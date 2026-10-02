Friends & brgrs Oy Ab

Friends & Brgrs avaa Lahden toisen ravintolansa Launeelle - autokaistalta ruoka kuudessa minuutissa

28.10.2026 11:56:53 EET | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote

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Kotimainen hampurilaisketju Friends & Brgrs avaa uuden ravintolan Lahden Launeelle torstaina 29. lokakuuta klo 11.00. Ketjun 39. ravintola tuo alueelle autokaistan, 74 asiakaspaikkaa ja 25 uutta työpaikkaa.

Ihmisiä jonossa Friends & Brgrs ravintolaan
Ihmisiä jonossa Friends & Brgrs ravintolaan

Friends & Brgrs on etsinyt jo pidempään sopivaa sijaintia eteläisestä Lahdesta. Neste Launeen yhteyteen avattava ravintola palvelee niin alueella asioivia kuin ohikulkijoitakin.

"Olemme jo pitkään halunneet avata toisen ravintolan Lahteen. Laune on vilkas kaupallinen keskittymä, ja sijainti sopii erinomaisesti meille. Haluamme tarjota laadukkaita hampurilaisia helposti ja nopeasti myös liikkeellä oleville asiakkaille", sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Autokaistalla tavoitteena kuuden minuutin palveluaika

Launeen ravintola on Friends & Brgrsin neljäs autokaistallinen ravintola Suomessa. Ketjulla on entuudestaan autokaistat Kouvolassa, Kokkolassa ja Jyväskylässä.

Autokaistalla tavoitteena on saada asiakkaan tilaus valmiiksi kuudessa minuutissa. Tavoite koskee ainoastaan autokaistan kautta tehtyjä tilauksia, ei ravintolan sisällä tapahtuvaa asiointia.

"Meille nopeus ei tarkoita laadusta tinkimistä. Haluamme osoittaa, että myös käsityönä valmistetun hampurilaisen voi saada nopeasti mukaan", Piirtola kertoo.

Kotimaiset raaka-aineet ja käsityönä valmistetut hampurilaiset

Vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu Friends & Brgrs tunnetaan käsityönä valmistetuista hampurilaisistaan ja kotimaisista raaka-aineistaan. Jopa 95 prosenttia ketjun raaka-aineista on kotimaisia.

Ravintolassa sämpylät leivotaan päivittäin paikan päällä, naudanlihapihvit jauhetaan itse ja paistetaan smash-tekniikalla rapeapintaisiksi. Myös ranskalaiset valmistetaan alusta asti itse.

Launeen ravintolan valikoimasta löytyvät hampurilaisten lisäksi pirtelöt, jäätelöt, kahvit ja pienempään nälkään sopivat tuotteet.

Friends & Brgrs jatkaa voimakasta kasvuaan

Launeen avaus on osa Friends & Brgrsin valtakunnallista kasvua. Ketju avaa seuraavan ravintolansa Lohjalle joulukuussa 2026 ja uuden ravintolan Hämeenlinnan Tiiriöön alkuvuodesta 2027. Lisäksi yhtiön tavoitteena on avata vuoden 2027 aikana yhteensä viisi uutta ravintolaa.

"Kasvumme jatkuu voimakkaana, ja näemme Suomessa edelleen paljon mahdollisuuksia uusille ravintoloille. Etsimme aktiivisesti uusia sijainteja eri puolilta maata ja haluamme tuoda Friends & Brgrsin yhä useamman suomalaisen ulottuville", Piirtola kertoo.

Avajaisissa 39 ensimmäiselle ilmainen hampurilainen

Friends & Brgrsin 39. ravintolan avajaisia juhlistetaan torstaina 29. lokakuuta. Ravintola avaa ovensa klo 11.00, ja 39 ensimmäistä ravintolan sisällä asioivaa asiakasta saa ilmaisen Friends-ateria ja dipin. Avajaisetu ei ole saatavilla autokaistalta.

Avajaisten tiedot

  • Avaus: torstai 29.10.2026 klo 11.00

  • Osoite: Launeenkatu 14, 15100 Lahti

  • Sijainti: Neste Launeen yhteydessä

  • Asiakaspaikat: 74

  • Työntekijät: 25

  • Aukioloajat: ma–la klo 9–24, su klo 10–24

  • Avajaisetu: 39 ensimmäiselle sisällä asioivalle asiakkaalle ilmainen Friends-ateria ja dippi. Ei koske autokaistaa.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, joka valmistaa käsintehdyt burgerit tuoreista suomalaisista raaka-aineista.
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Friends & Brgrsin työntekijä hymyilee uunista nostettujen tuoreiden sämpylöiden vieressä.
Ketjun 35 leipomossa valmistuvat sämpylät kaikkiin Friends & Brgrsin ravintoloissa myytäviin hampurilaisiin.
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Friends & Brgrsin työntekijä pitelee käsissään suurta sämpylätaikinapalloa.
Sämpylät valmistetaan Friends & Brgrsin omalla reseptillä ilman lisäaineita.
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Friends & Brgrsin työntekijä ottaa juuri paistuneita sämpylöitä uunista.
Friends & Brgrsin sämpylät paistetaan ravintoloiden omissa leipomoissa useita kertoja päivässä.
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Friends & Brgrsin työntekijä pitelee sämpylätaikinaa avoimessa leipomossa ravintolasalin puolelta nähtynä.
Friends & Brgrsin ravintoloissa hampurilaissämpylät leivotaan paikan päällä.
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Hampurilainen lautasella ranskalaisten ja dipin kanssa Friends & Brgrs -ravintolan pöydällä
Friends & Brgrsin käsin valmistettu hampurilainen ja rapeat ranskalaiset tarjoillaan tuoreista kotimaisista raaka-aineista – kuten omalle ystävälle tehtynä.
Ei julkaisurajoituksia
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Useampi henkilö istuu pöydän ääressä ja nauttii hampurilaisia, ranskalaisia ja juomia rennossa ravintolamiljöössä.
Ystäväporukka kokoontuu nauttimaan laadukkaista ja kotimaisista raaka-aineista valmistetuista Friends & Brgrs -annoksista.
Ei julkaisurajoituksia
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Asiakkaan kädet pitämässä hampurilaista paperipussissa; vieressä kori ranskalaisia pöydällä.
Asiakas tarttuu tuoreista kotimaisista raaka-aineista valmistettuun hampurilaiseen – rinnalla käsin leikatut ja paistetut ranskalaiset.
Ei julkaisurajoituksia
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Ravintolan julkisivu
Ravintolan julkisivu
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Ravintolan sisätilat kuvattuna.
Ravintolan sisätilat kuvattuna.
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Ei julkaisurajoituksia
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Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin

Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.

Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista - jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.

Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 39 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 800 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.

Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, joka valmistaa käsintehdyt burgerit tuoreista suomalaisista raaka-aineista.

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