Ministeri Ranne: Kaasu pohjaan Sundomin sillan rakentamisessa!
26.10.2026 15:05:01 EET | Perussuomalaisten eduskuntaryhmä | Tiedote
Uusi Sundomin silta on ratkaiseva investointi, joka avaa tien koko Vaasan seudun teolliselle kasvulle.
Sundomin silta on kasvun ja uusien verotulojen tulppa. Yhden erikoismuuntajan hinnalla kuitattaisiin koko tarvittavan sillan kustannukset.
Hallituksen esitys vuoden 2027 talousarvioksi sisältää miljoonan euron määrärahan Vaasan Sundomin uuden sillan suunnitteluun ja luvitukseen. Nykyisen sillan kantavuus on todettu riittämättömäksi raskaille erikoiskuljetuksille sekä huoltovarmuus- ja turvallisuusnäkökulmista. Silta kuuluu suurten erikoiskuljetusten tieverkkoon.
Ministeri Ranne:
- Sundomin silta on kriittinen pullonkaula. Se jarruttaa koko Vaasan seudun vientiteollisuutta, logistista kilpailukykyä, energia-alan investointeja ja huoltovarmuutta. Kuljetusyhteydet satamaan sekä valtakunnalliseen verkkoon on saatava kuntoon. Kun tuemme seudun teollisia investointeja ja tuotantokapasiteetin kasvua, tuemme samalla koko Suomen etua. Nyt laitetaan tässäkin kaasu pohjaan.
Rakentaminen voisi käynnistyä jo vuonna 2028. Kustannusennuste on 8–10 miljoonaa euroa.
Väylävirasto käynnistää välittömästi ministeri Ranteen vauhdittamana neuvottelut hankkeen toteutussuunnittelusta yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Suunnittelun tilaaminen on mahdollista sen jälkeen, kun talousarviopäätös tulee voimaan.
Yhteyshenkilöt
Lulu RanneLiikenne- ja viestintäministeriPerussuomalaisten eduskuntaryhmäPuh:094323174lulu.ranne@eduskunta.fi
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