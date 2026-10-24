Keski-Suomen pelastuslaitos, Mediatiedote 23.10.2026 19:07:32 EEST | Tiedote

Mediatiedote: Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Klo 9.10 öljyvahinko, pieni, Jyväskylä Pelastuslaitokselle ei tehtävää. Klo 11.37 tieliikenneonnettomuus, pieni, Kinnula Rekka ja henkilöauto kolaroivat. Henkilöauton kuljettaja sai lieviä vammoja. Klo 12.14 öljyvahinko, pieni, Jyväskylä Traktorista vuoti hydrauliöljyä Bilteman risteykseen. Pelastuslaitos siivosi öljyn pois. Klo 14.41 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Linja-auto ja henkilöauto kolaroivat Tiituspohjantiellä. Ei henkilövahinkoja, pelastuslaitos ohjasi liikennettä. Klo 15.08 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Kolmen auton onnettomuus nelostiellä pohjoisesta tulevalla kaistalla. Ei henkilövahinkoja, liikenne kulki jonkin aikaa vain yhtä kaistaa. Klo 16.50 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Asuntoauto ja henkilöauto kolaroivat, mukana neljä osallista. Ei henkilövahinkoja. Liikennehaitta oli vähäinen. Klo 17.31 tieliikenneonnettomuus, pieni, Jyväskylä Henkilöauto ajautui ojaan, ei henkilö