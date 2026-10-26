HSL panostaa tulevina vuosina kasvuun – lippujen hintoihin maltillisia muutoksia ensi vuodelle
27.10.2026 11:13:04 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL hallitus hyväksyi kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2029 ja päätti vuoden 2027 lippujen hinnoista kokouksessaan tiistaina 27.10.2026.
Joukkoliikenteellä matkustamisen kasvu ja sitä kautta lipputulojen lisääntyminen sekä toiminnan tehostaminen hillitsivät hinnankorotusten tarvetta. Lisäksi Junatien metrokatkon vuoksi kuntien osuus HSL:n rahoituksesta kasvaa vuodelle 2027. Lippujen hintoihin tulee ensi vuodelle keskimäärin noin 1,8 prosentin korotus, joka alittaa kuluttajahintaindeksin ennakoidun vuosimuutoksen.
”Teemme kaikkemme, että voimme tulevaisuudessakin tarjota huippulaadukasta joukkoliikenteen palvelua. Se vaatii myös tuloja, mutta pyrimme edelleen pitämään joukkoliikenteen lippujen hinnat kohtuullisella tasolla”, sanoo HSL:n vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver.
Joukkoliikenteellä matkustetaan yhä enemmän
HSL liikenteessä tehtyjen matkojen määrään ennustetaan vuodelle 2026 yli viiden prosentin kasvua. Myös lipputulojen ennakoidaan kasvavan samaa tahtia. Kasvu on selvästi nopeampaa kuin seudun väestönkasvu.
Viime vuonna matkoja kertyi 20 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2024. Se tarkoitti 5,5 prosentin kasvua.
HSL on myös tehostanut korvaavan liikenteen järjestämistä. Lisäksi liikennöintikustannusten indeksikorotuksen ennakoidaan jäävän aiempia arvioita pienemmäksi.
Tulevina vuosina HSL taloustilanteeseen vaikuttaa edelleen operointikustannusten nousu. Matkustamisen ja lipunmyynnin kasvun sekä toiminnan tehostamisen ansiosta ensi vuoden keskimääräinen hinnankorotus jää kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin vielä viime vuonna ennakoitiin.
Uudet lippujen hinnat voimaan 1.1.2027
Aikuisten AB-kertalipun hinta HSL-sovelluksessa ja HSL-kortilla nousee 3,30 eurosta 3,35 euroon. Aikuisten 30 päivän AB-kausilipun hinta nousee 73,90 eurosta 75,30 euroon. Aikuisten AB-kausilipun jatkuvan säästötilauksen 30 päivän hinta nousee 61,60 eurosta 62,80 euroon.
Lasten ja 50 prosentin alennusryhmän kertalippujen hinnat säilyvät ennallaan kaikilla vyöhykeyhdistelmillä.
Matkustaminen ja lipputulot kasvavat, mutta myös kustannukset nousevat
Vaikka joukkoliikenteen käyttö ja lippujen myynti kasvavat, etenkin liikennöintikustannusten nousun myötä joukkoliikenteen järjestämiseen kuluu entistä enemmän rahaa. Taustalla on maailmanpoliittisen tilanteen aiheuttama polttoaineen ja energian hintojen nousu ja sen aiheuttama epävarmuus. Liikennöintikustannuksia nostavat myös uudet yhteydet ja esimerkiksi niiden vaatimat varikot ja kalusto.
HSL:n tulot tulevat valtaosin kahdesta lähteestä: matkalippujen myymisestä ja omistajakunnilta. HSL etsii aktiivisesti myös muita tulonlähteitä ja kehittää liikkumisen palveluita yhdessä kumppaniensa kanssa vähentääkseen lippujen hintoihin kohdistuvaa korotuspainetta.
HSL tavoittelee ensi vuonna 412,5 miljoonan euron lipputuloja. Joukkoliikenteessä tehtävien matkojen määrän ennakoidaan kasvavan 407, 5 miljoonaan. Tavoitteiden saavuttamista haastaa ensi vuoden laaja metroliikenteen poikkeusjärjestely, kun Junatien metrosilta uusitaan.
Junatien metrosillan remontti kasvattaa kuntien rahoitusosuutta vuonna 2027
Vuosi 2027 on kuntien rahoituksen kannalta poikkeuksellinen. Junatien metrosillan remontin aiheuttaman liikennekatkon arvioidaan nostavan subventiotasoa eli kuntien rahoitusosuutta joukkoliikenteen kustannuksista noin kolmella prosenttiyksiköllä vuonna 2027.
Noin seitsemän kuukautta kestävän katkon aikaisten matkojen sujuvuus on HSL:lle tärkeä prioriteetti. HSL panostaa poikkeusjärjestelyihin, jotta matkustaminen olisi katkon aikana mahdollisimman sujuvaa.
Myös tulevina vuosina HSL kiinnittää huomiota toimintansa ja liikennöintinsä tuottavuuteen ja pyrkii karsimaan kustannuksia sieltä, missä se on mahdollista asiakkaiden palvelutasoa vaarantamatta.
HSL panostaa helppouteen ja asiakaslähtöisyyteen
Hallituksen hyväksymä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029 on samalla sitova talousarvio vuodelle 2027.
HSL haluaa edelleen helpottaa joukkoliikenteen käyttämistä ja kestävien kulkutapojen valitsemista. Helsingin seudun asukkailla on yksilöllisiä liikkumisen tarpeita, joihin HSL pyrkii vastaamaan kehittämällä palveluitaan ja lipputuotteitaan.
”Kokeilemme lähimaksun hintakattoa, jossa päivän aikana ostettujen kertalippujen summa ei koskaan ylitä vuorokausilipun hintaa. Kokeilu tehdään lähimaksulla ostettavilla kertalipuilla ja se alkaa 2.11.2026. Lisäksi loppusyksystä 2026 tarjoamme rajatulle asiakasryhmälle mahdollisuuden osallistua matkaperusteisen hinnoittelun kokeiluun. Kokeilulla etsitään ratkaisuja asiakkaiden antamaan palautteeseen siitä, kuinka hyvin matkan hinta ja pituus vastaavat toisiaan ja miten helppoa oikean lipun valitseminen on”, kertoo Asiakkaat-tulosalueen johtaja Mari Flink.
Kokonaisuudessaan tyytyväisyys HSL lippujen ostamisen helppouteen ja lippuvalikoimaan on jo nyt korkealla tasolla.
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Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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