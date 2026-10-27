Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

27.10.2026 19:33:48 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 27.10.2026

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytystehtävistä edellisen 12 tunnin aikana

17:39, vahingontorjunta, Konnevesi. 

Ilmoituksen mukaan suurikokoinen puu oli vaarassa kaatua tielle 69 Kivisalmen kohdalla. Keski-Suomen pelastuslaitos raivasi puun yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yksikön kanssa. Raivaustyöstä johtuen tietä 69 jouduttiin pitämään suljettuna noin 20 min. 

16:22, automaattinen palohälytys, Jyväskylä. 

Ei paloa. Hälytys johtui otsonointilaitteen käytöstä. 

16: 17, ihmisen pelastaminen, Jyväskylä.

Ei tehtävää pelastuslaitokselle. 

14:20, rakennuspalo pieni, Jyväskylä. 

Kerrostalon asuinhuoneistossa oltiin tehty remonttia, jonka johdosta palovaroitin oli hälyttänyt. Ei paloa. 

11:10, öljyvahinko, Jyväskylä. 

Kuorma-autosta valunut n. 20 litraa dieselöljyä terminaalin asfalttikentälle. Pelastuslaitos keräsi vuotaneen dieselin pois. 

08:14, tarkastustehtävä, Joutsa.

Pelastuslaitokselle ei tehtävää. 

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