Ekosysteemiyhteistyö auttaa pk-yrityksiä ottamaan digiloikan ja säilyttämään kilpailukykynsä

Vaasan yliopistossa tarkastettava tuotantotalouden väitöskirja tarkastelee pk-yritysten digitaalista transformaatiota. Shahid Hafeezin väitöstutkimus osoittaa, että pk-yritykset voivat ottaa käyttöön uusia digiteknologioita ja säilyttää kilpailukykynsä ekosysteemiyhteistyön kautta.

Suomi on pienten ja keskisuurten yritysten maa: lähes sata prosenttia maamme yrityksistä on pk-yrityksiä. Näille yrityksille digitaalinen murros on yhä välttämättömämpi, jotta ne voivat säilyttää kilpailukykynsä ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vaasan yliopistosta väittelevä Shahid Hafeez tutki väitöskirjassaan digitaalista transformaatiota pk-yrityksissä tiedon hankinnan ja hyödyntämisen näkökulmasta.

– Selvisi, että monilla yrityksillä on vaikeuksia rajallisten resurssien, osaamisen ja digitaalisten valmiuksien vuoksi. Pk-yrityksillä on iso merkitys Suomen taloudelle, ja halusin tutkia, miten näitä yrityksiä voi rohkaista käyttämään uutta teknologiaa ja tekemään yhteistyötä, Hafeez sanoo.

Hafeezin väitöskirja tarkastelee pk-yritysten digitaalista transformaatiota ekosysteemitoimijoiden ja erilaisten verkostojen roolien kautta. Ekosysteemitoimijoita ovat tässä tapauksessa muut yritykset, yliopistot ja erilaiset tukiorganisaatiot.

Tutkimuksen aineiston laadullisista haastatteluista kävi ilmi, että pk-yritysten tapa kerätä ja käyttää dataa on hyvin erilainen kuin suurten yritysten.

– Pk-yrityksissä työntekijät ovat paljon tiukemmin kiinni projekteissa ja muissa päivittäisissä rutiineissa kuin suuremmissa yrityksissä. Siksi siitä on iso apu, että joku toinen saman alueen pk-yritys kamppailee samojen asioiden kanssa ja kokemuksia on mahdollista vaihtaa.

Ekosysteemiyhteistyö voi vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä

Hafeezin väitöskirja tarjoaa käytännön ohjeita pk-yrityksille, johtajille, päättäjille ja välittäjäorganisaatioille siitä, miten pk-yritykset voivat vauhdittaa digitaalista murrostaan ja sitä kautta ottaa käyttöön uusia digiteknologioita ja säilyttää kilpailukykynsä.

– Kyvykkyyksien arviointi, osaamisvajeen tunnistaminen, strateginen osallistuminen ekosysteemeihin, Hafeez luettelee.

Tutkimuksessa avataan sitä, miten yhteistyön avulla on mahdollista vauhdittaa innovaatioita, kasvua ja työllisyyttä.

Väitöskirjan keskeinen havainto kuitenkin on, että pelkkä ekosysteemiin osallistuminen ei takaa pk-yrityksille digitaalista transformaatiota tai liiketoimintahyötyjä. Yhteistyöstä syntyy arvoa vasta siinä vaiheessa, kun ulkopuolelta hankittu tieto muuntuu erilaisiksi digitaalisiksi ratkaisuiksi ja uusiksi liiketoimintamalleiksi.

– Ekosysteemiyhteistyö tuleekin nähdä pitkän aikavälin strategisena investointina. Vain pitkäjänteiset kumppanuudet mahdollistavat tiedonjaon, yhteiskehittämisen ja pääsyn teknologioihin, osaamiseen ja rahoitukseen.

Väitöskirja

Hafeez, Shahid (2026) Digital Transformation Through Ecosystem Collaborations: Navigating Knowledge Exploration-Exploitation Pathways in SMEs. Acta Wasaensia 595. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

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Väitöstilaisuus

KTM Shahid Hafeezin väitöstutkimus “Digital Transformation Through Ecosystem Collaborations: Navigating Knowledge Exploration-Exploitation Pathways in SMEs” tarkastetaan torstaina 29.10.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.



Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

https://uwasa.zoom.us/j/66182046319?pwd=FK7DawYRDbChCQsBC7o0XJwEeOFYkz.1

Password: 385068

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii Associate Professor Agnieszka Radziwon (University of Southern Denmark) ja kustoksena apulaisprofessori Khuram Shahzad.

Lisätietoja

Shahid Hafeez, p. 046 629 2743, shahid.hafeez@uwasa.fi

Shahid Hafeez työskentelee väitöskirjatutkijana Vaasan yliopistossa. Hafeezin tutkimusaiheita ovat yhteistoiminnallinen innovointi, digitaalinen transformaatio, tietojohtaminen ja pk-yritysten kilpailukyky. Hän on esitellyt tutkimustaan useissa kansainvälisissä konferensseissa ja julkaissut artikkeleita korkeatasoisissa kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.