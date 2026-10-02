Friends & Brgrs avaa Lahden toisen ravintolansa Launeelle - autokaistalta ruoka kuudessa minuutissa

Friends & Brgrs on etsinyt jo pidempään sopivaa sijaintia eteläisestä Lahdesta. Neste Launeen yhteyteen avattava ravintola palvelee niin alueella asioivia kuin ohikulkijoitakin.

"Olemme jo pitkään halunneet avata toisen ravintolan Lahteen. Laune on vilkas kaupallinen keskittymä, ja sijainti sopii erinomaisesti meille. Haluamme tarjota laadukkaita hampurilaisia helposti ja nopeasti myös liikkeellä oleville asiakkaille", sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Autokaistalla tavoitteena kuuden minuutin palveluaika

Launeen ravintola on Friends & Brgrsin neljäs autokaistallinen ravintola Suomessa. Ketjulla on entuudestaan autokaistat Kouvolassa, Kokkolassa ja Jyväskylässä.

Autokaistalla tavoitteena on saada asiakkaan tilaus valmiiksi kuudessa minuutissa. Tavoite koskee ainoastaan autokaistan kautta tehtyjä tilauksia, ei ravintolan sisällä tapahtuvaa asiointia.

"Meille nopeus ei tarkoita laadusta tinkimistä. Haluamme osoittaa, että myös käsityönä valmistetun hampurilaisen voi saada nopeasti mukaan", Piirtola kertoo.

Kotimaiset raaka-aineet ja käsityönä valmistetut hampurilaiset

Vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu Friends & Brgrs tunnetaan käsityönä valmistetuista hampurilaisistaan ja kotimaisista raaka-aineistaan. Jopa 95 prosenttia ketjun raaka-aineista on kotimaisia.

Ravintolassa sämpylät leivotaan päivittäin paikan päällä, naudanlihapihvit jauhetaan itse ja paistetaan smash-tekniikalla rapeapintaisiksi. Myös ranskalaiset valmistetaan alusta asti itse.

Launeen ravintolan valikoimasta löytyvät hampurilaisten lisäksi pirtelöt, jäätelöt, kahvit ja pienempään nälkään sopivat tuotteet.

Friends & Brgrs jatkaa voimakasta kasvuaan

Launeen avaus on osa Friends & Brgrsin valtakunnallista kasvua. Ketju avaa seuraavan ravintolansa Lohjalle joulukuussa 2026 ja uuden ravintolan Hämeenlinnan Tiiriöön alkuvuodesta 2027. Lisäksi yhtiön tavoitteena on avata vuoden 2027 aikana yhteensä viisi uutta ravintolaa.

"Kasvumme jatkuu voimakkaana, ja näemme Suomessa edelleen paljon mahdollisuuksia uusille ravintoloille. Etsimme aktiivisesti uusia sijainteja eri puolilta maata ja haluamme tuoda Friends & Brgrsin yhä useamman suomalaisen ulottuville", Piirtola kertoo.

Avajaisissa 39 ensimmäiselle ilmainen hampurilainen

Friends & Brgrsin 39. ravintolan avajaisia juhlistetaan torstaina 29. lokakuuta. Ravintola avaa ovensa klo 11.00, ja 39 ensimmäistä ravintolan sisällä asioivaa asiakasta saa ilmaisen Friends-ateria ja dipin. Avajaisetu ei ole saatavilla autokaistalta.

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