Pohde käynnistää väliaikaistilojen hankinnan OYSin läheisyyteen
27.10.2026 14:37:35 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 27.10.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää OYSin väliaikaistilojen hankinnan.
Väliaikaistilojen hankinnalla turvataan OYSin toiminnan jatkuvuutta
Aluehallitus päätti käynnistää Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin väliaikaistilojen hankinnan. Hanke on kiireellinen, koska vanhoissa sairaalarakennuksissa ilmenneet sisäilmaongelmat aiheuttavat riskin palvelujen keskeytymiselle.
Väliaikaistilaratkaisulla voidaan varmistaa välttämättömien erikoissairaanhoidon palvelujen turvallinen jatkuminen ennen C-talon valmistumista vuonna 2031. Väliaikaistilat on tarve sijoittaa yliopistosairaalan välittömään läheisyyteen.
Aluehallitus keskeytti aiemman moduulitiloja koskevan hankintamenettelyn elokuussa 2026. Keskeyttämiseen vaikuttivat tarjouspyynnössä todetut puutteet sekä hankinnan aikana muuttuneet toiminnalliset tarpeet. Väliaikaistilojen hankinta päätettiin valmistella uudelleen.
Uudessa hankinnassa väistötilat suunnitellaan munuais- ja dialyysiyksikölle, ihotautien poliklinikalle sekä sisä- ja keuhkotautien poliklinikalle. Tilat toteutetaan moduulirakenteisina, jolloin ne ovat tarvittaessa siirrettävissä pois väistötilatarpeen päättyessä. Alustavan tilaohjelman mukainen laajuus on noin 2 700 huoneistoneliömetriä (hum2). Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Aapistie 8.
Hankinta toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana (KVR), joka rahoitetaan leasing-mallilla. Pohde vuokraa rakennuksen rahoitusyhtiöltä 15 vuodeksi. Leasing-sopimus laaditaan Pohteen ja rahoittajan kesken.
Rakennus on rahoituskauden ajan rahoittajan omistuksessa, jonka jälkeen Pohde lunastaa sen itselleen ennalta sovitulla jäännösarvolla. Rahoitus kilpailutetaan, ja esitys rahoitusyhtiön valinnasta tuodaan aluehallitukselle erikseen päätettäväksi.
Hankinnan valmisteluvaiheessa on pidetty markkinakartoitus ja markkinavuoropuhelu. Hankintamenettelynä käytetään avointa kilpailua, jossa kuka tahansa vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjoaja voi tehdä tarjouksen väistötilojen toteutuksesta. Valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Aluehallitus päätti perustaa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueiden yhteiseen tietohallintoon seitsemän palvelupäällikön ja yhden tietoturvapäällikön virat 1.1.2027 lukien. Virkoja perustettaessa otettiin huomioon hallinnon keventämisen tarve. Tietohallintojen yhdistyessä vastuuyksikköpäällikköjen virat vähenevät merkittävästi.
- Virkojen perustamiset vammaispalvelujen, ikäihmisten palvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian toimialueille
- Eropyyntö varavaltuutetun tehtävästä
- Hankinta-asiat:
- Kliinisen työn, hoidon ja hoitoympäristön suojausratkaisut DPS
- Katetrilla asennettavat sydänläpät
- Silmäkirurgiset tarvikkeet
- Oikaisuvaatimukset työsopimussuhteen irtisanomista koskevista päätöksistä
- Oikaisuvaatimus § 542 palautettiin uudelleen valmisteluun.
- Vastine Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle
- Tiedoksiantoasiat
- Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 3.11.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
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