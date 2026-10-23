Kokoomuksen Partanen välikysymyksestä: Parasta ostovoimapolitiikkaa on kevyempi työn verotus, ei uusi velka

– Työssäkäyvien suomalaisten palkka riittää nyt pidemmälle ja se on ollut kokoomuksen tavoite. Parasta ostovoimapolitiikkaa on työn verotuksen keventäminen. Ei uusi velka ja tukipakettien tehtailu köyhän valtion kirstusta ja veronmaksajien kustannuksella, Partanen sanoo.

Yleinen epävarmuus näkyy väistämättä suomalaisten arjessa. Polttoaine on kallista, ja Lähi-idän kriisi uhkaa nostaa hintoja laajemminkin.

Partasen mukaan nyt konkretisoituvat seuraukset ikävällä tavalla siitä, kun julkisen talouden puskurit on syöty aikoja sitten.

– Ruotsilla on varaa tukea kansalaisiaan hintojen noustessa. Suomella ei ole. SDP esittää tukitoimenpiteitä kotitalouksille lähes 400 miljoonan euron edestä. Rahoitetaanko ne velalla, veronkorotuksilla vai säästöillä muualta? Kovista talousvastuupuheista huolimatta demarit esittävät jälleen menolisäyksiä velaksi, Partanen sanoo.

– Yrittäjien verotusta kiristämällä ei rahoiteta kaikkia toiveita maan päällä. Ne yrittäjien rahat SDP on jo käyttänyt moneen kertaan, Partanen sanoo.

Partanen sanoo kokoomuksen olevan ainoa puolue, jolla on ratkaisu julkisen talouden tasapainottamiseen kiristämättä Suomen jo valmiiksi kireää kokonaisveroastetta. Kasvu, uusi liiketoiminta ja paremmat palkat edellyttävät kevyempää yritysverotusta sekä panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen.

– Kriisit eivät lopu, emmekä Suomena voi niitä yksin lopettaa. Voimme kuitenkin laittaa julkisen talouden kuntoon ja huolehtia siitä, että suomalaisilla on työtä ja omia puskureita pahan päivän varalle. Vain vauraampi kansa kestää myös tulevaisuudessa arjen kustannusten piikit, Partanen sanoo.