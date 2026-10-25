Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf

Vihreät vastustivat HSL-lippujen hinnankorotuksia ja vaativat infrakorvausmallin uudistamista

27.10.2026 10:59:36 EET | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote

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HSL:n hallitus päätti nostaa joukkoliikenteen lippujen hintoja 1,8 prosenttia vuodelle 2027. Vihreiden edustajat äänestivät yksimielisesti korotusta vastaan. Korotusta kannattivat kokoomuksen, perussuomalaisten ja RKP:n edustajat sekä SDP:n uusmaalaiset edustajat.

Vihreät vastustivat joukkoliikenteen lippuhintojen korotuksia
Vihreät vastustivat joukkoliikenteen lippuhintojen korotuksia Salla Merikukka

Vihreiden HSL:n hallituksen jäsenen Peppi Seppälän mukaan korotus ei korjaa HSL:n taloutta, koska hintapaineen juurisyy on infrakorvausmallissa. Mallissa HSL maksaa jäsenkunnille raideliikenteen infrastruktuurin kustannuksia, ja ne siirtyvät lippujen hintoihin. Vihreät vaativat kuntia uudistamaan mallin niin, että lippujen hinnat riippuisivat vain kustannuksista, joihin HSL voi itse vaikuttaa.

“Niin kauan kuin infrakorvausmalli on ennallaan, lippujen hinnat ovat korotuspaineessa joka vuosi. Meidän täytyy korjata rahoituksen valuvika sen sijaan, että paikkaamme sitä joka syksy matkustajien kukkarosta”, vaatii hallituksen jäsen Peppi Seppälä (Vihreät, Espoo).

Korotus ei osu kaikkiin tasaisesti. AB-alueella opiskelijoiden lippujen hinnat nousevat suhteessa eniten, vaikka Orpon hallituksen leikkaukset ja työttömyys ovat kohdistuneet erityisesti opiskelijoihin ja pienentäneet heidän tulojaan.

“HSL nostaa eniten juuri niiden lippuja, joilla on vähiten varaa maksaa. Opiskelijoilta on jo leikattu, ja nyt heidän arkiset matkansa kallistuvat eniten. Se on kohtuutonta”, sanoo hallituksen jäsen Amanda Alvesalo (Vihreät, Helsinki).

Avainsanat

UusimaaVihreätEduskuntahelsinkijoukkoliikennehsl

Yhteyshenkilöt

Amanda Alvesalo
Puh: 050 3216 600
amanda.alvesalo@hotmail.com

Peppi Seppälä
Puh: 040 721 7912
peppi.seppala@gmail.com

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