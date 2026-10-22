Mediakutsu: Taskukokoinen sydäniskuri tuo henkeä pelastavan teknologian arkeen – toimiva laite esitellään Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopisto ja lääketieteellisen teknologian yritys USAMedical Electronix kutsuvat median edustajat tutustumaan helposti mukana kuljetettavaan, automaattisesti toimivaan sydäniskuriin torstaina 12.11.2026 Jyväskylässä.

Yhteistyössä kehitetty sydäniskuri eli defibrillaattori on noin älypuhelimen kokoinen. Se on suunniteltu kulkemaan mukana esimerkiksi takin taskussa tai käsilaukussa. Laite on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joilla on aiemman sydänkohtauksen vuoksi tavallista suurempi vakavan rytmihäiriön riski.

Mediatilaisuudessa esitellään esituotantosarjan toimiva laite ja demonstroidaan sen käyttöä käytännössä. Medialla on myös mahdollisuus kuvata ja käsitellä laitetta.

Sydänkohtauksen oireiden ilmetessä laitteen elektrodit kiinnitetään potilaan rintakehälle. Laite seuraa ja analysoi sydämen rytmiä sekä ohjaa käyttäjää puheohjein. Jos laite tunnistaa henkeä uhkaavan, sähköiskua edellyttävän rytmihäiriön, se antaa iskun automaattisesti. Laite ei anna sähköiskua, jos analysoitu sydänrytmi ei sitä edellytä.

Nopea toiminta sydänkohtauksen sattuessa on ratkaisevan tärkeää, sillä selviytymisen mahdollisuudet heikkenevät nopeasti defibrillaation viivästyessä. Laitteen tarkoituksena on mahdollistaa sydämen rytmin nopea analysointi ja tarvittaessa varhainen defibrillaatio jo ennen ensihoidon saapumista.

Tavoitteena on tuoda laite Yhdysvaltain markkinoille vuoden 2028 alussa. Suomessa ja muualla Euroopassa laite voisi tulla markkinoille aikaisintaan vuotta myöhemmin. laite on menossa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksymisprosessiin.

Laitteen algoritmi- ja ohjelmistokehityksestä on vastannut Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä. USAMedical Electronix kertoo laitteen sydänrytmien tunnistusteknologian saavuttaneen poikkeuksellisen korkean tarkkuuden.

Tilaisuuden ohjelmassa

Sydäniskurin esittely ja sen käytön demonstraatio

Laitteen sydänrytmin analysoinnin ja automaattisen päätöksenteon esittely

Jyväskylän yliopiston kehitystyön esittely

Mahdollisuus haastatella laitteen ja sen teknologian kehittäjiä

Valokuvaus- ja videointimahdollisuus laitteen esittelyn ja demonstraation yhteydessä

Aika: Torstai 12.11.2026 klo 11.15–12.30

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus, Mattilanniemi 2

Haastateltavat

Tom Kuutti , USAMedical Electronix, toimitusjohtaja

, USAMedical Electronix, toimitusjohtaja Lauri Kettunen , tietotekniikan professori

, tietotekniikan professori Teemu Paloniemi, tekniikan kandidaatti, ohjelmistosuunnittelija, Jyväskylän yliopisto

Tilaisuuden jälkeen tarjotaan lounas.

Ilmoittautuminen

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen. Ilmoittautumiset pyydetään tiistaihin 10.11.2026 mennessä viestinnän asiantuntija Teemu Rahikalle sähköpostitse osoitteeseen teemu.m.rahikka@jyu.fi tai puhelimitse numeroon +358 50 569 9529. Lisätietoja tilaisuudesta antaa Teemu Rahikka

Järjestäjät avustavat tarvittaessa myös siirtymisissä rautatieasemalle.