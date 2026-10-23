Oma Hämeen tarkastuslautakunnan väliarviointiraportti 2026 on julkaistu
23.10.2026 15:13:15 EEST | Oma Häme | Uutinen
Raportissa arvioidaan hyvinvointialueen talouden kehitystä, talouden tasapainottamistoimien etenemistä ja lakisääteisten palvelujen toteutumista. Tarkastuslautakunnan väliarviointiraportti etenee seuraavaksi aluevaltuuston käsiteltäväksi.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on julkaissut vuoden 2026 väliarviointiraporttinsa. Raportissa arvioidaan hyvinvointialueen talouden kehitystä, talouden tasapainottamistoimien etenemistä ja lakisääteisten palvelujen toteutumista. Lisäksi raportissa seurataan aiemmassa arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelyä ja niiden perusteella tehtyjä toimenpiteitä.
Tarkastuslautakunnan mukaan Oma Hämeen taloustilanne on heikentynyt vuoden 2026 aikana, eivätkä käynnissä olevat talouden tasapainottamistoimet ole riittäviä suhteessa heikentyneeseen tilinpäätösennusteeseen. Raportissa kiinnitetään huomiota myös säästötoimien toteutumisen hitauteen.
Lakisääteisten palvelujen toteutuminen on sen sijaan kehittynyt alkuvuonna pääosin myönteisesti heikentyneestä taloustilanteesta huolimatta. Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla lakisääteiset tavoitteet toteutuivat 42 mittarissa 62:sta.
Raportissa tarkastellaan myös vuoden 2025 arviointikertomuksen havaintojen jatkotoimia. Ne liittyvät muun muassa henkilöstön onnistumiskeskusteluihin, Oma Hämeen Tukipalvelut Oy tavoitteisiin, sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmään sekä ADHD-potilaiden hoidon seurantaan ja kouluterveydenhuollon resursseihin.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan väliarviointiraportti etenee seuraavaksi aluevaltuuston käsiteltäväksi.
Tutustu raporttiin:
Tarkastuslautakunnan väliarviointiraportti 2026 (PDF)
Lisätietoja:
Mika Walkamo
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
p. 0400 480 921
Kirsi Pelvola
tarkastuspäällikkö
p. 040 654 1974
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