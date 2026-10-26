Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

27.10.2026 07:00:47 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kooste illan ja yön hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 27.10.2026

Kooste edellisen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä

klo 19:48 tarkastustehtävä, Jyväskylä 

Henkilö havaitsi kerrostalon porraskäytävässä erikoista hajua, jonka epäili olevan jotakin kemikaalia. Pelastuslaitos tiedusteli tilat, mutta ei havainnut mitään poikkeavaa.

klo 20:12 liikenneonnettomuus, Petäjävesi

Henkilöauto törmäri hirveen Kintaudentiellä lähellä Liisalantien risteystä. Autossa oli vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut. Ajoneuvo vaurioitui hinauskuntoon ja hirvi kuoli paikan päälle. Onnettomuus ei aiheuttanut merkittävää liikennehaittaa, sillä auto saatiin siirrettyä nopeasti läheiselle levähdysalueelle. 

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote26.10.2026 07:12:06 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 ajan tehtävistä Vahingontorjunta, Jyväskylä klo 20:50 Mannilassa sijaitsevan rivitaloyhtiön viemäreiden jäteveden pinnan taso alkoi nousta viemärilinjassa olleen tukoksen vuoksi. Pelastuslaitos tarkasti kaikki rivitalossa olleet huoneistot yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa. Yhdessä asuinhuoneistossa jäteveden pinta nousi kuivien tilojen puolelle. Pelastuslaitos poisti jätevettä ja kuivasi kyseistä tilaa yhdessä kiinteistöhuollon kanssa. Vesihuoltolaitos poisti tukoksen viemärilinjasta, jolloin tilanne saatiin normalisoitua. Kiinteistöhuolto ja isännöistijä jatkavat yhden asuinhuoneen jälkivahinkojen torjunnan selvitystä yhdessä asukkaan ja vakuutusyhtiön kanssa.

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