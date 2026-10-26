Vihreät ja Vasemmistoliitto: Tulemme esittämään, ettei HSL nosta lippujen hintoja ensi vuonna

“Helsingin linjaa lausunnossaan selvästi: lippujen hintojen ei tule nousta. Kun elinkustannukset kohoavat ja liikenteen päästöt hidastavat ilmastotavoitteita, on joukkoliikenteen oltava kohtuuhintainen ja saavutettava vaihtoehto. Tämä ratkaistaan kuntien riittävällä rahoituksella ja rahoitusmallin korjaamisella, ei jatkuvilla hinnankorotuksilla”, sanoo HSL:n hallituksen jäsen Pinja Vuorinen (Vasemmistoliitto, Helsinki).

“Hintojen korotus ei korjaa HSL:n taloutta vaan paine nostaa lippujen hintoja jatkuu. Siksi kuntien tulee uudistaa infrakorvausmalli niin että lippujen hinnat riippuvat vain HSL:n omista kustannuksista, joihin HSL voi vaikuttaa. Meidän tulee ensin korjata rahoituksen valuviat, eikä nostaa hintoja” vaatii hallituksen jäsen Peppi Seppälä (Vihreät, Espoo).

“Etenkin on kohtuutonta, että AB-alueella juuri opiskelijoiden lippujen hinnat nousevat suhteessa eniten samaan aikaan kun hallituksen leikkaukset ja työttömyys ovat kohdistuneet etenkin opiskelijoihin, joiden tulot ovat pienentyneet”, huomauttaa hallituksen jäsen Amanda Alvesalo (Vihreät, Helsinki).

”Ihmiset pitävät joukkoliikenteen lippujen hintoja jo nyt liian korkeina. Vantaalla moni joutuu lisäksi ostamaan kalliin ABC-lipun päästäkseen töihin tai opiskelemaan. Joukkoliikenteen pitäisi olla houkutteleva vaihtoehto autoilulle, mutta jatkuvat hinnankorotukset vievät kehitystä väärään suuntaan. Lippujen hintojen nostamisen sijaan niitä pitäisi saada edullisemmiksi”, toteaa hallituksen jäsen Tuomas Suihkonen (Vasemmistoliitto, Vantaa).

Emme voi tässä tilanteessa kannattaa lippujen hintojen nostoa, päättävät hallituksen jäsenet.

HSL:n hallitus äänestää lippujen hinnoista 27.10.