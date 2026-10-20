Taloyhtiön hallitustyö vie kokousten lisäksi kolmesta neljään tuntia kuussa

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet käyttävät taloyhtiön asioihin varsinaisten kokousten lisäksi keskimäärin 3,5 tuntia kuussa. Jos yhtiössä on käynnissä korjaushanke, hallitustyö vaatii tätä enemmän aikaa. Puheenjohtajat käyttävät hallitustyöhön kokousten lisäksi keskimäärin runsaat neljä tuntia kuussa ja hallituksen muut jäsenet keskimäärin vajaat kolme tuntia kuussa. Tiedot selviävät Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemästä kyselystä.