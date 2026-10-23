Kokoomuksen Kopra: Työssäkäyvä suomalainen on nostettu viimein etusijalle
23.10.2026 12:03:15 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vastaa SDP:n Eveliina Heinäluoman väitteeseen, jonka mukaan tavallinen suomalainen on hallitukselle jonon viimeinen. Kopran mukaan ei ole ketään kohtaan oikein, että työnteosta ja yrittämisestä rankaistaan ottamalla aina vähän suurempi siivu valtion kasvaviin tarpeisiin sen sijaan, että valtio laittaa menonsa tärkeysjärjestykseen. Julkisen talouden ja valtion on palveltava suomalaisia, ei päinvastoin, Kopra lataa.
– Suomeen on vuosikymmenten aikana juurtunut syvään pinttynyt ja haitallinen ajattelutapa, jossa valtion rahantarve menee aina ihmisen oman toimeentulon edelle. Aina kysytään, että paljon valtio tarvitsee lisää rahaa ja tavallisen palkansaajan oma työ nähdään ensisijaisesti valtion menojen rahoituslähteenä. Kukaan ei ole kysynyt paljon tavalliselle suomalaiselle jää hänen omasta työstään, Kopra sanoo.
Kokoomusjohtoinen hallitus on päättänyt keventää työn verotusta yli 1,5 miljardilla eurolla. Työn ja talouden tutkimus Laboren tuoreen selvityksen mukaan työntekijäperheen ostovoiman ennustetaan kasvavan vuonna 2027 noin 1,8 prosenttia. Kasvua tukevat sekä palkankorotukset että veronkevennykset.
– Kun suomalainen aloittaa työpäivänsä, hänen pitää voida luottaa siihen, että sillä on merkitystä. Että työn tekeminen on hänelle kannattavaa. Ei kukaan herää aamuisin paikatakseen valtiontalouden madonlukuja, vaan elääkseen mahdollisimman hyvää elämää. Palkka ei ole vain valtion verotuloa. Se on perheen ruokarahaa, lasten harrastuksia, asuntolainan lyhennyksiä ja mahdollisuus säästää tulevaisuutta varten, Kopra sanoo.
Kopra sanoo kokoomuslaisen ja sosialidemokraattisen ajattelutavan eroavan räikeästi siinä, miten julkisen talouden menot ja työn verotus suhteutetaan toisiinsa.
– Meidän mielestämme valtion menoja on pystyttävä arvioimaan kriittisesti sen sijaan, että jokaiseen uuteen menotarpeeseen vastataan etsimällä lisää verotuloja. Julkisen talouden ja valtion on palveltava suomalaisia, ei päinvastoin. Se on perustavanlaatuinen ajattelutavan muutos Suomessa, Kopra lataa.
Kopran mukaan työssäkäyvien ostovoiman vahvistaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen ovat saman tavoitteen kaksi puolta.
– Työssäkäyvä suomalainen ei ole loputon rahoituslähde valtion paisuville menoille. Hän on ihminen, joka rakentaa ensisijaisesti omaa tulevaisuuttaan ja pitää osaltaan samalla koko Suomea pystyssä. Me haluamme, että se näkyy tuntuvasti tämän ihmisen palkkapussissa, Kopra päättää.
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Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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