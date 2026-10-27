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Kolme perhevaikuttajaa kokeilee lapsiperhearkea Satakunnassa

27.10.2026 10:40:13 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Miltä tuntuisi asua Kokemäellä, Meri-Porissa tai Harjavallan ja Nakkilan seudulla? Kolme perhevaikuttajaa saapuu loka–marraskuun vaihteessa tutustumaan alueen arkeen ja jakamaan kokemuksiaan seuraajilleen. Vierailut ovat osa Karhuseutu ry:n Muuta sun seutu -hanketta, jolle Lounais-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt EU:n maaseuturahoituksen tuen.

Iida Åfeldt hymyilee ja istuu sohvalla.
Iida Åfeldt on Iidan matkassa -blogin ja Instagram-kanavan takana. Åfeldt saapuu Harjavallan ja Nakkilan seudulle maanantaina 2. marraskuuta.

Halloween-viikonloppuna 30.10.–1.11. Satakuntaan saapuvat Iida Mikonsaari ja Tiia Savukoski perheineen. Kokemäelle saapuva Mikonsaari tutustuu muun muassa Suojakarin Farmiin Porin Lattomerellä, Tulkkilan liikuntapuistoon ja Korkeaojan kylätaloon sekä osallistuu Ali-Ketolan tilan koko perheen Halloween-juhlaan.

Meri-Poriin saapuva Savukoski perheineen käy muun muassa Kellahden kyläyhdistyksen kurpitsajuhlassa, vierailee Humisevan Harjun alpakkatilalla Ahlaisissa ja tutustuu Yyterin luontoon.

Maanantaina 2. marraskuuta Harjavallan ja Nakkilan alueelle saapuu kolmas perhevaikuttaja, Iida Åfeldt, yhdessä 3- ja 4-vuotiaiden lastensa kanssa. Hän osallistuu Harjavallan MLL:n perhejumppaan ja vierailee Vinnarin päiväkodissa. Lisäksi perheen ohjelmaan kuuluu leikkipuistokäyntejä ja ulkoilua alueen retkeilykohteissa.

Vierailujen ohjelma on rakennettu perheiden kiinnostuksenkohteiden ja lasten iän mukaan yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteisenä ajatuksena on tutustua siihen, millaista tavallinen elämä alueella voisi olla: missä lapset leikkivät, mitä perheen kanssa voi harrastaa ja missä tutustutaan muihin ihmisiin.

Voisiko meidänkin perheemme asua täällä?

Vaikuttajavierailuilla halutaan tavoittaa erityisesti kasvukeskuksissa asuvia lapsiperheitä ja herättää kiinnostusta Satakuntaan mahdollisena kotiseutuna. Vaikuttajien omien kokemusten kautta alueen palvelut, luonto ja paikallisyhteisöt tulevat tutuiksi myös ihmisille, joille seutu on ennestään vieras.

Lyhyt vierailu antaa ensikosketuksen alueeseen. Seuraajat pääsevät perheiden mukana pohtimaan, voisiko samanlainen ympäristö sopia myös heidän omaan arkeensa. Samalla hankkeessa saadaan ulkopuolisten perheiden havaintoja siitä, mikä alueella kiinnostaa, mikä yllättää ja millaisia kysymyksiä mahdolliseen muuttoon liittyy.

Vierailut pohjustavat keväälle 2027 suunniteltuja asumiskokeiluja, joissa alueesta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan täällä asumiseen käytännössä. Tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa selvää uudesta asuinpaikasta ja tehdä maallemuuton mahdollisuuksia konkreettisiksi.

Muuta sun seutu tuo esiin arjen mahdollisuuksia

Karhuseutu ry:n Muuta sun seutu -hanke edistää uusien asukkaiden kiinnostusta Kokemäkeen, Harjavaltaan, Nakkilaan, Ulvilaan ja Porin maaseutualueisiin. Hankkeessa tuodaan esiin alueen asumisen, työn, palvelujen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia sekä kehitetään yhdessä kuntien ja paikallisten yhteisöjen kanssa tapoja ottaa uusia asukkaita vastaan.

Aluetta esitellään myös sunseutu.fi-verkkosivustolla, jossa kävijä voi testata, millainen seutu sopisi hänen elämäntapaansa, ja tutustua alueen mahdollisuuksiin. Vaikuttajavierailujen tunnelmia ja kokemuksia jaetaan vaikuttajien omissa Instagram-kanavissa sekä Muuta sun seutu -hankkeen kanavissa.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Median on mahdollisuus päästä haastattelemaan vaikuttajia vierailujen aikana. Ole yhteydessä hankekoordinaattoriin, jos haluat sopia haastatteluajan.

Lisätiedot

Katri Mäenpää
Hankekoordinaattori, Karhuseutu ry / Muuta sun seutu
katri.maenpaa@karhuseutu.fi
044 309 4048
sunseutu.fi
Instagram: @sunseutu

Vaikuttajat löytyvät Instagramista:
Iida Åfeldt: @iidanmatkassa
Iida Mikonsaari: @iidamikonsaari
Tiia Savukoski: @tiiasavukoski

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Kuvat

Iida Åfeldt hymyilee ja istuu sohvalla.
Iida Åfeldt on Iidan matkassa -blogin ja Instagram-kanavan takana. Åfeldt saapuu Harjavallan ja Nakkilan seudulle maanantaina 2. marraskuuta.
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

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