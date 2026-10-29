Kustantamo S&S esittelee kevään 2027 kirjat
29.10.2026 15:35:46 EET | Kustantamo S&S | Tiedote
Kustantamo S&S kevätuutuuksissa lähdetään kostoretkelle 1800-luvun Pohjanmaalle, koetaan kipeä ero Budapestissa ja palataan kaupungista maaseudulle. Keväällä ilmestyy myös Tove Ditlevsenin aiemmin suomentamaton romaani, uutta kotimaista lätkäromantiikkaa sekä jatkoa suosituille dekkarisarjoille.
Kevään poiminnat
Ulrika Hansson: Armottomat (suom. Katariina Kallio)
Pohjanmaa, 1885. Inan mies ja poika on murhattu raa’asti, ja hän tietää, kuka teon takana oli. Ina lähtee vanhan jäljittäjän matkaan etsimään syyllisiä. Alkaa hurja matka syvälle Pohjanmaan metsiin, kaikkien lakien ulottumattomiin. Armottomat on eeppinen western naisesta, jolla ei ole mitään menetettävää. Ilmestyy tammikuussa.
Marissa Mehr: Eron kemiallinen kaava
Nainen kävelee edestakaisin Tonavan ylittävällä sillalla Budapestissa. Hän on syöksynyt suhteeseen, joka päättyi yhtä nopeasti kuin alkoikin. Nyt hän yrittää löytää selityksen tapahtuneelle ja purkaa kaiken atomeihin ja kvarkkeihin. Eron kemiallinen kaava on intensiivinen ja lyyrinen romaani rakkaudesta ja erosta. Ilmestyy tammikuussa.
Jaana Tapio: Oikea elämä maalla. Paluumuuttajan pohdintoja
Kaupungin kiireeseen kyllästynyt toimittaja muuttaa satavuotiaaseen maataloon entiselle kotiseudulleen. Mielessä siintävät luonnonläheisyys ja leppoisa elämä. Vanhan talon arki ei kuitenkaan ole aivan sellaista kuin feelgood-romaaneissa. Oikea elämä maalla on Jaana Tapion omakohtainen tietokirja paluumuutosta ja maaseudun todellisuudesta. Ilmestyy maaliskuussa.
Muita kevään uutuuksia
Kaunokirjallisuus
Tove Ditlevsen: Kasvot (suom. Katriina Huttunen)
Lastenkirjailija Lisen todellisuudentaju alkaa rakoilla. Hän epäilee aviomiehensä uskollisuutta ja pelkää lastenhoitajan yrittävän tappaa hänet. Ditlevsenin 1960-luvulla ilmestynyt teos tarkastelee mielenterveysongelmia ajalleen äärimmäisen tuoreesta näkökulmasta: jos naisen, äidin ja vaimon rooli on valtavan ahdas, voiko hulluus olla tie vapauteen? Kirja julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi. Ilmestyy helmikuussa.
Tomasz Jedrowski: Vedessä olemme painottomia (suom. Arto Schroderus)
Puola, 1980. Kuuma kesä maaseudulla. Ludwik ja Janusz rakastuvat, mutta syksyllä heidän on palattava kaupunkiin, jossa kommunistisen hallinnon katsetta ei pääse pakoon. Kansainvälisesti menestynyt esikoisromaani ilmestyy suomeksi maaliskuussa.
Marianne Suntio: Tämän kevään tärkein juttu
Työtön Anna tarttuu tilaisuuteen kirjoittaa jääkiekkojuttuja paikallislehteen, vaikka ei tiedä lajista juuri mitään. Jäähallilla hän törmää kärttyiseen naapuriinsa Ilkkaan, joka paljastuu joukkueen tähtihyökkääjäksi. Lätkässä-sarjan toinen osa ilmestyy huhtikuussa.
Janne & Johnny Ramstedt: Kadonnut jäljettömiin
Tammisaarelainen 19-vuotias Trinity Lindholm katoaa päivää ennen opintojen alkua Tukholmassa. Kun viranomaiset eivät löydä häntä, vanhemmat kääntyvät Hanna Beckerin puoleen. Suositun dekkarisarjan neljäs osa ilmestyy helmikuussa.
