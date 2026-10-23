Oma Hämeen tarkastuslautakunnan väliarviointiraportti 2026 on julkaistu

Kanta-Hämeen vuoden tuhannes vauva syntyi Assissa: –Ihanaa henkilökuntaa ja hyvää hoitoa 23.10.2026 13:26:06 EEST | Tiedote

Kanta-Hämeen vuoden tuhannes vauva syntyi Ahveniston sairaalan uudessa Assi-rakennuksessa heti puolenyön jälkeen. Hämeenlinnalaisen perheen toinen lapsi, tyttö, painoi 3 745 grammaa ja mittasi 51,5 cm. Vanhemmat kiittelevät henkilökunnan lämpimyyttä, hyvää hoitoa ja uusien tilojen viihtyisyyttä sekä suosittelevat Assia muillekin synnyttäjille.