Ekosysteemiyhteistyö auttaa pk-yrityksiä ottamaan digiloikan ja säilyttämään kilpailukykynsä
23.10.2026 10:46:03 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava tuotantotalouden väitöskirja tarkastelee pk-yritysten digitaalista transformaatiota. Shahid Hafeezin väitöstutkimus osoittaa, että pk-yritykset voivat ottaa käyttöön uusia digiteknologioita ja säilyttää kilpailukykynsä ekosysteemiyhteistyön kautta.
Vaasan yliopistossa tarkastettava tuotantotalouden väitöskirja tarkastelee pk-yritysten digitaalista transformaatiota. Shahid Hafeezin väitöstutkimus osoittaa, että pk-yritykset voivat ottaa käyttöön uusia digiteknologioita ja säilyttää kilpailukykynsä ekosysteemiyhteistyön kautta.
Suomi on pienten ja keskisuurten yritysten maa: lähes sata prosenttia maamme yrityksistä on pk-yrityksiä. Näille yrityksille digitaalinen murros on yhä välttämättömämpi, jotta ne voivat säilyttää kilpailukykynsä ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Vaasan yliopistosta väittelevä Shahid Hafeez tutki väitöskirjassaan digitaalista transformaatiota pk-yrityksissä tiedon hankinnan ja hyödyntämisen näkökulmasta.
– Selvisi, että monilla yrityksillä on vaikeuksia rajallisten resurssien, osaamisen ja digitaalisten valmiuksien vuoksi. Pk-yrityksillä on iso merkitys Suomen taloudelle, ja halusin tutkia, miten näitä yrityksiä voi rohkaista käyttämään uutta teknologiaa ja tekemään yhteistyötä, Hafeez sanoo.
Hafeezin väitöskirja tarkastelee pk-yritysten digitaalista transformaatiota ekosysteemitoimijoiden ja erilaisten verkostojen roolien kautta. Ekosysteemitoimijoita ovat tässä tapauksessa muut yritykset, yliopistot ja erilaiset tukiorganisaatiot.
Tutkimuksen aineiston laadullisista haastatteluista kävi ilmi, että pk-yritysten tapa kerätä ja käyttää dataa on hyvin erilainen kuin suurten yritysten.
– Pk-yrityksissä työntekijät ovat paljon tiukemmin kiinni projekteissa ja muissa päivittäisissä rutiineissa kuin suuremmissa yrityksissä. Siksi siitä on iso apu, että joku toinen saman alueen pk-yritys kamppailee samojen asioiden kanssa ja kokemuksia on mahdollista vaihtaa.
Ekosysteemiyhteistyö voi vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä
Hafeezin väitöskirja tarjoaa käytännön ohjeita pk-yrityksille, johtajille, päättäjille ja välittäjäorganisaatioille siitä, miten pk-yritykset voivat vauhdittaa digitaalista murrostaan ja sitä kautta ottaa käyttöön uusia digiteknologioita ja säilyttää kilpailukykynsä.
– Kyvykkyyksien arviointi, osaamisvajeen tunnistaminen, strateginen osallistuminen ekosysteemeihin, Hafeez luettelee.
Tutkimuksessa avataan sitä, miten yhteistyön avulla on mahdollista vauhdittaa innovaatioita, kasvua ja työllisyyttä.
Väitöskirjan keskeinen havainto kuitenkin on, että pelkkä ekosysteemiin osallistuminen ei takaa pk-yrityksille digitaalista transformaatiota tai liiketoimintahyötyjä. Yhteistyöstä syntyy arvoa vasta siinä vaiheessa, kun ulkopuolelta hankittu tieto muuntuu erilaisiksi digitaalisiksi ratkaisuiksi ja uusiksi liiketoimintamalleiksi.
