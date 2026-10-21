Päihdepalvelut tutuiksi – Tule tapaamaan asiantuntijoita ja kysymään neuvoja!

Päihteiden käyttöä esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja hyvin erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä. Päihdeongelma aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja heikentää elämänlaatua monin tavoin. Päihteiden käyttöön liittyy edelleen kuitenkin häpeää, mikä voi hankaloittaa avun hakemista.

Keusote järjestää omana toimintanaan koko päihdepalvelujen hoitopolun aina avovastaanotoista vieroitushoitoon ja kuntouttaviin jatkohoitoihin saakka. Jokaiselle avun tarvitsijalle löytyy omaan tilanteeseen sopiva hoitomuoto.

Päihdepalvelujen työntekijät tavattavissa sote-keskuksissa ja oppilaitoksissa

Marraskuun ensimmäisellä viikolla vietetään valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa. Keusote haluaa viikon aikana tuoda tutuksi päihdepalvelujaan ja madaltaa kynnystä avun hakemiseen: Keusoten päihdepalvelut ja ehkäisevän päihdetyön työntekijät lähtevät kiertueelle sote-keskuksiin ja kouluihin.

– Esittelemme kiertueen pisteillä Keusoten päihdepalveluja ja nuorille suunnattua Ponnari-hankettamme, kerromme ehkäisevän päihdetyön toiminnasta ja esittelemme, millaista toimintaa meidän alueellamme ylipäänsä on tarjolla. Meitä voi tulla tapaamaan ja kysymään apua päihteiden käytön lopettamiseen tai vähentämiseen, kertoo Keusoten päihdetyön koordinaattori Jaakop Jaatti.

Kiertueen aikataulu

ma 2.11. Mäntsälä : klo 10–12 sote-keskuksen aula (Kivistöntie 14) klo 13–15 Keudan Saaren yksikkö (Paroninkuja 20)

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ti 3.11. Tuusula: klo 10–12 sote-keskuksen kokoushuone Aleksis (Hyryläntie 13, 2. krs) klo 13–15 Keudan Kirkkotien toimipiste (Kirkkotie 31)



ke 4.11. Nurmijärvi : klo 10–12 Nurmijärven kirkonkylän sote-keskus (Sairaalantie 2)

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to 5.11. Järvenpää : klo 10–12 Järvenpään sote-keskus (Lääkärinkuja 1) klo 13–15 Keuda Wärtsilänkatu (Wärtsilänkatu 7)

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pe 6.11. Hyvinkää: klo 10–12 H-sairaala, aula (Sairaalankatu 1) klo 13–15 Hyrian Kruunu-kampus (Kauppalankatu 18)



Lisätietoa Keusoten päihdepalveluista: