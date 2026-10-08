Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kutsu medialle: Tervetuloa Farmaston lanseeraukseen 24.11.

23.10.2026 11:38:56 EEST | Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea | Kutsu

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Tervetuloa tutustumaan uuteen lääketiedon verkkopalveluun Teams-tilaisuudessa tiistaina 24.11.2026 klo 9–11.

Farmaston tunnus, jossa sana Farmasto. F-kirjain on oranssi, loput sanasta petroolin värinen.

Tilaisuudessa näet käytännössä, miten Farmastoa käytetään ja millaisia lääketietoja palvelusta voi hakea. Lisäksi kuulet palvelun tavoitteista ja viranomaisyhteistyöstä. Voit myös esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Mikä on Farmasto?

Farmasto on viranomaisten yhteinen verkkopalvelu, joka kokoaa lääkevalmisteiden tiedot yhteen ja helpottaa niiden käyttöä. Palvelua kehitetään Fimean johdolla yhdessä Kelan, Lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Lääketietovaranto on Farmaston taustalla oleva tietokokonaisuus. Siihen kootaan viranomaisten lakisääteisiin tehtäviin kuuluvia tietoja esimerkiksi lääkevalmisteista, lääkevaihdosta, hinnoista ja korvattavuudesta. Farmasto tuo tämän virallisen lääketiedon helposti lääkkeiden käyttäjien, terveydenhuollon ammattilaisten, viranomaisten ja muiden tietoa tarvitsevien saataville.

Tilaisuuden tiedot

Aika: tiistai 24.11.2026 klo 9–11
Paikka: Microsoft Teams

Kieli: Tilaisuus järjestetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää myös ruotsiksi ja englanniksi.

Ohjelma

  • Fimean johdon tervehdys
  • Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys
  • Mikä Farmasto? Hankkeen esittely, viranomaisyhteistyö ja tulevaisuuden näkymät
  • Farmasto käytännössä – verkkopalvelun esittely
  • Kysymykset ja keskustelu

Ilmoittaudu tilaisuuteen täyttämällä lomake viimeistään 18.11.2026. Lähetämme kutsun Teams-kokoukseen ilmoittamaasi sähköpostiin viimeistään 23.11.2026. Et tarvitse Teams-sovellusta, vaan voit osallistua myös internetselaimen kautta.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu tilaisuuteen (Webropol-lomake)

Yhteyshenkilöt

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.

Fimean verkkosivut

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