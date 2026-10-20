Kiinteistöliitto

Taloyhtiön hallitustyö vie kokousten lisäksi kolmesta neljään tuntia kuussa

27.10.2026 09:03:00 EET | Kiinteistöliitto | Tiedote

Jaa

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet käyttävät taloyhtiön asioihin varsinaisten kokousten lisäksi keskimäärin 3,5 tuntia kuussa. Jos yhtiössä on käynnissä korjaushanke, hallitustyö vaatii tätä enemmän aikaa. Puheenjohtajat käyttävät hallitustyöhön kokousten lisäksi keskimäärin runsaat neljä tuntia kuussa ja hallituksen muut jäsenet keskimäärin vajaat kolme tuntia kuussa. Tiedot selviävät Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä.

Taloyhtiöiden hallitukset kokoontuvat keskimäärin neljä kertaa vuodessa. Kokoukset kestävät keskimäärin puolitoista tuntia kerrallaan. Isoissa taloyhtiöissä hallitustyö vie enemmän aikaa kuin pienissä taloyhtiöissä.

”Vuoteen 2022 verrattuna ajankäyttö sekä hallitusten kokouksiin että kokousten ulkopuoliseen työhön on hieman pienentynyt. Kyseessä voi olla uusien sähköisten järjestelmien mukanaan tuomat mahdollisuudet organisoida kokouksia ja jakaa tietoa taloyhtiöiden asioista”, pohtii Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Taloyhtiön hallituksen kokoukseen voi nykyisin osallistua monessa yhtiössä myös etänä. Pääkaupunkiseudulla suurin osa hallituksista kokoontuu pelkästään etäyhteydellä tai niin, että etäyhteysmahdollisuus on vähintäänkin tarjolla vaihtoehdoksi. Muualla maassa suurin osa taloyhtiöiden hallituksista kokoontuu edelleen perinteiseen tapaan.

Pienissä taloyhtiöissä hallitukseen valitaan keskimäärin kolme henkeä ja suurissa taloyhtiöissä keskimäärin viisi henkeä.

Hallitusten jäsenillä on keskimäärin runsaan 11 vuoden kokemus taloyhtiön hallituksesta. Useimmiten syynä hallitustyöhön osallistumiseen on kiinnostus kotitalon asioihin ja huoli yhteisestä omaisuudesta.

Taloyhtiön hallituspaikoista äänestetään harvoin

Taloyhtiön hallitukseen pääseminen vaatii vain harvoin äänestystä yhtiökokouksessa. 95 prosenttia vastaajista on tullut valituksi hallitukseen yksimielisesti. Pääkaupunkiseudulla hallitusten kokoonpanoista äänestetään hiukan useammin kuin muualla maassa.

Hallitusten jäsenet arvioivat, että osakkaiden ja yhtiökokouksen ymmärrys hallitustyön ja isännöinnin merkityksestä ansaitsee kouluarvosanan 7,6.

”Kyselyn tuhansilla vastaajilla oli selkeitä arvioita tarvittavista muutoksista, joilla kiinnostusta taloyhtiön asioihin ja hallitustyöhön voitaisiin lisätä. Hyvin usein nostettiin esille viestinnän sekä vuorovaikutuksen lisääminen ja parantaminen, mutta myös keskittyminen taloyhtiön isoihin asioihin lisäisi vastausten perusteella kiinnostusta osallistua yhtiökokouksiin”, Koro-Kanerva toteaa.  

Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksille tehtyyn kyselyyn vastasi 3621 hallituksen puheenjohtajaa ja 2739 hallituksen jäsentä kaikkialta Suomesta. Kysely toteutettiin 17.8. – 9.9.2026 nettikyselynä. Kiinteistöliitto raportoi kyselyn muista osioista marraskuussa.

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu yli 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kiinteistöliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye