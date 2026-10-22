Vihreät osallistuvat välikysymykseen arjen kustannuksista ja tyrmäävät bensapopulismin
23.10.2026 11:08:38 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreä eduskuntaryhmä on mukana opposition yhteisessä välikysymyksen arjen kustannusten noususta. Samalla vihreät muistuttavat, että bensapopulismi ei auta sen paremmin valtiontaloutta, ilmastoa kuin vaikeimmassa asemassa olevia suomalaisiakaan.
Vihreä eduskuntaryhmä liittyy sosialidemokraattien aloitteesta jätettävään välikysymykseen tavallisten suomalaisten pärjäämisestä arjen kustannusten noustessa. Välikysymyksessä oppositiopuolueet tivaavat yhdessä vastauksia siihen, miten hallitus aikoo auttaa elinkustannusten kanssa kamppailevia ihmisiä.
”Arjen kustannukset ovat nousseet tavalla, joka jättää ison loven monen pienituloisen lompakkoon. Samalla hallitus on vaikeuttanut köyhien ja sairaiden pärjäämistä mm. leikkaamalla perusturvasta ja korottamalla terveydenhuollon maksuja. Nyt on hallituksen aika vastata, eikö se näe monien suomalaisten hätää vai eikö se vain välitä siitä”, toteaa vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.
Oppositiopuolueiden yhteinen välikysymys kiinnittää huomiota mm. asumisen hintoihin, terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksiin ja sosiaaliturvan suojaosien poistamiseen. Vihreät muistuttavat, että elinkustannusten kohoaminen kohtelee eri ihmisryhmiä hyvin eri tavoin.
”Arjen kustannusten nousu iskee ihmisiin hyvin eri tavoin riippuen siitä, sattuuko olemaan kirurgi Kauniaisista vai kansaneläkeläinen Kiihtelysvaarasta. Politiikan pitää pyrkiä tarjoamaan täsmätukea sitä eniten tarvitseville, kuten maalla asuville pienituloisille. Tässä julkisen talouden tilanteessa veroeuroja ei ole varaa holvata tehottomasti sinne sun tänne”, Tynkkynen katsoo.
Yhdysvaltain käynnistämä Iranin sota laukaisi energiakriisin, jonka seurauksena polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet merkittävästi. Kohonneet pumppuhinnat ovat saaneet puolueet tekemään lukuisia esityksiä, joita vihreät arvioivat kriittisesti.
”Suomi velkaantuu kovaa vauhtia ja maailma ympärillä palaa. Hulluinta olisi nyt pahentaa velkaantumista entisestään, jotta saisi alennettua fossiilisten tuontipolttoaineiden hintoja. Vihreiden mielestä pitää tukea ihmisiä, ei polttoaineita”, Tynkkynen kiteyttää.
Vihreät katsovat, että politiikan pitää vastata ihmisten huoliin elinkustannuksista. Se pitää kuitenkin tehdä vaikuttavalla ja punnitulla tavalla.
”Bensapopulismilla voi hakea pomppua seuraavassa kannatuskyselyssä, mutta ei sillä suomalaisten ongelmia ratkaista. Nyt tarvitaan hallitukselta ratkaisuja, jotka ovat talouden kannalta tehokkaita, ilmaston kannalta kestäviä ja ihmisten kannalta reiluja. Vihreissä olemme jo esittäneet monia ratkaisuja ja julkaisemme pian paketin elinkustannusten nousuun vastaamisesta”, Tynkkynen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
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