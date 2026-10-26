Lääkärin vastaanotto onnistuu nyt myös puhelimitse – asiakasmaksu käyttöön 1.11.2026

Etävastaanotto on lääkärin vastaanotto, joka toteutetaan esimerkiksi puhelimitse ilman käyntiä terveysasemalla. Marraskuun alusta lähtien lääkärin etävastaanotto rinnastetaan asiakasmaksuissa lääkärin vastaanottokäyntiin. Muutos koskee vastaanottoja, jotka toteutuvat 1.11.2026 tai sen jälkeen.

Hoitajan yhteydenotot säilyvät maksuttomina





Muutos ei koske Hyvä Digi -palvelua silloin, kun hoitaja konsultoi lääkäriä asiakkaan asiassa. Jos asiakkaalle varataan erillinen lääkärin vastaanottoaika ja vastaanotto toteutetaan esimerkiksi puhelimitse, kyseessä on maksullinen lääkärin vastaanotto. Puhelimitse toteutettu etävastaanotto lasketaan mukaan kolmeen vuosittain maksulliseen lääkärikäyntiin.

– Lääkärin vastaanotto voidaan toteuttaa myös puhelimitse silloin, kun asia ei edellytä käyntiä terveysasemalla. Tämä tuo asiakkaalle joustavuutta asiointiin. Ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalle kerrotaan, jos varattu lääkärin etävastaanotto on maksullinen, sanoo Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen terveyspalveluiden vastuualuejohtaja Carita Schröder.

Asiakasmaksu (30,20 €) koskee lääkärille varattua vastaanottoaikaa. Hoitajan yhteydenotoista ei edelleenkään peritä asiakasmaksua.

Puhelun kesto ei vaikuta vastaanoton maksullisuuteen





Puhelun kesto ei vaikuta vastaanotosta perittävään maksuun. Peruuttamattomasta lääkärin puhelinvastaanotosta ei peritä peruuttamattoman käynnin maksua, sillä asiakkaalle annettu soittoaika on yleensä suuntaa-antava. Puhelinvastaanotosta ei myöskään lähetetä asiakkaalle tekstiviestimuistutusta.

Lääkärin etävastaanoton asiakasmaksu – nämä on hyvä tietää





Lääkärin puhelimitse tai videoyhteydellä toteutettava etävastaanotto on maksullinen 1.11.2026 alkaen.

Asiakasmaksu on 30,20 euroa.

Lääkärin etävastaanotto rinnastetaan asiakasmaksuissa lääkärin vastaanottokäyntiin.

Maksusta kerrotaan asiakkaalle ajanvarauksen yhteydessä.

Hoitajan yhteydenotoista ei peritä asiakasmaksua.

Hyvä Digi -palvelun hoitajayhteydet ovat maksuttomia, ellei asiakkaalle varata erillistä lääkärin vastaanottoaikaa.