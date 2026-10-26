Inka Hopsu vaatii hallitukselta virheiden korjaamista luontopolitiikassa: “Luontokokoukseen mennään häpeällisen huonoin eväin”
26.10.2026 16:54:14 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
YK:n luontokokous järjestetään Armeniassa 19.-30. lokakuuta. Kokouksen keskeinen tavoite on tilannekuvan ja toimenpiteiden muodostaminen siitä, miten vuoden 2022 Kunming-Montrealin luontosopimuksen tavoitteet saavutetaan. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu on surullinen siitä, miten heikoista asetelmista Suomi lähtee kokoukseen.
– Orpon hallituksen aikana eteneminen kohti Kunming-Montrealin tavoitteita on ollut tuskastuttavan hidasta. Luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 on paperilla ollut Orpon hallituksen tavoitteena, mutta käytännössä teot ovat jääneet puuttumaan. Orpon hallituksen tahdilla Suomen luontotavoitteet jäävät 2030-luvun sijaan 2500-luvulle, Hopsu moittii.
Hopsu viittaa Ylen haastatteleman luontopaneelin puheenjohtajan Janne Kotiahon huomioihin, että viime vuosien tahdilla Suomen luontotavoitteen saavuttaminen vie 500 vuotta.
– Hallitus aloitti kautensa massiivisilla luonnonsuojelun leikkauksilla, eikä sitä vajetta ole saatu täytettyä lainkaan. Nyt tarvittaisiin täysin päinvastaista politiikkaa ja luonnonsuojelun rahoituksen taso tulisi saada nousuun. Samalla hallitus on istunut koko kauden Suomen biodiversiteettistrategian laatimisen päällä, eikä ole saanut sitä tehdyksi. Kyllä tämän vuoden luontokokoukseen mennään häpeällisen huonoin eväin, Hopsu jatkaa.
– Myöskään kehitysyhteistyössä kansainvälistä luontotyötä ei ole saatu tuettua sopimuksen tavoitteita vastaavasti, kun hallitus on leikannut kehitysyhteistyön rahoitusta yli miljardin tällä kaudella. Suomalaisten kulutus aiheuttaa ympäristöhaittaa myös muualla kuin Suomessa. Globaali lajikato kytkeytyy myös kiihtyvään ilmastonmuutokseen. Tämä vastuun kantamattomuus pitää korjata, Hopsu vaatii.
– Orpon hallitus jättää seuraavalle hallitukselle todella suuren tehtävälistan korjata luontotavoitteisiin syntyneen vajeen. Ensi kaudella rahoitus pitää saada nousuun ja esimerkiksi vanhojen metsien suojelu toteuttaa aidosti uskottavasti, Hopsu päättää.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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