Taloudellinen mielenrauha: naiset luottavat talouteensa miehiä vähemmän
28.10.2026 07:00:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Suomessa miesten ja naisten väliset taloudelliset kokemukset ovat jokseenkin eriytyneet. Danske Bankin tutkimuksen mukaan miehet luottavat taloutensa kestävyyteen selvästi naisia enemmän, ja naiset ovat useammin huolissaan arjen toimeentulosta.
Suomalaiset miehet luottavat taloutensa kestävyyteen selvästi naisia enemmän, selviää Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2026 -tutkimuksesta. Suomalaismiehistä yli kolmannes suhtautuu talouteensa optimistisesti. Jopa noin 40 prosenttia miehistä kokee tämänhetkisen toimeentulonsa helpoksi, kun taas naisista yhtä suuri osa kokee toimeentulonsa vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi.
Suomalaisnaiset kokevat taloudellisen tilanteensa miehiä haavoittuvammaksi ja taloushuolet näkyvät naisilla useammin myös arjen toimeentulossa. Jopa 45 prosentilta naisista puuttuu taloudellinen puskuri kokonaan, miehillä vastaava osuus on 31 prosenttia.
”Oman taloudellisen puskurin säästäminen olisi tärkeä ensimmäinen askel kohti parempaa taloudellista mielenrauhaa. Kyselymme mukaan kuitenkin joka kolmas nainen ei säästä oman taloudellisen tilanteensa vuoksi, kun miehistä näin kertoo 26 prosenttia”, sanoo Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.
Pohjoismaisessa vertailussa Suomen tulos taloudellisen mielenrauhan kokonaisindeksissä on Ruotsia, Tanskaa ja Norjaa heikompi. Miesten taloudellinen mielenrauha on Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa naisia korkeampi, Tanskassa sukupuolten välillä ei ole eroa.
Naisten heikompi taloudellinen mielenrauha näkyy huolina tulojen riittävyydestä
Naisten keskimäärin pienemmät tulot ja heikommat puskurit näkyvät kyselyssä suurempina taloushuolina. Noin joka kolmas nainen murehtii tuloistaan paljon tai erittäin paljon, kun miehistä osuus on noin joka neljäs. Vain noin joka kymmenes nainen (9 %) ei murehdi tuloistaan, kun miehistä osuus on kaksi kertaa suurempi (18 %).
Rahojen käyttökohteet huolettavat naisia enemmän kuin miehiä. Naiset murehtivat miehiä enemmän sitä, riittävätkö rahat yllättäviin menoihin, arjen kuluihin ja laskujen maksamiseen ajallaan. Miehet murehtivat naisia enemmän työpaikan menettämistä.
Naiset myös murehtivat taloudestaan miehiä useammin: naisista lähes 40 prosenttia miettii rahojen riittämistä päivittäin tai viikoittain, miehistä osuus on 27 prosenttia.
”Tutkimustulokset heijastelevat suomalaisten työmarkkinoiden rakennetta: naiset työskentelevät tyypillisesti miehiä pienipalkkaisemmilla aloilla, jolloin huoli tulojen riittävyydestä on ymmärrettävää. Myös perheellistyminen vaikuttaa naisten tuloihin merkittävästi enemmän kuin miesten tuloihin. Pienemmät sukupuolten väliset erot ansioissa voisivat näkyä myös parempana naisten taloudellisena mielenrauhana”, sanoo Kaisa Kivipelto.
Lisätietoa Taloudellinen mielenrauha 2026 -tutkimuksesta
Danske Bank on jo vuodesta 2018 selvittänyt pohjoismaalaisten taloudellisen mielenrauhan tasoa kyselytutkimuksella. Tämän Pohjoismaissa toteutetun selvityksen pohjalta Danske Bank on kehittänyt taloudellista mielenrauhaa kuvaavan indeksin. Indeksi on rakennettu kysymyksistä, jotka mittaavat ihmisten luottavaisuutta omaan taloudelliseen tilanteeseensa, talouteen liittyvien huolten määrää ja taloudellisia tulevaisuudennäkymiä.
Taloudellinen mielenrauha 2026 -tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet kansalaiset Pohjoismaissa iän, sukupuolen ja alueen mukaan edustavin otoksin. Tutkimus toteutettiin Suomessa (1 408 vastaajaa), Ruotsissa (1 350 vastaajaa), Norjassa (1 320 vastaajaa) ja Tanskassa (1 350 vastaajaa). Tulokset on laskettu 95 prosentin luottamustasolla. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Ipsos sähköisenä kyselynä kuluttajapaneeleissa 1.–4.4. ja 4.–7.6.2026 Danske Bankin toimeksiannosta.
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