Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
26.10.2026 19:01:06 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella kuluneen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 26.10.2026
Kooste edellisen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella
klo 8:46 automaattinen palohälytys, Jyväskylä
Keljonkankaan yhtenäiskoululla oli muovinen kori jäänyt lieden päälle, joka jostakin syystä oli mennyt päälle. Paikalla ollut henkilö oli siirtänyt kärähtäneen muovikorin pois liedeltä ja pelastuslaitokselle jäi tehtäväksi tuulettaa tilat.
klo 9:06 öljyvahinko, Jyväskylä
Liikekiinteistön ajorampilla havaittiin polttoainekalvo, jonka siivoamisesta huolehti kiinteistön omistaja. Ei tehtävää pelastuslaitokselle.
klo 11:33 liikenneonnettomuus, Jyväskylä
Tikkakoskella tapahtui kahden henkilöauton kylkikolari risteysalueella. Autoissa oli yhteensä neljä henkilöä, joista kukaan ei loukkaantunut. Onnettomuus aiheutti liikennehaittaa noin tunnin ajan.
klo 14:14 liikenneonnettomuus, Jyväskylä
Vaajakosken moottoritiellä sattui peräänajo, kun maasturin kuljettaja ajoi tien sivussa olleen tietöitä varten pysähtyneen kuorma-auton perään. Ajoneuvossa oli vain kuljettaja, eikä hän loukkaantunut tilanteessa. Onnettomuuspaikalla oli käytössä toinen kaista noin kahden tunnin ajan.
klo 18:07 liikenneonnettomuus, Äänekoski
Ouluntiellä lähellä Kalaniementien risteystä sattui hirvikolari. Henkilöauton kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa, mutta hirvi kuoli onnettomuuspaikalle. Vaurioitunut ajoneuvo saatiin siirrettyä läheiselle levikkeelle, eikä onnettomuus aiheuttanut merkittävää liikennehaittaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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