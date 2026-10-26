Kokoomuksen Saxberg: HSL lippuhintojen korotukset jäävät maltillisiksi – lasten kertalippujen hinnat säilyvät ennallaan

27.10.2026 11:39:50 EET | Helsingin Kokoomus ry | Tiedote

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HSL hallitus esittää ensi vuoden lippujen hintoihin keskimäärin 1,8 prosentin korotusta. Korotus jää alle ennustetun inflaation, joten lippujen keskimääräiset reaalihinnat laskisivat hieman. Lasten ja 50 prosentin alennusryhmien kertalippujen hinnat säilyisivät ennallaan, ja aikuisten AB- ja BC-kertaliput kallistuisivat vain viisi senttiä. HSL hallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Mirita Saxberg pitää ratkaisua onnistuneena tasapainona kohtuullisten lippuhintojen ja kestävän taloudenpidon välillä.

“Olen tyytyväinen siihen, että korotukset jäävät näin maltillisiksi. Erityisen tärkeää on, että lasten kertalippujen hinnat säilyvät ennallaan. Lapsiperheille koko perheen matkustamisen kustannuksilla on merkitystä,” Saxberg sanoo.

HSL talous on kehittynyt ennakoitua paremmin. Vuoden 2026 alijäämän ennustetaan jäävän kuuteen miljoonaan euroon talousarviossa arvioidun 14,6 miljoonan euron sijaan. Myös matkustajamäärät ja lipputulot kasvavat. Tänä vuonna HSL liikenteeseen ennustetaan lähes 396 miljoonaa nousua ja lipputuloihin noin 19 miljoonan euron kasvua viime vuodesta.

“HSL on tehnyt määrätietoista työtä talouden vahvistamiseksi, ja tulokset näkyvät. Lippujen hintojen täydellinen jäädyttäminen ei kuitenkaan jäädyttäisi joukkoliikenteen kustannuksia. Täysi nollakorotus kasvattaisi painetta jäsenkuntien rahoitukselle ja viime kädessä veronmaksajille. Meidän on pidettävä huolta siitä, että joukkoliikenteen rahoitus on kestävällä pohjalla myös tulevaisuudessa,” Saxberg painottaa.

Yhteyshenkilöt

Mirita SaxbergHelsingin kaupunginvaltuutettu (kok.) ja HSL:n hallituksen puheenjohtaja

Puh:050 562 1225

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