Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

26.10.2026 19:01:06 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella kuluneen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 26.10.2026

Kooste edellisen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella

klo 8:46 automaattinen palohälytys, Jyväskylä

Keljonkankaan yhtenäiskoululla oli muovinen kori jäänyt lieden päälle, joka jostakin syystä oli mennyt päälle. Paikalla ollut henkilö oli siirtänyt kärähtäneen muovikorin pois liedeltä ja pelastuslaitokselle jäi tehtäväksi tuulettaa tilat. 

klo 9:06 öljyvahinko, Jyväskylä 

Liikekiinteistön ajorampilla havaittiin polttoainekalvo, jonka siivoamisesta huolehti kiinteistön omistaja. Ei tehtävää pelastuslaitokselle. 

klo 11:33 liikenneonnettomuus, Jyväskylä

Tikkakoskella tapahtui kahden henkilöauton kylkikolari risteysalueella. Autoissa oli yhteensä neljä henkilöä, joista kukaan ei loukkaantunut. Onnettomuus aiheutti liikennehaittaa noin tunnin ajan. 

klo 14:14 liikenneonnettomuus, Jyväskylä

Vaajakosken moottoritiellä sattui peräänajo, kun maasturin kuljettaja ajoi tien sivussa olleen tietöitä varten pysähtyneen kuorma-auton perään. Ajoneuvossa oli vain kuljettaja, eikä hän loukkaantunut tilanteessa. Onnettomuuspaikalla oli käytössä toinen kaista noin kahden tunnin ajan. 

klo 18:07 liikenneonnettomuus, Äänekoski

Ouluntiellä lähellä Kalaniementien risteystä sattui hirvikolari. Henkilöauton kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa, mutta hirvi kuoli onnettomuuspaikalle. Vaurioitunut ajoneuvo saatiin siirrettyä läheiselle levikkeelle, eikä onnettomuus aiheuttanut merkittävää liikennehaittaa. 

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Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 ajan tehtävistä Vahingontorjunta, Jyväskylä klo 20:50 Mannilassa sijaitsevan rivitaloyhtiön viemäreiden jäteveden pinnan taso alkoi nousta viemärilinjassa olleen tukoksen vuoksi. Pelastuslaitos tarkasti kaikki rivitalossa olleet huoneistot yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa. Yhdessä asuinhuoneistossa jäteveden pinta nousi kuivien tilojen puolelle. Pelastuslaitos poisti jätevettä ja kuivasi kyseistä tilaa yhdessä kiinteistöhuollon kanssa. Vesihuoltolaitos poisti tukoksen viemärilinjasta, jolloin tilanne saatiin normalisoitua. Kiinteistöhuolto ja isännöistijä jatkavat yhden asuinhuoneen jälkivahinkojen torjunnan selvitystä yhdessä asukkaan ja vakuutusyhtiön kanssa.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote25.10.2026 06:58:28 EET | Tiedote

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