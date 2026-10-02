Friends & Brgrs avaa Lahden toisen ravintolansa Launeelle - autokaistalta ruoka kuudessa minuutissa
28.10.2026 11:56:53 EET | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote
Kotimainen hampurilaisketju Friends & Brgrs avaa uuden ravintolan Lahden Launeelle torstaina 29. lokakuuta klo 11.00. Ketjun 39. ravintola tuo alueelle autokaistan, 74 asiakaspaikkaa ja 25 uutta työpaikkaa.
Friends & Brgrs on etsinyt jo pidempään sopivaa sijaintia eteläisestä Lahdesta. Neste Launeen yhteyteen avattava ravintola palvelee niin alueella asioivia kuin ohikulkijoitakin.
"Olemme jo pitkään halunneet avata toisen ravintolan Lahteen. Laune on vilkas kaupallinen keskittymä, ja sijainti sopii erinomaisesti meille. Haluamme tarjota laadukkaita hampurilaisia helposti ja nopeasti myös liikkeellä oleville asiakkaille", sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.
Autokaistalla tavoitteena kuuden minuutin palveluaika
Launeen ravintola on Friends & Brgrsin neljäs autokaistallinen ravintola Suomessa. Ketjulla on entuudestaan autokaistat Kouvolassa, Kokkolassa ja Jyväskylässä.
Autokaistalla tavoitteena on saada asiakkaan tilaus valmiiksi kuudessa minuutissa. Tavoite koskee ainoastaan autokaistan kautta tehtyjä tilauksia, ei ravintolan sisällä tapahtuvaa asiointia.
"Meille nopeus ei tarkoita laadusta tinkimistä. Haluamme osoittaa, että myös käsityönä valmistetun hampurilaisen voi saada nopeasti mukaan", Piirtola kertoo.
Kotimaiset raaka-aineet ja käsityönä valmistetut hampurilaiset
Vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu Friends & Brgrs tunnetaan käsityönä valmistetuista hampurilaisistaan ja kotimaisista raaka-aineistaan. Jopa 95 prosenttia ketjun raaka-aineista on kotimaisia.
Ravintolassa sämpylät leivotaan päivittäin paikan päällä, naudanlihapihvit jauhetaan itse ja paistetaan smash-tekniikalla rapeapintaisiksi. Myös ranskalaiset valmistetaan alusta asti itse.
Launeen ravintolan valikoimasta löytyvät hampurilaisten lisäksi pirtelöt, jäätelöt, kahvit ja pienempään nälkään sopivat tuotteet.
Friends & Brgrs jatkaa voimakasta kasvuaan
Launeen avaus on osa Friends & Brgrsin valtakunnallista kasvua. Ketju avaa seuraavan ravintolansa Lohjalle joulukuussa 2026 ja uuden ravintolan Hämeenlinnan Tiiriöön alkuvuodesta 2027. Lisäksi yhtiön tavoitteena on avata vuoden 2027 aikana yhteensä viisi uutta ravintolaa.
"Kasvumme jatkuu voimakkaana, ja näemme Suomessa edelleen paljon mahdollisuuksia uusille ravintoloille. Etsimme aktiivisesti uusia sijainteja eri puolilta maata ja haluamme tuoda Friends & Brgrsin yhä useamman suomalaisen ulottuville", Piirtola kertoo.
Avajaisissa 39 ensimmäiselle ilmainen hampurilainen
Friends & Brgrsin 39. ravintolan avajaisia juhlistetaan torstaina 29. lokakuuta. Ravintola avaa ovensa klo 11.00, ja 39 ensimmäistä ravintolan sisällä asioivaa asiakasta saa ilmaisen Friends-ateria ja dipin. Avajaisetu ei ole saatavilla autokaistalta.
Avajaisten tiedot
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Avaus: torstai 29.10.2026 klo 11.00
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Osoite: Launeenkatu 14, 15100 Lahti
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Sijainti: Neste Launeen yhteydessä
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Asiakaspaikat: 74
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Työntekijät: 25
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Aukioloajat: ma–la klo 9–24, su klo 10–24
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Avajaisetu: 39 ensimmäiselle sisällä asioivalle asiakkaalle ilmainen Friends-ateria ja dippi. Ei koske autokaistaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas PiirtolaToimitusjohtajaFriends & BrgrsPuh:0407682438tuomas.piirtola@friendsandbrgrs.com
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Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin
Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.
Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista - jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.
Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 39 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 800 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.
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