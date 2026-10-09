Kolme ympäristökohdetta ehdolla Vuoden Ympäristörakenne 2026 -kilpailun voittajaksi
28.10.2026 11:22:10 EET | Viherympäristöliitto ry | Tiedote
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailu on nostanut esille esimerkillisiä ympäristökohteita jo vuodesta 1992. Palkinto myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta rakennetun ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta. Vuoden 2026 tunnustuksesta kilpailee kolme kohdetta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Hyvinkäällä.
Kilpailuun haki yhteensä 9 ympäristökohdetta eri puolilta Suomea. Tuomaristo oli vaikuttunut erityisesti kohteiden monipuolisuudesta, joukossa oli sekä perusparannuskohteita että uudisrakentamista. Luonnon monimuotoisuutta ja kestävän ympäristörakentamisen periaatteita (KESY) oli huomioitu useilla tavoilla. Tuomaristolla on jälleen kerran mieluisa tehtävä finalistien etsinnässä.
"Tämän vuoden kilpailuehdokkaissa oli kiitettävällä ja kunnianhimoisella tavalla huomioitu luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja KESY-periaatteet. Lisäksi jokaisella finaaliin valitulla kohteella oli oma uniikki erityispiirteensä, mikä erotti kohteen muista ehdokkaista", kuvailee Betoniteollisuuden tuoteryhmäpäällikkö Antti Taivalkangas.
Kilpailun finalistikohteisiin voi tutustua tarkemmin webinaarissa 3.12.2026. Voittaja julkistetaan Viherpäivien ViherGaalassa 10.2.2027 Jyväskylän Paviljongissa.
Vuoden 2026 finalistit
Strömbergin puisto ja Puropuistikko, Helsinki
Strömbergin puisto ja Puropuistikko on vehreä ja kaupunkikuvallisesti merkittävä kaupunginosapuistokokonaisuus, jonka läpi virtaa Helsingin toiseksi suurin virtavesi ja luontoarvoiltaan merkittävä kaupunkipuro Mätäjoki. Strömbergin puistossa Mätäjoki muodostaa yhden Etelä-Suomen näyttävimmistä kaupunkiputouksista, joka antaa puistolle omaleimaisen ja tunnistettavan ilmeen. Puiston kunnostus suunniteltiin kohteen luontoarvot ja ominaispiirteet huomioiden ja niitä vahvistaen.
Rauhannummen hautausmaan sirottelu- ja muistolehtoalue, Hyvinkää
Sirottelu- ja muistoalue muodostaa uniikin alueen Rauhanummen hautausmaan viereen. Kohteessa on tehty luovaa suunnittelua ja toteutusta ja esimerkiksi käytetty uudenlaisella tavalla hyväksi vanhoja, käytöstä poistuneita hautakiviä. Hankkeen osapuolet ovat yhdessä tehneet erinomaista ja luovaa yhteistyötä huomioiden samalla kohteen erityispiirteet. Alueen metsäinen luonne on säilytetty, rakentaen samalla hiljentymiseen sopiva paikka.
Vuohenojan hulevesipuistot - Nallenpuisto, Sandelininpuisto & Varsanpuisto, Tampere
Vuohenoja on yksi Tampereen merkittävimmistä kaupunkipuroista. Se virtaa noin 6,5 kilometriä rakennetussa kaupunkiympäristössä. Hankkeessa Vuohenojan puroa on kunnostettu merkittävästi ja palautettu rännimäisestä ojasta ja putkituksesta näyttäväksi ja polveilevaksi puroympäristökohteeksi. Uudet rakenteet toimivat myös hulevesien hallinnassa. Hankkeessa on huomioitu KESY-periaatteet erityisellä huolella esimerkiksi käyttämällä maamassoja kohdealueella.
Tutustu finalistikohteisiin webinaarissa
Kaikki kilpailun finaaliin valitut kohteet esitellään webinaarissa 3.12. klo 10-11:30. Webinaarissa kuullaan tarkemmin kohteiden suunnittelu- ja toteutusprosesseista tekijöiden itsensä kertomana. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.
Ilmoittaudu webinaariin 2.12. klo 9 mennessä (webropol)
Kilpailun järjestävät ja palkinnon myöntävät Betoniteollisuus ry ja Viherympäristöliitto ry. Järjestäjätahojen lisäksi kilpailun tuomaristoon kuuluvat edustajat Suomen Arkkitehtiliitosta, ympäristöministeriöstä, Suomen Maisema-arkkitehtiliitosta, Viher- ja ympäristörakentajat ry:stä, Maisemasuunnittelijat ry:stä sekä lehdistöstä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti TaivalkangasBetoniteollisuus RyPuh:050 432 3360antti.taivalkangas@rt.fi
Taavi ForssellToiminnanjohtajaViherympäristöliitto ryPuh:040 197 1273taavi.forssell@vyl.fi
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Viherympäristöliitto ry
Viherympäristöliitto on viheralan valtakunnallinen keskusjärjestö, joka edustaa Suomen viheralan ammattilaisia kaavoituksesta suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon sekä alan taimituotantoon ja opetustoimintaan. Liiton tärkeimpiä tehtäviä ovat viheralan ammatillinen kehittäminen ja ammattialan tunnetuksi tekeminen.
Kokoamme eri toimijat työskentelemään yhdessä vihreän ja toimivan elinympäristön puolesta.
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