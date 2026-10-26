Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 26.10.2026 07:12:06 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 ajan tehtävistä Vahingontorjunta, Jyväskylä klo 20:50 Mannilassa sijaitsevan rivitaloyhtiön viemäreiden jäteveden pinnan taso alkoi nousta viemärilinjassa olleen tukoksen vuoksi. Pelastuslaitos tarkasti kaikki rivitalossa olleet huoneistot yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa. Yhdessä asuinhuoneistossa jäteveden pinta nousi kuivien tilojen puolelle. Pelastuslaitos poisti jätevettä ja kuivasi kyseistä tilaa yhdessä kiinteistöhuollon kanssa. Vesihuoltolaitos poisti tukoksen viemärilinjasta, jolloin tilanne saatiin normalisoitua. Kiinteistöhuolto ja isännöistijä jatkavat yhden asuinhuoneen jälkivahinkojen torjunnan selvitystä yhdessä asukkaan ja vakuutusyhtiön kanssa.