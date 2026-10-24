Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
24.10.2026 19:13:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
Jämsä, öljyvahinko klo 9:22
Henkilöauton öljypohja rikkoutui ja öljyä valui tielle. Pelastuslaitos siivosi siivottavissa olevat öljyt pois.
Jyväskylä, pieni liikenneonnettomuus klo 10:53
Korpilahdella Hyrkköläntien ja Ysitien risteyksen kohdalla henkilöauto törmäsi hirveen. Autossa oli kaksi henkilöä ja he eivät loukkaantuneet. Hirvi jatkoi matkaa metsään. Liikennehaittaa ei aiheutunut.
Keuruu, automaattinen palohälytys klo 15:24
Ei paloa
Uurainen, automaattinen palohälytys klo 16:51
Ei paloa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote24.10.2026 07:05:09 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos: Mediatiedote Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo 21.48 automaattinen palohälytys, Jyväskylä Juhlatiloissa oli käytetty savukonetta, joka aiheutti hälytyksen. Pelastuslaitokselle ei ollut tehtävää.
Keski-Suomen pelastuslaitos, Mediatiedote23.10.2026 19:07:32 EEST | Tiedote
Mediatiedote: Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo 9.10 öljyvahinko, pieni, Jyväskylä Pelastuslaitokselle ei tehtävää. Klo 11.37 tieliikenneonnettomuus, pieni, Kinnula Rekka ja henkilöauto kolaroivat. Henkilöauton kuljettaja sai lieviä vammoja. Klo 12.14 öljyvahinko, pieni, Jyväskylä Traktorista vuoti hydrauliöljyä Bilteman risteykseen. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois. Klo 14.41 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Linja-auto ja henkilöauto kolaroivat Tiituspohjantiellä. Ei henkilövahinkoja, pelastuslaitos ohjasi liikennettä. Klo 15.08 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Kolmen auton onnettomuus nelostiellä pohjoisesta tulevalla kaistalla. Ei henkilövahinkoja, liikenne kulki jonkin aikaa vain yhtä kaistaa. Klo 16.50 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Asuntoauto ja henkilöauto kolaroivat, mukana neljä osallista. Ei henkilövahinkoja. Liikennehaitta oli vähäinen. Klo 17.31 tieliikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä Henkilöauto ajautui ojaan, ei henkilö
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2026 17:04:23 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote xx.xx.2024 Liikenneonnettomuus pieni, Laukaa Pelastuslaitos sai hälytyksen pienestä liikenneonnettomuudesta Suolahdentiellä Laukaassa klo. 16:50. Pohjoisesta tulevalla kaistalla asuntoauto oli ajanut henkilöauton perään. Neljä osallista, ei henkilövahinkoja. Tilanne on vielä päällä ja toistaiseksi onnettomuus aiheuttaa pientä liikennehaittaa. Lisätietoja: klo 17:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2026 15:50:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.10.2026 Tieliikenneonnettomuus, nelostie Laukaa Nelostiellä, Pohjoiseen menevällä kaistalla sattunut kolmen auton liikenneonnettomuus. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta klo. 15:03. Onnettomuudessa osallisena neljä henkilöä, ei vakavasti loukkaantuneita. Pohjoiseen päin oleva kaista on toistaiseksi suljettu ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2026 07:20:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2026 - 23.10.2026 Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävien koosteet Pelastuslaitoksen ilta oli rauhallinen ja pelastustehtäviä ei ollut. klo. 01:54:14 Ihmisen pelastaminen; Vedestä Pelastuslaitos sai hälytyksen Laukaaseen, jossa epäiltiin, että henkilö olisi veden varassa tai joutumassa veden varaan. Pelastuslaitokselta hälytettiin tehtävälle yhteensä 7 yksikköä. Lähempänä ollut poliisipartio tavoitti kohteen ensimmäisenä ja selvisi, että ketään ei ollut veden varassa. Tältä osin pelastuslaitokselle ei ollut kohteessa tehtävää.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme