Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
27.10.2026 19:33:48 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 27.10.2026
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytystehtävistä edellisen 12 tunnin aikana
17:39, vahingontorjunta, Konnevesi.
Ilmoituksen mukaan suurikokoinen puu oli vaarassa kaatua tielle 69 Kivisalmen kohdalla. Keski-Suomen pelastuslaitos raivasi puun yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yksikön kanssa. Raivaustyöstä johtuen tietä 69 jouduttiin pitämään suljettuna noin 20 min.
16:22, automaattinen palohälytys, Jyväskylä.
Ei paloa. Hälytys johtui otsonointilaitteen käytöstä.
16: 17, ihmisen pelastaminen, Jyväskylä.
Ei tehtävää pelastuslaitokselle.
14:20, rakennuspalo pieni, Jyväskylä.
Kerrostalon asuinhuoneistossa oltiin tehty remonttia, jonka johdosta palovaroitin oli hälyttänyt. Ei paloa.
11:10, öljyvahinko, Jyväskylä.
Kuorma-autosta valunut n. 20 litraa dieselöljyä terminaalin asfalttikentälle. Pelastuslaitos keräsi vuotaneen dieselin pois.
08:14, tarkastustehtävä, Joutsa.
Pelastuslaitokselle ei tehtävää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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