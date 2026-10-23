Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 23.10.2026 07:20:02 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 - 23.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävien koosteet Pelastuslaitoksen ilta oli rauhallinen ja pelastustehtäviä ei ollut. klo. 01:54:14 Ihmisen pelastaminen; Vedestä Pelastuslaitos sai hälytyksen Laukaaseen, jossa epäiltiin, että henkilö olisi veden varassa tai joutumassa veden varaan. Pelastuslaitokselta hälytettiin tehtävälle yhteensä 7 yksikköä. Lähempänä ollut poliisipartio tavoitti kohteen ensimmäisenä ja selvisi, että ketään ei ollut veden varassa. Tältä osin pelastuslaitokselle ei ollut kohteessa tehtävää.