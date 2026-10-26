Talotekniikan tohtoreiden kysyntä kasvaa: AI Champion -projekti synnyttää monitieteistä osaamista alalle

AI Champion ei ole pelkkä projekti vaan talotekniikka- ja rakennusalan edelläkävijä, jossa väitöskirjatutkijat ovat keskiössä. He näkevät, kuinka tekoälyagentit muuttavat talotekniikan prosesseja ja mitä kaikkea niiden kehittäminen ja käyttöönotto vaatii konsortion organisaatioilta ja heidän eri toiminnoiltaan.

– Projekti on väitöskirjatutkijoille huikea paikka nähdä, kuinka tutkimustyö vaikuttaa konkreettisesti yritysten liiketoimintaan ja koko yhteiskuntaamme. Suomessa valmistuu tällä hetkellä hyvin pieni määrä talotekniikan tohtoreita, mikä ei riitä kattamaan tulevaisuuden osaajapulaa. Datakeskusrakentamisen ja vihreän siirtymän myötä talotekniikka on pian rakentamisen vaativimpia erikoisaloja, Tampereen yliopiston apulaisprofessori ja projektin koordinaattori Piia Sormunen sanoo.

Jotta miljardiluokan investoinnit jättävät Suomeen pysyvää osaamista ja kasvattavat vientikelpoista asiantuntemusta, alan on kehityttävä nopeasti ja panostettava yliopistotasoiseen koulutukseen. AI Champion -projektissa työskentelee tällä hetkellä noin 15 väitöskirjatutkijaa Tampereen ja Oulun yliopistoista.

– Olemme projektissa erityisen ylpeitä jokaisesta väitöskirjatutkijastamme ja monitieteisestä osaamisesta, jota alalle syntyy. Tampereen yliopistossa alkoi elokuussa 2025 talotekniikan diplomi-insinööriopinnot ensimmäisenä Suomessa, ja projektimme jatkaa osaltaan hyvin alkanutta työtä osaajien kasvattamisessa, Sormunen jatkaa.

Ensimmäinen tutkijapäivä sai positiivisen vastaanoton

Viikkokokousten lisäksi AI Champion -projektin konsortio kokoontuu useita kertoja vuodessa jakamaan tietoa siitä, mitä projektin puitteissa on kehitetty, testattu ja opittu. Lokakuussa järjestetty ensimmäinen tutkijapäivä sai innostuneen vastaanoton ja jatkoa on luvassa.

– On arvokasta tutkijoiden puolesta, mutta myös koko projektin puolesta, että me tutkijat kokoonnumme yhteen pohtimaan keskenämme yhteistyömahdollisuuksia. Tutkijoiden välinen yhteistyö on avainasemassa projektin onnistumisen kannalta, ja luo myös projektin ulkopuolelle kontakteja, joita voi mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa, Oulun yliopiston väitöskirjatutkijat Vappu Schroderus ja Laura Kauppinen kertovat.

– Kasvokkaiset tapaamiset vievät poikkitieteellistä tutkimustamme isoin askelin eteenpäin, kun pystymme käymään läpi tutkimusaiheitamme, niiden rajapintoja ja yhtymäkohtia heti keskustellen ja kehittäen ideoitamme eteenpäin. Luonnollisesti aloimme suunnitella seuraavaa tutkijapäivää jo ennen ensimmäisen loppua, kertoo Tampereen yliopiston tutkijatohtori Osku Torro.

Business Finlandin rahoittamassa AI Champion Co-Innovation projektissa selvitetään talotekniikan suunnittelun ja rakentamisen tuottavuuden haasteita ja luodaan näiden parantamiseksi 100 tekoälyagenttia tehostamaan toimitusketjuja. Yhteistyökumppaneina ja rahoittajina mukana ovat Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Granlund, Fira, Koja Chiller, Kone, ETS NORD, Kiilto, GF BFS, Nimlas, LVI-INFO, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry ja Airlyse. Lue lisää projektin verkkosivuilta: https://projects.tuni.fi/aichampion/