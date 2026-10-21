Kim Väisäseltä tietokirja Suomen historian huonoimmista poliittisista päätöksistä
29.10.2026 10:00:00 EET | Tammi | Tiedote
Startup-sijoittaja-tietokirjailija Kim Väisänen käsittelee tammikuussa 2027 ilmestyvässä Paskaa politiikkaa -tietokirjassaan Suomen poliittisen historian kalleimpia ratkaisuja ja niiden taustoja. Kirjan kustantaa Tammi.
Huonon päätöksenteon seuraukset näkyvät kansalaisten arjessa: niin hoitoon pääsyssä, yhteiskunnan toimivuudessa kuin yhä kauemmas karkaavassa eläkeiässä. Kim Väisänen tarkastelee Paskaa politiikkaa -teoksessaan muun muassa sitä, kuinka päädyttiin nykyiseen, kaikkein huonoimpaan mahdolliseen sote-malliin, ja pohtii ratkaisuun johtaneita syitä.
Teoksessaan Väisänen kysyy, opittiinko virheistä lopulta mitään.
”Suomalaisen poliittisen päätöksenteon erikoisuus on se, että erittäin paskatkin päätökset säilyvät hengissä jopa vuosikymmeniä. Maan tapa on kutsua tätä parlamentaariseksi jatkuvuudeksi”, Väisänen sanoo.
”Kirjaan valikoituneista 15 kolossaalisen huonosta päätöksestä ainoastaan yksi saatiin tapettua parissa vuodessa. Muut ovat säilyneet hengissä kaikesta tutkitusta tiedosta huolimatta järjettömän pitkiä aikoja. Kun tutkittu tieto ja poliittinen hengissäpysymisvietti kohtaavat, jälkimmäinen voittaa aina”, Väisänen jatkaa.
Kim Väisänen on startup-sijoittaja, tietokirjailija ja keynote-puhuja. Julkisuudessa hänet tunnetaan suorasukaisista mielipiteistään ja suosituista tietokirjoistaan. Eduskuntavaalien alla ilmestyvällä kirjallaan hän haastaa niin tavalliset suomalaiset kuin poliittiset päättäjät keskustelemaan julkisilla varoilla tehtävien ratkaisujen vaikutuksista ja vastuusta.
Kirjan kustantaja Tammi on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä.
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Yhteyshenkilöt
Venla KuparinenTiedottajaPuh:050 341 5101venla.kuparinen@wsoy.fi
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