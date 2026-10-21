Kim Väisäseltä tietokirja Suomen historian huonoimmista poliittisista päätöksistä

Suomalaisen popin supertähti Mirellasta julkaistaan kirja marraskuussa 29.9.2026 12:10:50 EEST | Tiedote

Kotimaista musiikkihistoriaa tehnyt Mirella avaa elämäänsä ja toisen albuminsa syntyprosessia visuaalisesti upeassa artistikirjassa Mirella – Tehty tuntemaan. Kirja päästää lukijan kurkistamaan niin studiolle, keikkabussiin kuin esiintymislavoille. Se avaa Mirellan elämää ja musiikin tekemistä suuren läpimurron jälkeen. Mirella kertoo avoimesti menestyksen tuomista paineista, epäonnistumisen pelosta ja luomisen ilon löytämisestä uudelleen. Samalla hän pohtii herkkyyttä voimavarana, omista rajoista ja arvoista kiinni pitämistä sekä vastuutaan nuorten esikuvana. Veera Niskasen kirjoittama ja Tammen julkaisema teos ilmestyy 16.11.2026.