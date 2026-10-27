Keusoten vuoden 2027 rahoitus heikkeni aiemmasta arviosta – tulevien vuosien rahoitusnäkymä kuitenkin parani

Vuoden 2027 valtionrahoitus on uusimman laskelman mukaan noin 896 miljoonaa euroa. Rahoitus kasvaa kuluvasta vuodesta 1,9 prosenttia, mutta jää noin 2,2 miljoonaa euroa syyskuussa julkaistua arviota pienemmäksi.

Rahoituksen heikentyminen johtuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen eli hyte-kertoimen tarkistuksesta. Keusoten hyte-tulosindikaattorien kehitys pienensi hyvinvointialueelle kohdentuvaa rahoitusta. Keusote selvittää tarkemmin muutoksen taustalla olevia tietoja ja niiden muodostumista.

– Rahoituksen heikentyminen oli meille yllätys. On tärkeää selvittää, mistä hyte-kertoimen muutos johtuu. Samalla tämä osoittaa, kuinka nopeasti hyvinvointialueen rahoitusennusteet voivat muuttua. Talouden suunnittelu on haastavaa, kun käytettävissä olevan rahoituksen määrä tarkentuu merkittävästi vielä talousarvion valmistelun aikana, hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio toteaa.

Vuoden 2027 rahoituksen heikentyminen vaikuttaa suoraan Keusoten talousarvion valmisteluun. Aiemmin tavoitellun vajaan kahden miljoonan euron ylijäämän sijaan vuoden 2027 talousarvioesitys on nyt muodostumassa nollatulokseen.

Vuoden 2027 rahoituksen heikentymisestä huolimatta valtiovarainministeriön 22.10. julkaisema uusi painelaskelma parantaa Keusoten pidemmän aikavälin rahoitusnäkymiä. Keväällä julkaistuun laskelmaan verrattuna Keusoten arvioitu kokonaisrahoitus kasvaa vuosina 2027–2030 yhteensä noin 50,4 miljoonaa euroa.

Uusien laskelmien perusteella vuosille 2027–2029 tarvitaan noin 41,9 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet. Tarve on yli 15 miljoonaa euroa pienempi kuin kevään rahoituslaskelmien perusteella arvioitiin.

Rahoitusnäkymän paraneminen on Keusotelle myönteinen asia, mutta laskelmiin liittyy edelleen epävarmuutta. Valtionrahoituksen arviot tarkentuvat useita kertoja vuodessa, ja muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi hyvinvointialueen talouden suunnitteluun.

– On tietenkin myönteistä, että tulevien vuosien rahoitusnäkymä on parantunut ja talouden tasapainottamisen tarve näyttäytyy nyt hieman aiempaa pienempänä. Samalla meidän on suhtauduttava ennusteisiin realistisesti. Olemme nähneet, kuinka nopeasti laskelmat voivat muuttua molempiin suuntiin. Hyvinvointialueiden rahoituksen tulisi olla nykyistä ennakoitavampaa, jotta palveluja ja taloutta voidaan suunnitella pitkäjänteisesti, Kontio sanoo.