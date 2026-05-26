Vertti Rantanen voitti Nuorten Kokkien SM26-kultaa - seuraavaksi tähtäimessä Pariisin MM-kilpailut
29.10.2026 12:06:11 EET | Chaîne des Rôtisseurs Finlande ry | Tiedote
23-vuotias Vertti Rantanen voitti Nuorten Kokkien Suomenmestaruuden Rovaniemellä järjestetyssä kilpailussa. Viiden nuoren kokin joukosta voittoon noussut Rantanen edustaa Suomea syyskuussa 2027 Pariisissa järjestettävässä 50. Nuorten Kokkien MM-kilpailussa.
Rantanen vakuutti tuomariston järjestelmällisellä työskentelyllään, teknisellä osaamisellaan ja raaka-aineiden käsittelyllä. Kilpailijoiden tehtävänä oli valmistaa menu, jonka pakollisia raaka-aineita olivat siika ja punaherukka, heinäsorsa ja mustajuuri sekä omena ja turkkilainen jogurtti.
”Vertti oli saanut paljon lisää varmuutta edellisvuoden kilpailuun verrattuna, johon hän osallistui ensimmäisen kerran. Raaka-aineiden käsittelynsä ja kunnioituksensa olivat omalla tasollaan, ja erityisesti riistalintuosaaminen näkyi vahvana. Vertti myös huomioi hienosti kanssakilpailijat sekä tuomarit", toteaa kilpailujen päätuomari Conseiller Culinaire Esa Koppelo.
"MM-kilpailuihin tulen antamaan kaikkeni ja nauttimaan matkasta. SM-kilpailuihin aloitin valmistautumisen miettimällä raaka-aineyhdistelmiä ja tekniikoita. Hioin annoksia ja kellotin suorituksiani. Pää- ja jälkiruoan pääraaka-aineita, kun en tiennyt, harjoittelin esimerkiksi peltopyyllä ja peuran paahtopaistilla sekä tyrnin, mustikan ja valkosuklaan yhdistelmällä. ", sanoi Vertti kilpailuvoiton jälkeen.
Kilpailun hopea- ja pronssisijat menivät Lapland Hotelsin kokkiakatemian nuorille lupauksille. Toiseksi sijoittui Singpet Thanakon, Lapland Hotels Kuopion Gallá Kitchen & Bar-ravintolasta ja kolmanneksi tuli Saranukul Intha, Lapland Hotels Sky Ounasvaaran Sky Kitchen & View-ravintolasta Rovaniemeltä.
Vertti Rantanen työskentelee yhdessä Suomen hienoimmista ruukkialueista, Ahlströmin Ruukin, Noormarkun Klubi - ravintolassa. Seuraavaksi Vertti aloittaa valmistautumisen MM-kilpailuihin, jotka pidetään Ranskassa, Pariisissa ja ovat samalla suuri juhlatapahtuma, sillä kyseessä on jo järjestyksessään 50. Nuorten Kokkien MM-kilpailut.
Lisätietoja kilpailun johtaja
Esa Koppelo, esakoppelo@gmail.com ja +358 40 545 3321
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Yhteyshenkilöt
Johanna HornborgBailli Délégué Finlande, Suomen valtavouti
Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti
Niki MalmrosChargee de Presse
Chaîne des Rôtisseurs Finlanden viestintä ja kumppanuudet
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La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Finlande on Suomen merkittävin kansainvälinen gastronominen järjestö. Järjestön tavoitteena on kehittää Suomen ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä ammattilaisten ja harrastajien kanssa sekä kannustaa nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä. Kansainväliseen järjestöön kuuluu yli 25 000 jäsentä yli 80 maassa. Suomessa jäseniä on yli 2 100, joista 60 % on harrastajia ja 40 % ammattilaisia. www.rotisseurs.fi
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