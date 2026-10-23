Kokoomuksen Partanen välikysymyksestä: Parasta ostovoimapolitiikkaa on kevyempi työn verotus, ei uusi velka
23.10.2026 11:44:41 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Oppositio jätti tänään välikysymyksen arjen kustannuksista. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasen mukaan työssäkäyvän perheen ostovoima on kasvanut tällä hallituskaudella. Kokoomusjohtoinen hallitus on keventänyt työn verotusta 1,5 miljardilla eurolla. Satojen miljoonien tukipaketteihin ei yksinkertaisesti ole varaa.
– Työssäkäyvien suomalaisten palkka riittää nyt pidemmälle ja se on ollut kokoomuksen tavoite. Parasta ostovoimapolitiikkaa on työn verotuksen keventäminen. Ei uusi velka ja tukipakettien tehtailu köyhän valtion kirstusta ja veronmaksajien kustannuksella, Partanen sanoo.
Yleinen epävarmuus näkyy väistämättä suomalaisten arjessa. Polttoaine on kallista, ja Lähi-idän kriisi uhkaa nostaa hintoja laajemminkin.
Partasen mukaan nyt konkretisoituvat seuraukset ikävällä tavalla siitä, kun julkisen talouden puskurit on syöty aikoja sitten.
– Ruotsilla on varaa tukea kansalaisiaan hintojen noustessa. Suomella ei ole. SDP esittää tukitoimenpiteitä kotitalouksille lähes 400 miljoonan euron edestä. Rahoitetaanko ne velalla, veronkorotuksilla vai säästöillä muualta? Kovista talousvastuupuheista huolimatta demarit esittävät jälleen menolisäyksiä velaksi, Partanen sanoo.
– Yrittäjien verotusta kiristämällä ei rahoiteta kaikkia toiveita maan päällä. Ne yrittäjien rahat SDP on jo käyttänyt moneen kertaan, Partanen sanoo.
Partanen sanoo kokoomuksen olevan ainoa puolue, jolla on ratkaisu julkisen talouden tasapainottamiseen kiristämättä Suomen jo valmiiksi kireää kokonaisveroastetta. Kasvu, uusi liiketoiminta ja paremmat palkat edellyttävät kevyempää yritysverotusta sekä panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen.
– Kriisit eivät lopu, emmekä Suomena voi niitä yksin lopettaa. Voimme kuitenkin laittaa julkisen talouden kuntoon ja huolehtia siitä, että suomalaisilla on työtä ja omia puskureita pahan päivän varalle. Vain vauraampi kansa kestää myös tulevaisuudessa arjen kustannusten piikit, Partanen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenSosiaaliturvaministeri, puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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