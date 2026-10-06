Lempäälän asukkaiden kokemus arjen turvallisuudesta on vahva
26.10.2026 09:00:00 EET | Lempäälän kunta | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen toteuttaman turvallisuuskyselyn tulosten perusteella elämä ja asuminen Lempäälässä koetaan turvalliseksi. Lempääläisistä 95 prosenttia koki oman elämänsä turvalliseksi ja 96 prosenttia arvioi oman asuinalueensa turvalliseksi. Turvallisuuskyselyyn vastasi 352 lempääläistä.
Enemmistö lempääläisistä vastaajista piti asuinalueellaan ilmeneviä rikoksia ja järjestyshäiriöitä hyvin pienenä tai olemattomana ongelmana. Omaa asuinympäristöään arvioitaessa noin 90 prosenttia vastaajista koki, ettei heidän asuinpaikkansa läheisyydessä ole paikkoja, joita he välttelisivät väkivallan uhan vuoksi.
Erityisesti liikenne korostui Lempäälän tuloksissa turvallisuuden kokemusta heikentävänä tekijänä, kun 35 prosenttia vastaajista piti piittaamatonta ja vaarallista ajotapaa melko suurena tai suurena ongelmana asuinalueellaan. Ongelmiksi asuinalueilla koettiin myös graffitit ja omaisuuden tahallinen vahingoittaminen.
285 vastaajaa (81 %) kertoi, etteivät he tai saman kotitalouden muut jäsenet ole kohdanneet kuluneen 12 kuukauden aikana omaisuuteen kohdistuneita rikoksia tai ilkivaltaa. Vastausten perusteella lievät varkaus- tai vahingontekorikokset ovat vastaajien arjessa yleisin koettu omaisuusrikostyyppi.
261 vastaajaa (74 %) ilmoitti, etteivät he olleet kokeneet mitään turvallisuuteensa kielteisesti vaikuttanutta asiaa viimeisen vuoden aikana. Yleisin turvallisuuteen kielteisesti vaikuttanut kokemus koski sanallista häirintää kuten kiroilua ja huutelua (12 % vastaajista). Lempääläiset kokivat usein, että asuinalueilla asukkaat ovat auttamishaluisia, tulevat hyvin toimeen keskenään, ja että alueella asuviin ihmisiin voi luottaa.
Liikenneonnettomuudet suurin turvallisuushuoli
Turvallisuuskyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan 11 väittämän avulla, kuinka huolestuneita he ovat erilaisten rikosten ja tapahtumien kohteeksi joutumisesta omassa asuinkunnassaan. Lempääläisiä vastaajia huoletti eniten liikenneonnettomuuden uhriksi joutuminen: yhteensä 41 vastaajaa (12 %) ilmoitti olevansa asiasta melko tai erittäin huolestunut. Huolta asukkaissa lisäksi aiheuttaa huumeiden käyttö ja poliittiset ääriliikkeet sekä disinformaatio.
Valtaosa vastaajista (265 henkilöä, 75 %) ilmoitti onnettomuuksia ja tapaturmia kartoittavassa kysymyksessä, ettei heille ollut sattunut kuluneen vuoden aikana mitään onnettomuutta tai tapaturmaa. Yleisimpiä olivat liukastumiset: 61 vastaajaa (17 %) ilmoitti liukastuneensa viimeisen vuoden aikana. Toiseksi eniten vastauksia saivat kaatumisonnettomuudet, joita oli kokenut 34 vastaajaa (10 %).
Varautumisessa petrattavaa etenkin juomaveden osalta
Turvallisuuskyselyssä selvitettiin myös kotitalouksien varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin, mikä toteutui vastausten perusteella Lempäälässä pääosin hyvin.
Lempäälän kunta kannustaa kotitalouksia varautumaan mahdollisiin häiriötilanteisiin noudattamalla viranomaisten 72 tunnin varautumissuositusta ja päivittämällä kotivaraa säännöllisesti. ”Jokaisella on hyvä olla kotona vettä, ruokaa ja lääkkeitä sekä välttämättömiä tarvikkeita ainakin kolmen vuorokauden ajalle”, muistuttaa Lempäälän kunnan konsernipalvelujohtaja Maria Virtanen.
Pirkanmaan hyvinvointialue toteutti oikeusministeriön tukemana ensimmäisen alueellisen turvallisuuskyselyn toukokuussa 2026. Kysely tarkasteli turvallisuutta laajasti arjen turvallisuuden, asuinalueiden ja asuinkuntien turvallisuuskokemusten, onnettomuuksien, varautumisen sekä lähisuhdeväkivallan näkökulmista.
Tulokset kuvaavat asukkaiden yleistä turvallisuuden tunnetta ja niitä arjen tilanteita ja toimintaympäristön tekijöitä, jotka vahvistavat tai heikentävät turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuskyselyyn vastasi 352 lempääläistä.
Lisätietoa:
Konsernipalvelujohtaja Maria Virtanen
puh. 040 539 2508, etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi
Hyvinvointisuunnittelija Anna Mäkelä
puh. 040 195 4884, etunimi.sukunimi(at)lempaala.fi
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Lempäälän kunta
Lempäälä on 25 000 asukkaan vetovoimainen ja kasvava kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle.
Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
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