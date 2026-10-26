Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
27.10.2026 07:00:47 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste illan ja yön hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 27.10.2026
Kooste edellisen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä
klo 19:48 tarkastustehtävä, Jyväskylä
Henkilö havaitsi kerrostalon porraskäytävässä erikoista hajua, jonka epäili olevan jotakin kemikaalia. Pelastuslaitos tiedusteli tilat, mutta ei havainnut mitään poikkeavaa.
klo 20:12 liikenneonnettomuus, Petäjävesi
Henkilöauto törmäri hirveen Kintaudentiellä lähellä Liisalantien risteystä. Autossa oli vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut. Ajoneuvo vaurioitui hinauskuntoon ja hirvi kuoli paikan päälle. Onnettomuus ei aiheuttanut merkittävää liikennehaittaa, sillä auto saatiin siirrettyä nopeasti läheiselle levähdysalueelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.10.2026 19:01:06 EET | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella kuluneen 12 tunnin aikana olleista hälytyksistä.
Joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin Keski-Suomessa, rokotukset jatkuvat tiistaina viidellä paikkakunnalla26.10.2026 11:27:07 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen lauantaiset kahdeksalla paikkakunnalla järjestetyt influenssa- ja koronarokotusten joukkorokotuspäivät 75 vuotta täyttäneille ja 18 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille sujuivat hyvin. Myös raskaana olevien ja alle 7-vuotiaiden lasten rokotuspäivä Palokan neuvolassa onnistui hyvin.
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnasta päätös26.10.2026 10:00:24 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt hankintapäätöksen ikääntyneiden ympärivuorokautisesta palveluasumisesta. Jatkossa oman tuotannon osuus on 60 % ja ostopalveluiden 40 %. Kaikki 23 tarjouksen jättänyttä palveluntuottajaa valittiin. Sopimukset alkavat aikaisintaan 1.1.2027.
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hyvinvointialuejohtajaa – haku auki 26.11. saakka26.10.2026 09:02:16 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hyvinvointialuejohtajaa. Hyvinvointialuejohtajan virka on haettavana ajalla 26.10.–26.11.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.10.2026 07:12:06 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 ajan tehtävistä Vahingontorjunta, Jyväskylä klo 20:50 Mannilassa sijaitsevan rivitaloyhtiön viemäreiden jäteveden pinnan taso alkoi nousta viemärilinjassa olleen tukoksen vuoksi. Pelastuslaitos tarkasti kaikki rivitalossa olleet huoneistot yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa. Yhdessä asuinhuoneistossa jäteveden pinta nousi kuivien tilojen puolelle. Pelastuslaitos poisti jätevettä ja kuivasi kyseistä tilaa yhdessä kiinteistöhuollon kanssa. Vesihuoltolaitos poisti tukoksen viemärilinjasta, jolloin tilanne saatiin normalisoitua. Kiinteistöhuolto ja isännöistijä jatkavat yhden asuinhuoneen jälkivahinkojen torjunnan selvitystä yhdessä asukkaan ja vakuutusyhtiön kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme