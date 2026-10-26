Kokoomuksen Saxberg: HSL lippuhintojen korotukset jäävät maltillisiksi – lasten kertalippujen hinnat säilyvät ennallaan

Kokoomuksen Sohrabi: Demokratian puolustaminen edellyttää nollatoleranssia poliittiselle väkivallalle 20.10.2026 18:16:35 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Seida Sohrabi kertoo joutuneensa yhdessä vanhempiensa kanssa sosiaalisessa mediassa levitettyjen vakavien ja perättömien väitteiden kohteeksi. Käräjäoikeus on tuominnut asiassa vastaajan kunnianloukkauksista ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Sohrabi nostaa kokemuksensa julkisuuteen kiinnittääkseen huomiota poliitikkoihin ja heidän läheisiinsä kohdistuvaan häirintään sekä sen vaikutuksiin demokratialle.