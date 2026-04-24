Hiilipörssi kartoittaa vesistöjä kuormittavia soita Keski-Suomessa
27.10.2026 12:25:00 EET | Hiilipörssi Oy | Tiedote
Hiilipörssi paikantaa Keski-Suomessa Pihtiputaan ja Päijänteen vesistöjen tilaa eniten heikentäviä ojitettuja suoalueita. Ensimmäiset tulokset Pihtiputaalta on nyt julkistettu. Soiden ennallistamisella on huomattavia hyötyjä vesistöjen tilaan.
Hiilipörssin vesistöhankkeessa tehtävän kartoituksen tavoitteena on löytää ne suot, joiden ennallistus parantaisi eniten vesistöjen tilaa. Ennallistetulla suolla on myönteinen vesistövaikutus, sillä se sitoo itseensä kiintoaineita, vettä ruskistavaa humusta ja rehevöittäviä ravinteita.
Kartoitus alkoi kesällä 2026
Viime kesänä alkaneesta kartoitustyöstä, laskelmista ja tuloksista vastaa Hiilipörssi Oy:n vesistöasiantuntija, FT Jaakko Junikka.
– Hankkeessa tuotettava aineisto perustuu tutkimustietoon siitä, mihin ennallistamistoimet on tehokkainta kohdentaa yhteisten järviemme tilan parantamiseksi, Junikka toteaa.
– Toivomme maanomistajien innostuvan ennallistamaan soitaan, kun oman suon kuormitusvaikutukset paljastuvat, sanoo puolestaan Hiilipörssin tieteellinen johtaja, FT Risto Sulkava.
Yhdellä kunnostuksella suosta saadaan pysyvä, ilmainen vedenpuhdistamo, joka suodattaa sekä omat että koko yläpuolisen valuma-alueen vedet. Tämä on Sulkavan mukaan ratkaisevan tärkeää, sillä suometsien hakkuut uhkaavat järviä rajuilla ravinne- ja kiintoainepiikeillä. Näitä voidaan ehkäistä tehokkaasti palauttamalla vesistöjen kannalta kriittisimmät suot luonnontilaan.
Ensimmäiset tulokset julki: Pihtiputaan vesistöjä eniten kuormittavat suot tunnistettu
Ensimmäinen kartoitus on nyt tehty Pihtiputaan vesistöjen kuormittajista. Alustavista tuloksista Junikka nostaa esiin yhden kohteen eli Häyhtiönjärven. Sillä on huomattava merkitys koko Pihtiputaan vesistöjen hyvinvoinnille.
– Vuosikymmeniä sitten suoksi kuivatettu entinen järvi kuormittaa selvästi eniten alueen vesistöjä. Siten se on Pihtiputaalla tärkein yksittäinen ennallistettava suo. Sen vaikutus on suurin Alvajärvelle ja vielä seuraavallekin järvelle Kolimalle.
– Vesistöhyödyn lisäksi Häyhtiön ennallistaminen synnyttäisi Keski-Suomen suurimman lintukosteikon ja erinomaisen riista-aitan metsästäjille. Luontomatkailun potentiaali olisi kiistaton, Junikka toteaa.
Vesistöhyötyjen laskennassa on otettu huomioon fosfori-, typpi- ja kiintoainelaskelmat sekä näiden pidättyminen vesialtaissa. Pidättymistietojen lähteenä on käytetty Suomen ympäristökeskuksen vesistöjen kuormituksen Vemala-aineistoa. Laskentamenetelmän kuvaus sekä koko kartoituksen aineisto julkaistaan myöhemmin hankkeen edetessä.
Seuraavaksi selvitetään Päijänteen kuormittajia
Seuraavaksi selvitettävänä ovat Päijännettä eniten tummentavat ojitetut suot. Tulokset julkistetaan vielä loppuvuoden aikana.
Hankkeen tuloksia ja edistymistä voi seurata Hiilipörssin nettisivulla: hiiliporssi.fi/vesistot/vesistohanke.
Lisätietoja kartoituksessa käytetystä Suomen ympäristökeskuksen Vemala-aineistosta: syke.fi/fi/palvelut/mallinnus-ja-laskenta/vesi-ja-merimallinnus/vemala
Osallistu vesistöjen kunnostustalkoisiin rahoittamalla ennallistusta
Vesistöhankkeen myötä Hiilipörssi avaa kaikille mahdollisuuden osallistua vesistöjen kunnostustalkoisiin helposti kotoa käsin. Hiilipörssin verkkosivuilta tuen voi jo nyt ohjata suoraan juuri sellaisten soiden ennallistamiseen, joilla on suurin vaikutus vesistöjen puhdistumiseen.
Hankkeen edetessä on mahdollista tukea suoraan vesistöhankkeen paljastamien, järvien kannalta tärkeimpien soiden ennallistamista.
Lisätietoa Hiilipörssin vesistöhankkeesta
Hiilipörssin vesistöhankkeen toimet:
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Kartoitetaan Keski-Suomesta Pihtiputaan ja Päijänteen vesistöjen kunnolle olennaisimmat ojitetut suot ja kosteikot.
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Tärkeimmistä alueista tuotetaan ja julkaistaan listaus, joka on kaikille avoin.
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Ennallistetaan kaksi hankealueen vesistöjen kannalta tärkeää suota.
Keski-Suomen vesienhoidon hanke toteutetaan 2026–2028. Sen budjetti on 112 000 euroa, josta 56 000 euron osuus on saatu avustuksena ympäristöministeriöltä.
Yhteyshenkilöt
Jaakko JunikkaVesistöasiantuntija ja biologi, FTHiilipörssi OyPuh:040 703 6713jaakko.junikka@hiiliporssi.fi
Risto SulkavaTieteellinen johtaja, FTHiilipörssi OyPuh:040 545 6472risto.sulkava@hiiliporssi.fi
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