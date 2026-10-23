Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

23.10.2026 15:50:38 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 23.10.2026

Tieliikenneonnettomuus, nelostie Laukaa

Nelostiellä, Pohjoiseen menevällä kaistalla sattunut kolmen auton liikenneonnettomuus. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta klo. 15:03. Onnettomuudessa osallisena neljä henkilöä, ei vakavasti loukkaantuneita. Pohjoiseen päin oleva kaista on toistaiseksi suljettu ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä.  

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2026 07:20:02 EEST | Tiedote

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Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä Öljyvahinko, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 08:00:07 Karstula, rekasta vuotanut hydrauliikkaöljyä tielle. Kuljettaja hoitanut torjuntatoimet. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 08:58:57 Laukaa, yrityksen pihassa liikuteltu vanhoja polttoainesäiliöitä ja näistä tullut pieni vuoto maahan. Yrityksen henkilöstö hoitanut torjuntatoimet itsenäisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Rakennuspalo, Keskisuuri tehtäviä ollut 1 kappale: 11:06:35 Jyväskylä, liikekiinteisössä loisteputkivalaisimen kuristin kärähtänyt ja aiheuttanut savunmuodostusta. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti tilat. Toiminta jatkui kohteessa normaalisti. Rakennuspalo, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 12:10:20 Jyväskylässä, ruuanlaitosta johtuva palovaroittimen piippaus kerrostalohuoneistossa. Kohteessa ei paloa. 12:1

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