Tuska 2027: lisää bändejä, soittopäivät julki ja kaikki liput myyntiin
27.10.2026 11:00:00 EET | Tuska-festivaali | Tiedote
- Uudet kiinnitykset: I Prevail, Orbit Culture, Fit For A King, Paradise Lost, Turmion Kätilöt, Speed, The Baboon Show, Conan, Tukkanuotta, Atlas, Celestial Sanctuary, Split Dogs, Cenobia, SUN
- Tuska Helsingin Suvilahdessa 2.–4.7.2027
Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa porskuttava, Judas Priestin, Lorna Shoren ja Children Of Bodomin tähdittämä Tuska 2027 ottaa aimo harppauksen kohti ensi kesää. Artistien esiintymispäivät on nyt julkaistu ja kaikki lippukategoriat ovat saatavilla. Lisäksi on lisätty 14 uutta artistiryhmää jo valmiiksi tavarajunan painoluokassa mittelevään ohjelmistoon.
Kansainvälistä tähtipölyä, klassikoita ja uusia kykyjä
Uusia lisäyksiä ensi kesän ohjelmaan ovat modernin metalcoren kirkkaimpaan kärkeen lukeutuva amerikkalainen I Prevail, groovaavaa ja modernia melodista death metallia toimittava ruotsalainen Orbit Culture, Teksasin metalcore-mörssäri Fit For A King sekä goottimetallin uranuurtaja, englantilainen Paradise Lost.
Muita englantia edustavia taiteilijaryhmiä ovat luolamiesmäisen raskaasti louhiva Conan, death metal -lupaus Celestial Sanctuary sekä korkeaoktaanista rokkia tarjoileva Split Dogs.
Australian värien puolesta liputtavat kovan nosteen aallonharjalla ratsastava hardcore-ylpeys Speed sekä naamion ja mystisyyden savuverhon taakse piiloutuva Cenobia.
Länsinaapurimme osaamista esittelee Orbit Culturen lisäksi Tukholman katurock-poppoo The Baboon Show.
Keskieurooppalaisen metalliperinteen jatkumoa ilmentää tarttuvia kertosakeitä, äkkiväärää ja orgaanista riffittelyä tarjoava ranskalaistaiteilija SUN.
Kotimaista metalliasiantuntemusta edustavat juuri uuden “Resondance”-pitkäsoiton julkaissut, rakastettu ja palkittu savolaisrevohka Turmion Kätilöt, lähiöbaarien tupakkapaikoilla pyörivä death metal -porukka Tukkanuotta sekä moderni mutta mystinen metalcore -ryhmä Atlas.
Vahvistuneet Tuska 2027 -esiintyjät esiintymispäivittäin:
Perjantai 2.7.2027
Children Of Bodom
Heaven Shall Burn, Stratovarius, Smash Into Pieces
Guilt Trip, Gaerea, Fox Lake, Conan, The Baboon Show, Sinizter
Lauantai 3.7.2027
Judas Priest
I Prevail
Turmion Kätilöt, Danko Jones, Kanonenfieber, Speed
Tukkanuotta, Atlas, Celestial Sanctuary, Green Lung, Avralize, Split Dogs
Sunnuntai 4.7.2027
Lorna Shore
Orbit Culture, The Devil Wears Prada, Paradise Lost
Fit For A King, Cenobia, SUN
Tarkat soittoaikataulut ilmoitetaan lähempänä festivaaliajankohtaa.
Lisää esiintyjiä julkaistaan myöhemmin.
Liput:
Kaikki Tuska 2027 -lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden, Tiketin ja Lippu.fi:n verkostoissa. Lisätietoa lipuista.
Yhden päivän liput alk. 149,00€
Kahden päivän liput alk. 229,00€
Kolmen päivän liput alk. 259,00€
Tuska VIP on nyt Bodom Lounge x Defender.
VIP - Yhden päivän Bodom Lounge x Defender -liput alk. 249,00€
VIP - Kolmen päivän Bodom Lounge x Defender -liput alk. 389,00€
Tuskan ikäraja on 18 vuotta.
Yhteistyössä: Karhu ja Helsinki
TUSKA 2.–4.7.2027
Helsinki, Suvilahti
#TuskaFestival
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niklas Nuppola
Tiedottaja
+358 40 552 7494
niklas@tuska.fi
Eeka Mäkynen
Festivaalijohtaja
+358 50 344 4789
eeka@tuska.fi
Linkit
Tuska Festival Oy
Tuska on Helsingin Suvilahdessa vuosittain järjestettävä kolmipäiväinen metallifestivaali.
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