Cilla & Rolf Börjlind: Harhanäky (suom. Ulla Lempinen)
Olivia Rönning on Lofooteilla, kun hänen miesystävänsä Ove katoaa sukelluksen aikana. Samaan aikaan Saksassa tutkitaan toista katoamistapausta. Rönning & Stilton -sarjan kymmenes osa ilmestyy maaliskuussa.
Tietokirjallisuus
Miikka Pörsti: Pelkään että pian alkaa taas tapahtua
Miikka Pörsti kuvaa elämäänsä kaksisuuntaisen mielialahäiriön kanssa. Kirja kertoo sairauden vaikutuksista arkeen ja siitä, miltä tuntuu tietää, ettei omaan mieleensä voi aina luottaa. Ilmestyy huhtikuussa.
Tiina Tohu: Vegaaniset juhlat – Urbaani vegenda -reseptit kaikkien juhliin
Urbaani vegendana tunnettu Tiina Tohu neuvoo, miten juhlapöytään valmistetaan vegaanisia täytekakkuja, voileipäkakkuja ja muita suolaisia ja makeita herkkuja. Ilmestyy maaliskuussa.
Millie Marotta: Pienten eläinten valtakunta
Millie Marottan värityskirjassa tutustutaan eläinmaailman pienimpiin otuksiin. Yksityiskohtaiset kuvat tarjoavat väritettävää niin eläinvauvojen kuin mikroskooppisten eliöiden ystäville. Ilmestyy helmikuussa.
Lapset ja nuoret
Erika Vik: Pienen katastrofin resepti
Lukiolaiset Nomi ja Sara pitävät yhteistä leivontatiliä Instagramissa. Kun kaupunkiin avataan uusi kahvila, ystävysten elämässä alkaa tapahtua. Kirja aloittaa kolmiosaisen romanttisen Kahvila Pajunkissa -nuortensarjan. Ilmestyy helmikuussa.
Piia Leino: Totuus
Totuus on suljettu kaupunki. Sitä johtaa tekoäly, joka luo ihmisille parhaan mahdollisen elinympäristön. Kun Aro tulee täysi-ikäiseksi, hän alkaa epäillä kaupungin täydellisyyttä. Kolme kaupunkia -scifisarjan avaus ilmestyy tammikuussa.
Saara Kekäläinen & Reetta Niemensivu: Hirviö rappukäytävässä
Tokaluokkalainen Valo haluaisi koiran. Iltapäivät kuluvat usein yksin, kunnes rappukäytävästä alkaa kuulua outoja ääniä. Saara Kekäläisen humoristisen lastenromaanin on kuvittanut Reetta Niemensivu. Ilmestyy huhtikuussa.
Janne Haikari & Carlos da Cruz: 50 suomalaista keksintöä
Sykemittari, heijastin ja astiankuivauskaappi ovat suomalaisia keksintöjä. Värikkäästi kuvitettu kirja kertoo, miten monet tutut ratkaisut ovat syntyneet ja millaisia tarinoita niiden takaa löytyy. Ilmestyy tammikuussa.
Elias & Agnes Våhlund: Käsikirja supersankareille Osa 11 : Superroistot (suom. Arja Kantele)
Supersankarien käsikirja varastetaan, ja Alisan ystävineen on estettävä sitä joutumasta vääriin käsiin. Suositun lastenkirjasarjan yhdestoista osa ilmestyy maaliskuussa.
Tutustu koko kevätluetteloon: https://issuu.com/setsforlag/docs/ss_kevat_2027
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maja-Stina AnderssonMarkkinointi- ja viestintäjohtajaPuh:050 369 1030maja-stina.andersson@sets.fi
Liitteet
Linkit
Kustantamo S&S
Kustantamo S&S
Ritarikatu 5
00170 Helsinki
https://kustantamo.sets.fi/
Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.
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