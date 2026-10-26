Vihreät ja Vasemmistoliitto: Tulemme esittämään, ettei HSL nosta lippujen hintoja ensi vuonna
26.10.2026 16:43:49 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
HSL:n esityslistassa pohjaesityksenä on nostaa lippujen hintoja 1,8 % vuonna 2027. Vaikka lippujen hintoja ollaan nostamassa aiempaa esitystä vähemmän, Vasemmistoliitto ja Vihreät tulevat yhdessä tekemään hallituksen kokouksessa esityksen siitä, ettei HSL nosta lippujen hintoja tulevana vuonna. Puolueet eivät myöskään hyväksy leikkauksia palveluverkkoon, vaan kulut tulee kattaa kuntaosuuksien nostolla.
“Helsingin linjaa lausunnossaan selvästi: lippujen hintojen ei tule nousta. Kun elinkustannukset kohoavat ja liikenteen päästöt hidastavat ilmastotavoitteita, on joukkoliikenteen oltava kohtuuhintainen ja saavutettava vaihtoehto. Tämä ratkaistaan kuntien riittävällä rahoituksella ja rahoitusmallin korjaamisella, ei jatkuvilla hinnankorotuksilla”, sanoo HSL:n hallituksen jäsen Pinja Vuorinen (Vasemmistoliitto, Helsinki).
“Hintojen korotus ei korjaa HSL:n taloutta vaan paine nostaa lippujen hintoja jatkuu. Siksi kuntien tulee uudistaa infrakorvausmalli niin että lippujen hinnat riippuvat vain HSL:n omista kustannuksista, joihin HSL voi vaikuttaa. Meidän tulee ensin korjata rahoituksen valuviat, eikä nostaa hintoja” vaatii hallituksen jäsen Peppi Seppälä (Vihreät, Espoo).
“Etenkin on kohtuutonta, että AB-alueella juuri opiskelijoiden lippujen hinnat nousevat suhteessa eniten samaan aikaan kun hallituksen leikkaukset ja työttömyys ovat kohdistuneet etenkin opiskelijoihin, joiden tulot ovat pienentyneet”, huomauttaa hallituksen jäsen Amanda Alvesalo (Vihreät, Helsinki).
”Ihmiset pitävät joukkoliikenteen lippujen hintoja jo nyt liian korkeina. Vantaalla moni joutuu lisäksi ostamaan kalliin ABC-lipun päästäkseen töihin tai opiskelemaan. Joukkoliikenteen pitäisi olla houkutteleva vaihtoehto autoilulle, mutta jatkuvat hinnankorotukset vievät kehitystä väärään suuntaan. Lippujen hintojen nostamisen sijaan niitä pitäisi saada edullisemmiksi”, toteaa hallituksen jäsen Tuomas Suihkonen (Vasemmistoliitto, Vantaa).
Emme voi tässä tilanteessa kannattaa lippujen hintojen nostoa, päättävät hallituksen jäsenet.
HSL:n hallitus äänestää lippujen hinnoista 27.10.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Amanda AlvesaloPuh:050 3216 600amanda.alvesalo@hotmail.com
Peppi SeppäläPuh:040 721 7912peppi.seppala@gmail.com
Pinja VuorinenPuh:045 340 7044vuorinen.pinja@gmail.com
Tuomas SuihkonenPuh:050 912 4155tuomas.suihkonen@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
Vihreät tyytyväisiä Helsingin ensi vuoden budjettiin: koulutuksen rahoitusta vahvistetaan 24 miljoonalla26.10.2026 08:51:31 EET | Tiedote
Vihreät ovat tyytyväisiä Helsingin ensi vuoden budjettiin viikonlopun neuvotteluissa tehtyihin lisäsatsauksiin. Eniten lisärahoitusta neuvoteltiin kouluille ja päiväkodeille, mikä oli vihreille tärkein tavoite neuvotteluissa.
Elpyvän työvoiman kysynnän on tavoitettava myös nuoret ja pitkäaikaistyöttömät22.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Vihreät esittää Helsingin budjettineuvotteluihin kahta konkreettista toimea nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen vauhdittamiseksi: työelämän tarpeista lähtevää täsmäkoulutusta ja kaupungin lyhyitä työllisyysjaksoja nuorille kaupungilla.
Vihreät: HSL-lippujen hinnat laskuun ja oma rahoitus koulujen ja päiväkotien pihojen viherryttämiseen19.10.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen vaatii kaupungin vuoden 2027 budjettiin riittävää rahoitusta joukkoliikenteelle sekä koulujen ja päiväkotien pihojen viherryttämiselle.
Vihreät Helsingin budjetista: Varhaiskasvatuksen rahoitusta vahvistettava – kielen oppiminen taattava ja sijaisia oltava riittävästi19.10.2026 15:42:40 EEST | Tiedote
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen toteaa, että päiväkodit ja koulut tarvitsevat lisärahoitusta Helsingin ensi vuoden budjetissa. Helsingissä neuvotellaan ensi vuoden talousarviosta tällä viikolla pormestarin esityksen pohjalta. Ehdotukseen sisältyy edelleen merkittäviä säästöjä sekä peruskouluihin että päiväkoteihin.
Apulaispormestari Vanhanen: Vieraskielisillä lapsilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen16.10.2026 12:58:01 EEST | Tiedote
Kokoomus on tänään julkaissut uudet maahanmuuttopoliittiset linjauksensa, joissa ehdotetaan heikennyksiä maahanmuuttajataustaisten lasten S2-opetukseen sekä vieraskielisten lasten oman äidinkielen opetuksen tukemisen lakkauttamista kokonaan. Toteutuessaan Kokoomuksen ehdotus vaikuttaisi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuviin lapsiin sekä alueen kouluihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme