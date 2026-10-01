Valmistaudu YK:n ilmastokokoukseen: Mitä on tärkeää tietää COP31:stä
26.10.2026 11:03:02 EET | Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact | Kutsu
Pariisin ilmastosopimuksen tärkein tavoite, ilmaston lämpenemisen pitäminen alle 1,5 asteen, on karkaamassa meiltä. Mutta onko tavoitteiden vauhdittamiseen keinoja? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta ja lähestyvästä COP31-ilmastokokouksesta maanantaina 2.11.2026 Eurooppa-saliin Helsinkiin.
Vuoden 2026 YK:n ilmastokokous COP31 järjestetään Turkin Antalyassa 9.–20. marraskuuta. Kokouksen teemoina ovat maailmanlaajuinen tilannekatsaus Pariisin ilmastosopimuksen painotuksiin, fossiilisten polttoaineiden siirtymä, metsäkato sekä ilmastorahoitus.
Valmennustilaisuuden kokoukseen osallistuville ja siitä kiinnostuneille järjestää Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact yhdessä Sustainability Community Finlandin kanssa. Tilaisuus on englanninkielinen ja avoin kaikille.
”Ilmastokriisi vaikuttaa ihmisiin epätasa-arvoisesti. Ne, jotka ovat vaikuttaneet maailmanlaajuisiin päästöihin vähiten, kärsivät usein eniten. COP31 tarjoaa tilaisuuden keskustella vastuusta, ilmastorahoituksesta sekä siitä, millainen oikeudenmukaisen siirtymän tulisi olla”, sanoo suomalainen Climate Pact -ilmastosopimuslähettiläs Bradlie Martz-Sigala.
Martz-Sigalan mukaan tilaisuus sopii kaikille, niin COP-neuvottelujen aiheisiin vasta tutustuville kuin aihetta jo pidempään seuranneille. Tapahtuma on tilaisuus perehtyä asioihin, kuulla erilaisia näkökulmia ja saada yhteys muihin kansainvälisestä ilmastotoiminnasta kiinnostuneisiin.
”Tarkastelemme lähemmin ilmastorahoitusta, hiilimarkkinoita, siirtymää pois fossiilisista polttoaineista, menetyksiä ja vahinkoja sekä ilmastotoimien toimeenpanoa. Kuulemme myös erilaisia näkemyksiä siitä, mitä tämä COP-kokous tarkoittaa”, Martz-Sigala kertoo.
Valmennusiltapäivässä Bradlie Martz-Sigala esittelee COP31-kokouksen, miksi se on tärkeä ja miten siihen kannattaa valmistautua. Sarah Tolonen Itä-Suomen yliopiston bio- ja ympäristötiteiden laitokselta nostaa esiin Antalyan kokouksen keskeisiä näkökulmia ja asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Lopuksi ilmastokysymyksistä keskustellaan paneelissa, johon osallistuu mm. Climate Pactin nuorin suomalainen ilmastolähettiläs Huugo Wahalahti.
"Nuorten näkökulmasta COP31:n tärkein kysymys on, uskaltavatko maailman johtajat viimein muuttaa ilmastolupauksensa sanoista teoiksi, vai lykätäänkö vastuuta entisestään tuleville sukupolville. Tahdon peräänkuuluttaa ilmastorahoituksen oikeudenmukaisuutta ja nuorten tulevaisuusvaltaa ilmastopäätöksenteossa", hän kertoo.
Tilaisuuden ohjelma https://luma.com/byjoe5bv
Tilaisuus on englanninkielinen
1. Johdatus COP31-kokoukseen, Bradlie Martz-Sigala
2. Mitä voi odottaa COP31:stä
Kokouksen painotukset ja poliittinen merkitys, mihin pitää kiinnittää huomiota.
Sarah Tolonen, Itä-Suomen yliopisto
3. Paneelikeskustelu: Näkökulmia COP31-kokouksen sisältöihin
Keskustelijoina
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Sarah Tolonen, Itä-Suomen yliopisto
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Ilmastolähettiläs Huugo Wahalahti
Further information:
Climate Pact Ambassador Bradlie Martz-Sigala
bradlie.martzsigala@gmail.com, 044 910 5134
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka Leskinen, Climate Pactin maakoordinaattoriKestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio ValoniaPuh:+358 44 907 5995riikka.leskinen@valonia.fi
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