 29.10. – media tervetullut





MEKOn alueellisen palveluverkoston vahvistuminen jatkuu Päijät-Hämeessä. Lahden aluetukun avajaisia vietetään torstaina 29.10.2026.

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan aluetukun toimintaan sekä keskustelemaan MEKOn asiantuntijoiden ja paikallisten korjaamoasiakkaiden kanssa varaosien saatavuudesta ja korjaamoalan arjesta.

Paikka: MEKOn Lahden aluetukku, os. Alavankatu 3, 15610 Lahti

Aika: torstai 29.10.2026 klo 11-18

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Leena Honkajuuri

leena.honkajuuri@fi.meko.com

040 195 5943