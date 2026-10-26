Inka Hopsu vaatii hallitukselta virheiden korjaamista luontopolitiikassa: “Luontokokoukseen mennään häpeällisen huonoin eväin”

YK:n luontokokous järjestetään Armeniassa 19.-30. lokakuuta. Kokouksen keskeinen tavoite on tilannekuvan ja toimenpiteiden muodostaminen siitä, miten vuoden 2022 Kunming-Montrealin luontosopimuksen tavoitteet saavutetaan. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu on surullinen siitä, miten heikoista asetelmista Suomi lähtee kokoukseen.