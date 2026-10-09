Kolme ympäristökohdetta ehdolla Vuoden Ympäristörakenne 2026 -kilpailun voittajaksi

Kilpailuun haki yhteensä 9 ympäristökohdetta eri puolilta Suomea. Tuomaristo oli vaikuttunut erityisesti kohteiden monipuolisuudesta, joukossa oli sekä perusparannuskohteita että uudisrakentamista. Luonnon monimuotoisuutta ja kestävän ympäristörakentamisen periaatteita (KESY) oli huomioitu useilla tavoilla. Tuomaristolla on jälleen kerran mieluisa tehtävä finalistien etsinnässä.

"Tämän vuoden kilpailuehdokkaissa oli kiitettävällä ja kunnianhimoisella tavalla huomioitu luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja KESY-periaatteet. Lisäksi jokaisella finaaliin valitulla kohteella oli oma uniikki erityispiirteensä, mikä erotti kohteen muista ehdokkaista", kuvailee Betoniteollisuuden tuoteryhmäpäällikkö Antti Taivalkangas.

Kilpailun finalistikohteisiin voi tutustua tarkemmin webinaarissa 3.12.2026. Voittaja julkistetaan Viherpäivien ViherGaalassa 10.2.2027 Jyväskylän Paviljongissa.

Vuoden 2026 finalistit

Strömbergin puisto ja Puropuistikko, Helsinki

Strömbergin puisto ja Puropuistikko on vehreä ja kaupunkikuvallisesti merkittävä kaupunginosapuistokokonaisuus, jonka läpi virtaa Helsingin toiseksi suurin virtavesi ja luontoarvoiltaan merkittävä kaupunkipuro Mätäjoki. Strömbergin puistossa Mätäjoki muodostaa yhden Etelä-Suomen näyttävimmistä kaupunkiputouksista, joka antaa puistolle omaleimaisen ja tunnistettavan ilmeen. Puiston kunnostus suunniteltiin kohteen luontoarvot ja ominaispiirteet huomioiden ja niitä vahvistaen.

Strömbergin puisto ja Puropuistikko Helsingissä. Sweco Finland Oy

Rauhannummen hautausmaan sirottelu- ja muistolehtoalue, Hyvinkää

Sirottelu- ja muistoalue muodostaa uniikin alueen Rauhanummen hautausmaan viereen. Kohteessa on tehty luovaa suunnittelua ja toteutusta ja esimerkiksi käytetty uudenlaisella tavalla hyväksi vanhoja, käytöstä poistuneita hautakiviä. Hankkeen osapuolet ovat yhdessä tehneet erinomaista ja luovaa yhteistyötä huomioiden samalla kohteen erityispiirteet. Alueen metsäinen luonne on säilytetty, rakentaen samalla hiljentymiseen sopiva paikka.

Rauhannummen hautausmaan sirottelu- ja muistolehtoalue Hyvinkäällä. Tarja Sohlman

Vuohenojan hulevesipuistot - Nallenpuisto, Sandelininpuisto & Varsanpuisto, Tampere

Vuohenoja on yksi Tampereen merkittävimmistä kaupunkipuroista. Se virtaa noin 6,5 kilometriä rakennetussa kaupunkiympäristössä. Hankkeessa Vuohenojan puroa on kunnostettu merkittävästi ja palautettu rännimäisestä ojasta ja putkituksesta näyttäväksi ja polveilevaksi puroympäristökohteeksi. Uudet rakenteet toimivat myös hulevesien hallinnassa. Hankkeessa on huomioitu KESY-periaatteet erityisellä huolella esimerkiksi käyttämällä maamassoja kohdealueella.

Vuohenojan hulevesipuistot Tampereella: Nallenpuisto, Sandelininpuisto ja Varsanpuisto. Jousia Lappi / North Arrow 2026

Tutustu finalistikohteisiin webinaarissa

Kaikki kilpailun finaaliin valitut kohteet esitellään webinaarissa 3.12. klo 10-11:30. Webinaarissa kuullaan tarkemmin kohteiden suunnittelu- ja toteutusprosesseista tekijöiden itsensä kertomana. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

Ilmoittaudu webinaariin 2.12. klo 9 mennessä (webropol)

Kilpailun järjestävät ja palkinnon myöntävät Betoniteollisuus ry ja Viherympäristöliitto ry. Järjestäjätahojen lisäksi kilpailun tuomaristoon kuuluvat edustajat Suomen Arkkitehtiliitosta, ympäristöministeriöstä, Suomen Maisema-arkkitehtiliitosta, Viher- ja ympäristörakentajat ry:stä, Maisemasuunnittelijat ry:stä sekä lehdistöstä.