Keusoten vuoden 2027 rahoitus heikkeni aiemmasta arviosta – tulevien vuosien rahoitusnäkymä kuitenkin parani
27.10.2026 16:30:31 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Valtiovarainministeriön uusimpien rahoituslaskelmien mukaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuoden 2027 valtionrahoitus jää aiemmin arvioitua pienemmäksi. Samalla tulevien vuosien rahoitusnäkymä on parantunut. Rahoituslaskelmien toistuvat muutokset vaikeuttavat kuitenkin hyvinvointialueen pitkäjänteistä talouden ja palvelujen suunnittelua.
Vuoden 2027 valtionrahoitus on uusimman laskelman mukaan noin 896 miljoonaa euroa. Rahoitus kasvaa kuluvasta vuodesta 1,9 prosenttia, mutta jää noin 2,2 miljoonaa euroa syyskuussa julkaistua arviota pienemmäksi.
Rahoituksen heikentyminen johtuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen eli hyte-kertoimen tarkistuksesta. Keusoten hyte-tulosindikaattorien kehitys pienensi hyvinvointialueelle kohdentuvaa rahoitusta. Keusote selvittää tarkemmin muutoksen taustalla olevia tietoja ja niiden muodostumista.
– Rahoituksen heikentyminen oli meille yllätys. On tärkeää selvittää, mistä hyte-kertoimen muutos johtuu. Samalla tämä osoittaa, kuinka nopeasti hyvinvointialueen rahoitusennusteet voivat muuttua. Talouden suunnittelu on haastavaa, kun käytettävissä olevan rahoituksen määrä tarkentuu merkittävästi vielä talousarvion valmistelun aikana, hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio toteaa.
Vuoden 2027 rahoituksen heikentyminen vaikuttaa suoraan Keusoten talousarvion valmisteluun. Aiemmin tavoitellun vajaan kahden miljoonan euron ylijäämän sijaan vuoden 2027 talousarvioesitys on nyt muodostumassa nollatulokseen.
Tulevien vuosien rahoitusnäkymässä myönteinen muutos
Vuoden 2027 rahoituksen heikentymisestä huolimatta valtiovarainministeriön 22.10. julkaisema uusi painelaskelma parantaa Keusoten pidemmän aikavälin rahoitusnäkymiä. Keväällä julkaistuun laskelmaan verrattuna Keusoten arvioitu kokonaisrahoitus kasvaa vuosina 2027–2030 yhteensä noin 50,4 miljoonaa euroa.
Uusien laskelmien perusteella vuosille 2027–2029 tarvitaan noin 41,9 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet. Tarve on yli 15 miljoonaa euroa pienempi kuin kevään rahoituslaskelmien perusteella arvioitiin.
Rahoitusnäkymän paraneminen on Keusotelle myönteinen asia, mutta laskelmiin liittyy edelleen epävarmuutta. Valtionrahoituksen arviot tarkentuvat useita kertoja vuodessa, ja muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi hyvinvointialueen talouden suunnitteluun.
– On tietenkin myönteistä, että tulevien vuosien rahoitusnäkymä on parantunut ja talouden tasapainottamisen tarve näyttäytyy nyt hieman aiempaa pienempänä. Samalla meidän on suhtauduttava ennusteisiin realistisesti. Olemme nähneet, kuinka nopeasti laskelmat voivat muuttua molempiin suuntiin. Hyvinvointialueiden rahoituksen tulisi olla nykyistä ennakoitavampaa, jotta palveluja ja taloutta voidaan suunnitella pitkäjänteisesti, Kontio sanoo.
Talouden tasapainottaminen jatkuu epävarmuudesta huolimatta
Keusotelle on kertynyt aiemmilta vuosilta yli 120 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää. Hyvinvointialue on hakenut valtiovarainministeriöltä lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka.
Valtiovarainministeriö on edellyttänyt Keusotelta tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkentamista osana ennakollista talouden ohjausta. Aluevaltuusto käsittelee päivitettyä ohjelmaa kokouksessaan 29.10.2026.
Keusoten talouden tasapainottamisessa on kyse myös tulevaisuuteen varautumisesta. Väestön ikääntyminen, palvelutarpeiden muutokset ja kustannusten kasvu haastavat hyvinvointialueen toimintaa tulevina vuosina.
– Hyvinvointialueilta edellytetään useiden vuosien talouden tasapainottamissuunnitelmia ja merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Samalla suunnitelmien perustana olevat rahoituslaskelmat voivat muuttua huomattavasti lyhyessä ajassa. Tämä on vaikea yhtälö. Tarvitsemme nykyistä ennakoitavampaa rahoitusta, jotta voimme tehdä vastuullisia ja pitkäjänteisiä päätöksiä asukkaiden palveluista, Kontio toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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