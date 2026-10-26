Oma Häme

Kausirokotusaikoja avataan lisää rokotetoimitusten edetessä – jo varatut ajat pysyvät voimassa

27.10.2026 09:07:10 EET | Oma Häme | Uutinen

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Oma Hämeen kausirokotusaikoja avataan lisää rokotetoimitusten edetessä. Jo varatut ajat pysyvät voimassa – rokotteen saa sovitusti, eikä yhteydenottoa tarvita. Uudet ajat avautuvat samaan aikaan digitaaliseen ja puhelinajanvaraukseen. Ajan voi varata Oma Häme -sovelluksessa tai verkossa, tarvittaessa puhelimitse.

Kaksi hoitoalan työntekijää työasuissa ja henkilökorteilla, vaaleansinistä taustaa vasten.
Kausirokotusaikoja avataan lisää rokotetoimitusten edetessä – jo varatut ajat pysyvät voimassa

Oma Hämeen kausirokotusaikoja on tällä hetkellä tarjolla rajoitetusti rokotetoimitusten viivästymisen vuoksi. Uusia aikoja avataan varattavaksi sitä mukaa, kun rokotteita saadaan. Rokotusaikoja riittää kaikille, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan kausirokotukseen.

Jos sinulla on jo rokotusaika varattuna, saat rokotteen sovitusti. Varattuja aikoja ei peruta toimitusviiveen vuoksi, eikä sinun tarvitse ottaa yhteyttä varmistaaksesi rokotteen saatavuutta. Tule rokotukseen varaamanasi ajankohtana.

Uudet ajat avautuvat samanaikaisesti digitaalisesti ja puhelimitse

Uudet rokotusajat tulevat varattaviksi samaan aikaan sekä digitaaliseen ajanvaraukseen että puhelinajanvaraukseen. Jos vapaita aikoja ei ole, tarkista ajanvaraustilanne myöhemmin uudelleen.

Terveysasemilla ei ole erillisiä rokotteita. Jos vapaita aikoja ei ole digitaalisessa ajanvarauksessa tai puhelinajanvarauksessa, niitä ei ole saatavilla myöskään terveysasemille soittamalla. Rokotusaikojen saatavuutta ei siksi tarvitse tiedustella terveysasemilta.

Varaa aika ensisijaisesti digitaalisesti

Varaa rokotusaika ensisijaisesti Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivujen Kirjaudu-painikkeesta. Jos et voi käyttää digitaalisia palveluita, voit varata ajan puhelimitse.

Tarkemmat ajanvarausohjeet, yhteystiedot ja tiedot maksuttomien rokotusten kohderyhmistä löydät osoitteesta Syksyn 2026 influenssa- ja koronarokotukset - Oma Häme

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