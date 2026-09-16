Vuoden omakotiasukas on ideasampo Maija-Liisa Repo Iisalmesta
24.10.2026 12:53:06 EEST | Suomen Omakotiliitto ry | Tiedote
Yhdistystoiminnasta innostuva Maija-Liisa Repo on ideoinut monenlaista aktiviteettia kotipaikkakunnallaan Iisalmessa ja sen ympäristössä. Valinnalla halutaan nostaa esiin henkilö, joka edistää toiminnallaan hyvää asuinympäristöä ja on aktiivinen paikallisessa omakotiyhdistyksessä.
Vuoden omakotiasukas 2026 on iisalmelainen Maija-Liisa Repo. Hän on paikkakunnallaan aktiivinen henkilö, joka innostaa muutkin mukaan toimimaan viihtyisän asuinympäristön puolesta. Maija-Liisa on ollut Ylä-Savon Omakotiyhdistyksen sihteeri vuodesta 2017. Lisäksi hän on Pohjois-Savon piirijärjestön sihteeri ja yhdistää toiminnallaan yhdistyksiä toisiinsa.
”Ideoita tahtoo kyllä pulputa”, Maija-Liisa myöntää.
Iisalmessa koko ikänsä asunut Maija-Liisa on ollut ideoimassa muun muassa Asumisen vuosikymmenet Iisalmessa -videosarjaa, jonka kuudes osa ilmestyy marraskuussa. Suosituilla videoilla ihmiset kertovat muistoja itselleen tärkeästä kaupunginosasta ja tallentavat siten arvokasta paikallishistoriaa.
Ylä-Savon Omakotiyhdistyksen arki on touhukasta. Vähintään kerran kuukaudessa järjestetään jotain kivaa tai hyödyllistä jäsenille, oli se sitten retki, luento tai iloinen tapaaminen jossain kaupungin tapahtumassa.
”Ihmettelemme itsekin toimintakertomusta tehdessämme huuli pyöreänä, että näinkö paljon olemme tehneet.”
Rinnallaan Maija-Liisalla on innostunut ja osallistuva yhdistysporukka, josta löytyy aina tekijöitä. Hyvä yhteistyö onkin toiminnassa parasta, hän sanoo.
Ideoista syntyy usein omaperäisiä hankkeita ilahduttamaan ihmisiä. Tällä hetkellä Ylä-Savon Omakotiyhdistyksellä on käynnissä patalappukisa, kun jo vuosia kudottujen lahjavillasukkien rinnalle kaivattiin uusia tuotteita. Yhdistyksen myötä Iisalmen omenapuidenkin määrä on kasvanut reilusti, sillä vuosittain arvotaan kaksikymmentä omenapuuta.
Asiantuntemusta yhdistystyöhön
Työurallaan Maija-Liisa toimi pitkään Iisalmen kaavoitussihteerinä. Nyt asiantuntemuksesta on hyötyä yhdistystoiminnassa, kun yhdistys ottaa kantaa kaupungin uusiin suunnitelmiin.
Energinen touhuaja sanoo rakastavansa yhdistystoimintaa. Hän on aktiivinen yhteensä neljässä yhdistyksessä, kuten Ylä-Savon Suomi-Unkariseurassa ja sukuseurassa.
”Tykkään toimia porukoissa ja järjestää tapahtumia ja matkoja. Olen paitsi yltiösosiaalinen, myös aikamoinen ahertaja ja nokkela tarttumaan asioihin”, Maija-Liisa Repo tuumaa.
Omakotiliitto haluaa Vuoden omakotiasukkaan palkitsemisella nostaa esiin ja kiittää henkilöä, joka on toiminut aktiivisesti ja innostavasti jäsenyhdistyksessä ja viihtyisän asuinympäristön puolesta. Valinnalla on pitkä perinne, sillä se tehtiin hallituksen toimesta jo kahdennentoista kerran.
”Maija-Liisa Repo on osallistunut pitkäaikaisesti, esimerkillisesti ja varsin tuloksekkaasti oman jäsenyhdistyksen ja tätä kautta samalla koko omakotiyhteisömme kehittämiseen”, kiittää Omakotiliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Malila.
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Yhteyshenkilöt
Jukka MalilaSuomen Omakotiliiton puheenjohtajaPuh:040 355 1705jukka.malila@omakotiliitto.fi
Marju SilanderToiminnanjohtaja
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Tietoja julkaisijasta
Omakotiliitto edustaa pientalo- ja vapaa-ajan asukkaita, toimii kohderyhmän edunvalvojana ja tarjoaa monipuolisia jäsenpalveluita. Olemme valtakunnallinen, poliittisesti riippumaton ja yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jossa on yli 230 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu jo 70 000 jäsentä (kotitaloutta). Suomessa on yhteensä noin 1,2 miljoonaa omakotitaloa, joissa asuu noin 2,7 miljoonaa ihmistä. Lisäksi Suomessa on noin 0,5 miljoonaa vapaa-ajan asuntoa, joita käyttää 2,4–2,9 miljoonaa ihmistä.
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