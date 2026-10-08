Kutsu medialle: Tervetuloa Farmaston lanseeraukseen 24.11.

Tilaisuudessa näet käytännössä, miten Farmastoa käytetään ja millaisia lääketietoja palvelusta voi hakea. Lisäksi kuulet palvelun tavoitteista ja viranomaisyhteistyöstä. Voit myös esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Mikä on Farmasto?

Farmasto on viranomaisten yhteinen verkkopalvelu, joka kokoaa lääkevalmisteiden tiedot yhteen ja helpottaa niiden käyttöä. Palvelua kehitetään Fimean johdolla yhdessä Kelan, Lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Lääketietovaranto on Farmaston taustalla oleva tietokokonaisuus. Siihen kootaan viranomaisten lakisääteisiin tehtäviin kuuluvia tietoja esimerkiksi lääkevalmisteista, lääkevaihdosta, hinnoista ja korvattavuudesta. Farmasto tuo tämän virallisen lääketiedon helposti lääkkeiden käyttäjien, terveydenhuollon ammattilaisten, viranomaisten ja muiden tietoa tarvitsevien saataville.

Tilaisuuden tiedot

Aika: tiistai 24.11.2026 klo 9–11

Paikka: Microsoft Teams

Kieli: Tilaisuus järjestetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää myös ruotsiksi ja englanniksi.

Ohjelma

Fimean johdon tervehdys

Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys

Mikä Farmasto? Hankkeen esittely, viranomaisyhteistyö ja tulevaisuuden näkymät

Farmasto käytännössä – verkkopalvelun esittely

Kysymykset ja keskustelu

Ilmoittaudu tilaisuuteen täyttämällä lomake viimeistään 18.11.2026. Lähetämme kutsun Teams-kokoukseen ilmoittamaasi sähköpostiin viimeistään 23.11.2026. Et tarvitse Teams-sovellusta, vaan voit osallistua myös internetselaimen kautta.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu tilaisuuteen (Webropol-lomake)