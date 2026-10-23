Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
23.10.2026 17:04:23 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote xx.xx.2024
Liikenneonnettomuus pieni, Laukaa
Pelastuslaitos sai hälytyksen pienestä liikenneonnettomuudesta Suolahdentiellä Laukaassa klo. 16:50. Pohjoisesta tulevalla kaistalla asuntoauto oli ajanut henkilöauton perään. Neljä osallista, ei henkilövahinkoja. Tilanne on vielä päällä ja toistaiseksi onnettomuus aiheuttaa pientä liikennehaittaa.
Lisätietoja: klo 17:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2026 07:20:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 - 23.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävien koosteet Pelastuslaitoksen ilta oli rauhallinen ja pelastustehtäviä ei ollut. klo. 01:54:14 Ihmisen pelastaminen; Vedestä Pelastuslaitos sai hälytyksen Laukaaseen, jossa epäiltiin, että henkilö olisi veden varassa tai joutumassa veden varaan. Pelastuslaitokselta hälytettiin tehtävälle yhteensä 7 yksikköä. Lähempänä ollut poliisipartio tavoitti kohteen ensimmäisenä ja selvisi, että ketään ei ollut veden varassa. Tältä osin pelastuslaitokselle ei ollut kohteessa tehtävää.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2026 19:23:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Yhteenveto aamupäivän ja iltapäivän tehtävistä Öljyvahinko, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 08:00:07 Karstula, rekasta vuotanut hydrauliikkaöljyä tielle. Kuljettaja hoitanut torjuntatoimet. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. 08:58:57 Laukaa, yrityksen pihassa liikuteltu vanhoja polttoainesäiliöitä ja näistä tullut pieni vuoto maahan. Yrityksen henkilöstö hoitanut torjuntatoimet itsenäisesti ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen. Pelastuslaitos varmisti tilanteen. Rakennuspalo, Keskisuuri tehtäviä ollut 1 kappale: 11:06:35 Jyväskylä, liikekiinteisössä loisteputkivalaisimen kuristin kärähtänyt ja aiheuttanut savunmuodostusta. Kohteessa ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen ja tuuletti tilat. Toiminta jatkui kohteessa normaalisti. Rakennuspalo, Pieni tehtäviä ollut 2 kappaletta: 12:10:20 Jyväskylässä, ruuanlaitosta johtuva palovaroittimen piippaus kerrostalohuoneistossa. Kohteessa ei paloa. 12:1
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakastyytyväisyys edelleen erittäin hyvällä tasolla22.10.2026 14:10:47 EEST | Tiedote
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