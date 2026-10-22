Mediakutsu: Taskukokoinen sydäniskuri tuo henkeä pelastavan teknologian arkeen – toimiva laite esitellään Jyväskylän yliopistossa
26.10.2026 09:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Taskukokoinen sydäniskuri voidaan ottaa käyttöön jo sydänkohtauksen oireiden ilmetessä. Jyväskylän yliopiston ja yhdysvaltalaisen USAMedical Electronix -yrityksen kehittämä laite analysoi sydämen rytmin ja antaa tarvittaessa hengen pelastavan sähköiskun automaattisesti. Esituotantosarjan laite esitellään Jyväskylän yliopistossa järjestettävässä mediatilaisuudessa 12. marraskuuta 2026.
Jyväskylän yliopisto ja lääketieteellisen teknologian yritys USAMedical Electronix kutsuvat median edustajat tutustumaan helposti mukana kuljetettavaan, automaattisesti toimivaan sydäniskuriin torstaina 12.11.2026 Jyväskylässä.
Yhteistyössä kehitetty sydäniskuri eli defibrillaattori on noin älypuhelimen kokoinen. Se on suunniteltu kulkemaan mukana esimerkiksi takin taskussa tai käsilaukussa. Laite on tarkoitettu erityisesti henkilöille, joilla on aiemman sydänkohtauksen vuoksi tavallista suurempi vakavan rytmihäiriön riski.
Mediatilaisuudessa esitellään esituotantosarjan toimiva laite ja demonstroidaan sen käyttöä käytännössä. Medialla on myös mahdollisuus kuvata ja käsitellä laitetta.
Sydänkohtauksen oireiden ilmetessä laitteen elektrodit kiinnitetään potilaan rintakehälle. Laite seuraa ja analysoi sydämen rytmiä sekä ohjaa käyttäjää puheohjein. Jos laite tunnistaa henkeä uhkaavan, sähköiskua edellyttävän rytmihäiriön, se antaa iskun automaattisesti. Laite ei anna sähköiskua, jos analysoitu sydänrytmi ei sitä edellytä.
Nopea toiminta sydänkohtauksen sattuessa on ratkaisevan tärkeää, sillä selviytymisen mahdollisuudet heikkenevät nopeasti defibrillaation viivästyessä. Laitteen tarkoituksena on mahdollistaa sydämen rytmin nopea analysointi ja tarvittaessa varhainen defibrillaatio jo ennen ensihoidon saapumista.
Tavoitteena on tuoda laite Yhdysvaltain markkinoille vuoden 2028 alussa. Suomessa ja muualla Euroopassa laite voisi tulla markkinoille aikaisintaan vuotta myöhemmin. laite on menossa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksymisprosessiin.
Laitteen algoritmi- ja ohjelmistokehityksestä on vastannut Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä. USAMedical Electronix kertoo laitteen sydänrytmien tunnistusteknologian saavuttaneen poikkeuksellisen korkean tarkkuuden.
Tilaisuuden ohjelmassa
- Sydäniskurin esittely ja sen käytön demonstraatio
- Laitteen sydänrytmin analysoinnin ja automaattisen päätöksenteon esittely
- Jyväskylän yliopiston kehitystyön esittely
- Mahdollisuus haastatella laitteen ja sen teknologian kehittäjiä
- Valokuvaus- ja videointimahdollisuus laitteen esittelyn ja demonstraation yhteydessä
Aika: Torstai 12.11.2026 klo 11.15–12.30
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus, Mattilanniemi 2
Haastateltavat
- Tom Kuutti, USAMedical Electronix, toimitusjohtaja
- Lauri Kettunen, tietotekniikan professori
- Teemu Paloniemi, tekniikan kandidaatti, ohjelmistosuunnittelija, Jyväskylän yliopisto
Tilaisuuden jälkeen tarjotaan lounas.
Ilmoittautuminen
Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen. Ilmoittautumiset pyydetään tiistaihin 10.11.2026 mennessä viestinnän asiantuntija Teemu Rahikalle sähköpostitse osoitteeseen teemu.m.rahikka@jyu.fi tai puhelimitse numeroon +358 50 569 9529. Lisätietoja tilaisuudesta antaa Teemu Rahikka
Järjestäjät avustavat tarvittaessa myös siirtymisissä rautatieasemalle.
Yhteyshenkilöt
Teemu RahikkaViestinnän asiantuntijaInformaatioteknologian tiedekuntaPuh:+358 50 569 9529teemu.m.rahikka@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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