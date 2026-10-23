Finanssipoliittinen työryhmä linjasi velkajarrutavoitteen aikataulusta – ”Toimeenpano etenee”

– Velkaantumisen taittamisen yhteinen työ etenee. Laajasta parlamentaarisesta velkajarrusopimuksesta on jo nyt hyötyä Suomelle, koska se ylläpitää luottamusta Suomen taloudenpitoon, mikä näkyy matalampana valtionvelan korkona. Sopimuksen tehokas toimeenpano on välttämätöntä ja toimeenpano etenee suunnitelman mukaisesti. Sopeutus on täysin tehtävissä yhteistyöllä ja päättäväisyydellä. Tänä syksynä olemme Ranskasta saaneet varoittavan esimerkin siitä, mitä tapahtuu, jos luottamus taloudenpitoon horjuu, sanoo työryhmän puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.

Valkonen kiittelee, että eri puolueet ovat alkaneet julkaisemaan vaihtoehtojaan sopeutuksesta. Valkosen mukaan Suomessa ei ole koskaan käyty yhtä laadukasta ja laajaa talouspoliittista keskustelua kuin nyt käydään.

Vaalikauden 2027-2031 sitova julkisen talouden tavoite päätetään tammikuussa 2027 ja julkaistaan 29.1.2027 mennessä. Aikataulu johtuu EU:lta saatavasta viiteurasta ja valtiovarainministeriön talviennusteen valmistumisesta.