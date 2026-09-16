Vuoden omakotiasukas on ideasampo Maija-Liisa Repo Iisalmesta

Vuoden omakotiasukas 2026 on iisalmelainen Maija-Liisa Repo. Hän on paikkakunnallaan aktiivinen henkilö, joka innostaa muutkin mukaan toimimaan viihtyisän asuinympäristön puolesta. Maija-Liisa on ollut Ylä-Savon Omakotiyhdistyksen sihteeri vuodesta 2017. Lisäksi hän on Pohjois-Savon piirijärjestön sihteeri ja yhdistää toiminnallaan yhdistyksiä toisiinsa.

”Ideoita tahtoo kyllä pulputa”, Maija-Liisa myöntää.

Iisalmessa koko ikänsä asunut Maija-Liisa on ollut ideoimassa muun muassa Asumisen vuosikymmenet Iisalmessa -videosarjaa, jonka kuudes osa ilmestyy marraskuussa. Suosituilla videoilla ihmiset kertovat muistoja itselleen tärkeästä kaupunginosasta ja tallentavat siten arvokasta paikallishistoriaa.

Ylä-Savon Omakotiyhdistyksen arki on touhukasta. Vähintään kerran kuukaudessa järjestetään jotain kivaa tai hyödyllistä jäsenille, oli se sitten retki, luento tai iloinen tapaaminen jossain kaupungin tapahtumassa.

”Ihmettelemme itsekin toimintakertomusta tehdessämme huuli pyöreänä, että näinkö paljon olemme tehneet.”

Rinnallaan Maija-Liisalla on innostunut ja osallistuva yhdistysporukka, josta löytyy aina tekijöitä. Hyvä yhteistyö onkin toiminnassa parasta, hän sanoo.

Ideoista syntyy usein omaperäisiä hankkeita ilahduttamaan ihmisiä. Tällä hetkellä Ylä-Savon Omakotiyhdistyksellä on käynnissä patalappukisa, kun jo vuosia kudottujen lahjavillasukkien rinnalle kaivattiin uusia tuotteita. Yhdistyksen myötä Iisalmen omenapuidenkin määrä on kasvanut reilusti, sillä vuosittain arvotaan kaksikymmentä omenapuuta.

Asiantuntemusta yhdistystyöhön

Työurallaan Maija-Liisa toimi pitkään Iisalmen kaavoitussihteerinä. Nyt asiantuntemuksesta on hyötyä yhdistystoiminnassa, kun yhdistys ottaa kantaa kaupungin uusiin suunnitelmiin.

Energinen touhuaja sanoo rakastavansa yhdistystoimintaa. Hän on aktiivinen yhteensä neljässä yhdistyksessä, kuten Ylä-Savon Suomi-Unkariseurassa ja sukuseurassa.

”Tykkään toimia porukoissa ja järjestää tapahtumia ja matkoja. Olen paitsi yltiösosiaalinen, myös aikamoinen ahertaja ja nokkela tarttumaan asioihin”, Maija-Liisa Repo tuumaa.

Omakotiliitto haluaa Vuoden omakotiasukkaan palkitsemisella nostaa esiin ja kiittää henkilöä, joka on toiminut aktiivisesti ja innostavasti jäsenyhdistyksessä ja viihtyisän asuinympäristön puolesta. Valinnalla on pitkä perinne, sillä se tehtiin hallituksen toimesta jo kahdennentoista kerran.

”Maija-Liisa Repo on osallistunut pitkäaikaisesti, esimerkillisesti ja varsin tuloksekkaasti oman jäsenyhdistyksen ja tätä kautta samalla koko omakotiyhteisömme kehittämiseen”, kiittää Omakotiliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Malila.