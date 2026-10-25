Vihreät vastustivat HSL-lippujen hinnankorotuksia ja vaativat infrakorvausmallin uudistamista
27.10.2026 10:59:36 EET | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
HSL:n hallitus päätti nostaa joukkoliikenteen lippujen hintoja 1,8 prosenttia vuodelle 2027. Vihreiden edustajat äänestivät yksimielisesti korotusta vastaan. Korotusta kannattivat kokoomuksen, perussuomalaisten ja RKP:n edustajat sekä SDP:n uusmaalaiset edustajat.
Vihreiden HSL:n hallituksen jäsenen Peppi Seppälän mukaan korotus ei korjaa HSL:n taloutta, koska hintapaineen juurisyy on infrakorvausmallissa. Mallissa HSL maksaa jäsenkunnille raideliikenteen infrastruktuurin kustannuksia, ja ne siirtyvät lippujen hintoihin. Vihreät vaativat kuntia uudistamaan mallin niin, että lippujen hinnat riippuisivat vain kustannuksista, joihin HSL voi itse vaikuttaa.
“Niin kauan kuin infrakorvausmalli on ennallaan, lippujen hinnat ovat korotuspaineessa joka vuosi. Meidän täytyy korjata rahoituksen valuvika sen sijaan, että paikkaamme sitä joka syksy matkustajien kukkarosta”, vaatii hallituksen jäsen Peppi Seppälä (Vihreät, Espoo).
Korotus ei osu kaikkiin tasaisesti. AB-alueella opiskelijoiden lippujen hinnat nousevat suhteessa eniten, vaikka Orpon hallituksen leikkaukset ja työttömyys ovat kohdistuneet erityisesti opiskelijoihin ja pienentäneet heidän tulojaan.
“HSL nostaa eniten juuri niiden lippuja, joilla on vähiten varaa maksaa. Opiskelijoilta on jo leikattu, ja nyt heidän arkiset matkansa kallistuvat eniten. Se on kohtuutonta”, sanoo hallituksen jäsen Amanda Alvesalo (Vihreät, Helsinki).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Amanda Alvesalo
Puh: 050 3216 600
amanda.alvesalo@hotmail.com
Peppi Seppälä
Puh: 040 721 7912
peppi.seppala@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf
Vihreät vastustavat asiakasmaksujen korotuksia ja sosiaalipalvelujen heikennyksiä Länsi-Uudellamaalla25.10.2026 21:00:06 EET | Tiedote
Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn on julkaissut esityksensä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioksi vuodelle 2027. Vihreät näkevät esityksen epätasapainoisena: säästöpaineet kohdistuvat kohtuuttomasti pienituloisiin ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin asukkaisiin.
Lasten ja nuorten tuki on turvattava opiskeluhuollon uudistuksessa9.10.2026 16:49:55 EEST | Tiedote
Kannatimme Länsi-Uudenmaan aluehallituksessa opiskeluhuollon ja lasten mielenterveyspalvelujen uudistuksen palauttamista valmisteluun. Aluehallitus päätti palautuksesta äänin 9–8. Haluamme, että muutoksen vaihtoehtoja ja vaikutuksia arvioidaan huolellisesti yhdessä henkilöstön, kuntien ja oppilaitosten kanssa. Olemme saaneet paljon yhteydenottoja opiskeluhuollon työntekijöiltä. Heidän huolensa ammatillisen tuen säilymisestä, työhyvinvoinnista ja henkilöstön pysyvyydestä on otettava vakavasti.
Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmän 1. varapuheenjohtajaksi Hanna Hukari1.10.2026 17:51:18 EEST | Tiedote
Länsi-Uudenmaan Vihreiden aluevaltuustoryhmä valitsi tiistaina 1. varapuheenjohtajakseen espoolaisen sosiaalialan ammattilaisen Hanna Hukarin. Hukarilla on vahva asiantuntemus myös hyvinvointialueen asioista, sillä hän on toiminut aluehallituksen jäsenenä hyvinvointialueiden perustamisesta lähtien.
Uudenmaan Vihreät nimesi 4 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa1.9.2026 20:10:33 EEST | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi 1.9.2026 ylimääräisessä yleiskokouksessaan yhteensä 4 uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Yhteensä piiri on nyt nimennyt 29 ehdokasta, ja tavoitteena on vähintään viisi kansanedustajan paikkaa. Keravalainen Krista Lomas on yksi nyt nimetyistä ehdokkaista.
Uudenmaan Vihreät nimesi 4 uutta ehdokasta eduskuntavaaleihin — tavoitteena vähintään viisi kansanedustajaa1.9.2026 20:09:53 EEST | Tiedote
Uudenmaan Vihreät nimesi 1.9.2026 ylimääräisessä yleiskokouksessaan yhteensä 4 uutta ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin. Yhteensä piiri on nyt nimennyt 29 ehdokasta, ja tavoitteena on vähintään viisi kansanedustajan paikkaa. Mukana nyt nimetyissä on kaksi uutta vantaalaista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme