Muutoksia Bravidan johdossa Etelä- ja Varsinais-Suomessa ja datakeskushuoltoliiketoiminnassa
27.10.2026 09:27:49 EET | Bravida Finland Oy | Tiedote
Seppo Lusenius aloitti 26.10.2026 Bravida Finlandin Etelä- ja Varsinais-Suomen interim-aluejohtajana. Bravida palvelee Etelä- ja Varsinais-Suomen alueella kiinteistö- ja teollisuusasiakkaita talotekniikan urakoinnissa ja huollossa. Alueella on vahvaa osaamista LVIS-palveluissa sekä vaativien teollisuusympäristöjen sähköistyksessä ja prosessiputkistojen esivalmistuksessa.
Luseniuksella on pitkä kokemus tulosvastuullisista johtotehtävistä teollisuuden alan johtavissa yrityksissä. Hän vastaa Etelä- ja Varsinais-Suomen alueen operatiivisesta liiketoiminnasta toistaiseksi ja toimii Bravida Finlandin johtoryhmän jäsenenä. Vakituisen aluejohtajan rekrytointi on käynnistetty.
”Bravidalla on Etelä- ja Varsinais-Suomessa vahva talotekniikan osaaminen ja monipuolista erityisosaamista vaativien teollisuusasiakkaiden tarpeisiin. Koen Bravidalla olevan paljon potentiaalia kasvaa Etelä- ja Varsinais-Suomen alueella ja haluan yhdessä alueen ammattilaisten kanssa jatkaa liiketoiminnan kehittämistä vahvasti asiakaslähtöisesti”, Seppo Lusenius kommentoi.
Antti Siipola keskittyy datakeskusten huoltopalveluihin
Etelä- ja Varsinais-Suomen aluejohtajana toiminut Antti Siipola siirtyy Bravida Finlandin valtakunnallisen datakeskushuoltoliiketoiminnan Service Manageriksi.
”Datakeskukset ovat erittäin vaativia toimintaympäristöjä, joissa teknisten järjestelmien luotettavuus, jatkuvuus ja osaava ylläpito ovat kriittisiä. Bravidan vahvuutena on laaja tekninen osaaminen eri talotekniikan osa-alueilla sekä kyky vastata datakeskusten vaativiin huolto- ja ylläpitotarpeisiin. Yhteispohjoismainen huoltokonseptimme antaa meille hyvän pohjan tarjota datakeskusasiakkaille kattavia ja pitkäjänteisiä huoltopalveluita Suomessa”, Antti Siipola sanoo.
Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen näkee molemmat tehtävämuutokset tärkeinä yhtiön liiketoiminnalle.
”Haluamme jatkaa Etelä- ja Varsinais-Suomen liiketoiminnan kehittämistä ja samalla vahvistaa datakeskuksille tarjoamiamme palveluita. Sepolla on vahva kokemus teollisuudesta ja liiketoiminnan johtamisesta, ja Antin pitkä kokemus Bravidasta sekä vahva teknologiaosaaminen tukevat hänen uutta tehtäväänsä erinomaisesti. Toivotan molemmille menestystä uusiin tehtäviin”, Marko Holopainen sanoo.
Lisätietoja:
Marko Holopainen
Toimitusjohtaja
Bravida Finland Oy
marko.holopainen@bravida.fi
Puh: +358 40 045 8158
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