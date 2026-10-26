Ministeri Ranne: Kaasu pohjaan Sundomin sillan rakentamisessa!

Perussuomalaisten Elomaa ja Kangas: Eläinlääkkeiden vakavat saatavuushäiriöt uhkaavat eläinten hyvinvointia sekä maataloustuotantoa 26.10.2026 12:08:38 EET | Tiedote

Perussuomalaiset kansanedustajat ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet Ritva Elomaa ja Antti Kangas ovat jättäneet perjantaina 23.10.2026 kirjallisen kysymyksen koskien eläinlääkkeiden saatavuutta.