– Ekosysteemiyhteistyö tuleekin nähdä pitkän aikavälin strategisena investointina. Vain pitkäjänteiset kumppanuudet mahdollistavat tiedonjaon, yhteiskehittämisen ja pääsyn teknologioihin, osaamiseen ja rahoitukseen.
Väitöskirja
Hafeez, Shahid (2026) Digital Transformation Through Ecosystem Collaborations: Navigating Knowledge Exploration-Exploitation Pathways in SMEs. Acta Wasaensia 595. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
KTM Shahid Hafeezin väitöstutkimus “Digital Transformation Through Ecosystem Collaborations: Navigating Knowledge Exploration-Exploitation Pathways in SMEs” tarkastetaan torstaina 29.10.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/66182046319?pwd=FK7DawYRDbChCQsBC7o0XJwEeOFYkz.1
Password: 385068
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Associate Professor Agnieszka Radziwon (University of Southern Denmark) ja kustoksena apulaisprofessori Khuram Shahzad.
Lisätietoja
Shahid Hafeez, p. 046 629 2743, shahid.hafeez@uwasa.fi
Shahid Hafeez työskentelee väitöskirjatutkijana Vaasan yliopistossa. Hafeezin tutkimusaiheita ovat yhteistoiminnallinen innovointi, digitaalinen transformaatio, tietojohtaminen ja pk-yritysten kilpailukyky. Hän on esitellyt tutkimustaan useissa kansainvälisissä konferensseissa ja julkaissut artikkeleita korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Shahid Hafeez, p. 046 629 2743, shahid.hafeez@uwasa.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Marita Ahola tiedekirjasto Tritonian johtajaksi22.10.2026 10:28:31 EEST | Tiedote
FM Marita Ahola on valittu Tritonian uudeksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 7. joulukuuta 2026. Tritonia on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen tiedekirjasto, joka tarjoaa kirjasto-, tieto- ja avoimen tieteen palveluja korkeakouluyhteisöille.
Atte Palomäki vahvistamaan Vaasan yliopiston näkyvyyttä ja vaikuttavuutta15.10.2026 16:00:17 EEST | Tiedote
Vaasan yliopisto vahvistaa tutkimuksensa ja osaamisensa näkyvyyttä sekä yhteyksiään yrityksiin ja yhteiskunnallisiin päättäjiin. Kokenut viestintäjohtaja ja johdon neuvonantaja Atte Palomäki on aloittanut yliopiston viestinnän, vaikuttavuuden ja sidosryhmäsuhteiden kehittämisessä interim-roolissa.
Raskaan liikenteen päästöjen leikkaaminen vaatii todellista tietoa kustannuksista, hyödyistä ja käytännön rajoitteista8.10.2026 10:44:35 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava tuotantotalouden väitöstutkimus tarkastelee liikenteen energianmurrosta ja raskaan maantieliikenteen vähähiilistämistä. Clara Rajalehdon tutkimus osoittaa, että sähkö, biokaasu ja uusiutuva diesel, HVO, voivat kaikki olla kilpailukykyisiä.
Valtakunnallinen hanke kehittää kyberturvallisuuden jatkuvaa oppimista 1,1 miljoonan rahoituksella5.10.2026 08:01:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopisto koordinoi 1,1 miljoonan euron hanketta, joka tähtää kyberturvallisuusalan jatkuvan oppimisen koulutuksen kehittämiseen Suomessa. Muut hankkeen toteuttajat ovat Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen päätavoitteena on suunnata kyberturvallisuuskoulutusta aiempaa enemmän työelämän tarpeisiin jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.
Vaasan yliopisto on maailman 500 parhaan yliopiston joukossa ja Suomen paras tutkimuksen laadussa1.10.2026 10:42:13 EEST | Tiedote
Vaasan yliopisto on jälleen sijoittunut maailman 500 parhaan yliopiston joukkoon kansainvälisessä Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027 -vertailussa. Yliopisto sijoittui luokkaan 451–500, kun vertailussa arvioitiin 2 297 yliopistoa 118 maasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme